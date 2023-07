Lisa Marie Presley murió por un bloqueo intestinal a causa de una cirugía anterior, según desvela su autopsia

Lisa Marie Presley era cantante, compositora y actriz, nacida el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee, conocida principalmente por ser la única hija del legendario músico Elvis Presley y de su esposa, Priscilla Presley. Sólo tenía nueve años cuando su padre fallecía en 1977, a los 42 años, por un paro cardiaco.

La estadounidense, al igual que su padre, se centró en la industria musical, lanzando varios álbumes a lo largo de los años, como To Whom It May Concern en 2003, alcanzando el primer puesto en la lista de álbumes de Billboard, y otros como Now What en 2005 y Storm & Grace en 2012.

Además de su carrera musical, Lisa Marie estuvo involucrada en proyectos cinematográficos y televisivos. Apareció en películas como Love Me Tender (1992) y The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994).

Lisa Marie Presley. EFE

Lisa Marie Presley estuvo casada en varias ocasiones. Su primer matrimonio fue con el músico Danny Keough (58), con quien tuvo dos hijos, Riley (34) y Benjamin, que se suicidó en 2020 con solo 27 años. Posteriormente, se casó con el gran Michael Jackson y después con el actor Nicolas Cage (59). Su último matrimonio fue con el guitarrista y productor musical Michael Lockwood (62), con quien tuvo dos gemelas, Finley y Harper (14).