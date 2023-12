El restaurante con huerto de Madrid donde la reina Sofía y Cristina tuvieron una comida íntima

Hace una semana conocimos la noticia de la celebración del cumpleaños de la infanta Elena en el restaurante madrileño Pabú, especializado en cocina de 'microtemporada'. Un evento al que acudieron los reyes Felipe y Letizia, los eméritos Juan Carlos y Sofía y gran parte de la familia Borbón y Grecia. Ahora sale a la luz el nombre de un nuevo espacio gastronómico en el que se reunieron ayer Sofía y la infanta Cristina.

El enclave del establecimiento no puede ser más idílico: en un antiguo convento con una hectárea de huerto propio en el corazón urbano de El Pardo (Madrid). Se trata del restaurante Moscatel, que abrió sus puertas el pasado 20 de octubre y que destaca por sus arroces a la leña y sus carnes y pescados a la parrilla.

Como decíamos, la comida íntima entre Sofía y Cristina tuvo lugar este martes 26 de diciembre, un día después de Navidad, en un momento bastante delicado en la vida de la infanta, ya que se encuentra inmersa en los trámites de divorcio con Iñaki Urdangarín, los cuales se han retrasado hasta el año que viene.

La reina Sofía y la infanta Cristina llegando al restaurante Pabú, la semana pasada.

Moscatel se define como un "restaurante desenfadado y familiar con una gran variedad de platos donde el producto es el ingrediente principal". Dispone de diferentes espacios que pueden adaptarse y privatizarse para acoger ceremonias, eventos privados o comidas. En el interior cuentan con una sala grande, con barra central en la entrada; un porche amplio cubierto por una pérgola y un espacio de terraza en la misma planta del huerto. También hay una sala privada para disfrutar de las comidas en un ambiente más personal.

En el exterior, por el lateral del huerto y entre sus frutales, se extiende una parra centenaria de uva moscatel que da nombre al restaurante. Además, la terraza con techo modulable permite crear una zona exterior cerrada y rodeada del encanto natural de su jardín trasero. Cuenta, a su vez, con una gran parilla, ubicada junto a la zona de la terraza, donde se sirven platos creados con las hortalizas del propio huerto en su temporada y una gran de variedad de pescados y carnes a la parrilla y arroces de leña.

La ensaladilla rusa de Moscatel.

Por si todo esto fuera poco, la ensaladilla rusa de Moscatel fue elegida el pasado mes de noviembre como la mejor de toda la capital en el concurso de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE). La receta es obra del chef Carlos Jesús Ruiz y el secreto de su triunfo reside principalmente en la mayonesa. La media ración tiene un precio de 11€ y la ración completa, 18€.

Desconocemos si la reina emérita Sofía y la infanta Cristina saborearon la ensaladilla ganadora, pues por petición de la Casa Real no se pueden desvelar los platos que pidieron de la carta, aunque sí se sabe que ninguna de las dos come carne. Asimismo, a juzgar por todo lo dicho, no cabe duda de que la comida fue más que satisfactoria.

