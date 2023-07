Cristina Pedroche se convierte en madre de su primera hija junto al chef David Muñoz

Cristina Pedroche (34 años) y David Muñoz (43) ya son padres. La presentadora ha dado a luz en la madrugada de este viernes 14 de julio en el Hospital Montepríncipe de Madrid.

La niña ha nacido alrededor de las 4:15 horas en el hospital madrileño, donde ingresaron este jueves sobre las 19:00 horas. Este es, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida.

Fuentes cercanas a la presentadora han indicado a la revista Semana que Pedroche "se encuentra en una planta diferente a maternidad" y que "la han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones". El parto ha sido natural y tanto la madre como la niña están bien. "Ha sido un parto rápido, sin complicaciones". Y, como ella quería, ha sido a través del hipnoparto.

Horas antes de dar a luz, Pedroche publicaba una imagen en su cuenta de Instagram con la tripa al descubierto en la que decía: "Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando".

Durante estos nueve meses, la colaboradora de Zapeando ha ido compartiendo con sus seguidores cada paso de su embarazo. "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", confesaba el pasado 30 de diciembre en Instagram.

A las 24 semanas de gestación ya estaba "demasiado rellena de amor" y su "beba" estaba "creciendo muy rápido". Poco después, el 7 de abril, publicaba un vídeo de su tripa en el que se veían los movimientos y las patadas de la que sería su primera hija con este texto: "Os juro que es la mejor sensación del mundo. No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre".

A partir de entonces, su feed de la red social se reducía a su embarazo, porque la emoción de Pedroche le hacía no querer "esconderlo nunca". "Amo los cambios que está experimentando mi cuerpo para crear vida. Seguro que después lo echo de menos", decía.

La presentadora subrayaba que su deseo era que su hija naciera a través del hipnoparto, un enfoque utilizado durante el trabajo de parto para ayudar a las mujeres a relajarse y manejar el dolor de manera efectiva gracias al aprendizaje de técnicas de relajación, visualización y autosugestión para reducir el miedo y la tensión del parto. Es decir, se basa en la idea de que el cuerpo y la mente estén conectados y que al relajar la mente, se puede aliviar la tensión y el dolor físico.

Es tal el amor que siente una madre, en este caso Pedroche, que incluso antes de que su hija naciera, ella ya le había prometido una cosa: aprender a cocinar. "Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe".

También añadía: "Te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo. Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte. De alimentarte con mi propio cuerpo". Este 14 de julio, tanto ella como el chef pueden disfrutar de su hija, mirarla y abrazarla, tal y como deseaban.

