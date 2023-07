Así es el Bizcocho X Laia al que Dabiz Muñoz te invita por el nacimiento de su hija

Hace tres días, el chef Dabiz Muñoz volvía a ser noticia, pero esta vez el motivo nada tenían que ver con su profesión de cocinero sino con su recién estrenada paternidad. El viernes 14 de julio, su pareja, la presentadora Cristina Pedroche daba a luz a Laia, la primera hija de ambos.

Para celebrar el feliz acontecimiento, el cocinero ha decidido invitar a un postre muy especial de su carta en homenaje a la pequeña, el Bizcocho X Laia, que regalará con cada pedido que se realice a través del delivery de El GoXO.

Cómo es el Bizcocho X Laia y cómo conseguirlo

Captura de pantalla del Bizcocho X Laia en la aplicación de Glovo

El Bizcocho X Laia no es una nueva creación, sino uno de los postres más icónicos de El GoXO, el bizcocho fluido tipo coulant de chocolate negro belga con 70 % de cacao relleno de crema de galletas remojadas en leche y caramelo que se sirve con una crema chantilly de vainilla y yuzu, que le aporta un toque refrescante. Se trata de un bizcocho de 10 cm de diámetro que es perfecto para compartir entre dos personas. Su precio habitual en carta es de 10,5 €.

Después de probarlo aprovechando que hoy se estrenaba el delivery de la food truck de El GoXO en A Coruña, me ha parecido que es un postre que encantará a cualquier amante del chocolate. Sorprendentemente y para bien, me ha resultado menos dulce de lo que esperaba a juzgar por la descripción, ya que la crema del relleno no llega a enmascarar el intenso sabor a chocolate del bizcocho.

Para conseguir este bizcocho al que, según indica la descripción en Glovo, invita Laia, simplemente hay que seleccionarlo donde pone Bizcocho X Laia a la hora de hacer el pedido en vez de seleccionarlo como Bizcocho fluido. Tiene un precio simbólico de un céntimo de euro, al ser este el precio mínimo que permite poner la plataforma de delivery. Solo se enviará un bizcocho por pedido, aunque si se desea recibir más unidades, pueden seleccionarse el resto como Bizcocho fluido y abonarse al precio habitual. En total se regalarán 1 500 unidades que estarán disponibles hasta fin de existencias.

