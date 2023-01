Lisa Marie Presley tomó opioides y pastillas para adelgazar en las semanas previas a su muerte

Lisa Marie Presley había vuelto a los opioides y tomaba pastillas para adelgazar ya que estaba tratando de perder peso para lucir lo mejor posible en la gala de los Globo de Oro, donde la película Elvis era una de las favoritas. Así lo acaba de hacer público el diario británico Daily Mail, quien además asegura que la hija del rey del rock se había sometido a una liposucción apenas dos semanas antes de su muerte llegando a perder más de 20 kilos.

Su fallecimiento se produjo el pasado 13 de enero en un hospital de Los Ángeles al que llegó un día antes tras sufrir un paro cardiaco. La causa de su muerte no se ha determinado aún ya que la autopsia se encuentra retrasada debido a las pruebas toxicológicas que se hicieron al cadáver de la cantante para determinar si hubo una sobredosis accidental o intencionada.

En la alfombra roja de los Globos de Oro ya se pudo ver a una Lisa un tanto inestable en sus andares, pues tuvo que sostenerse sobre el brazo de su amigo Jerry Schilling (80). Y torpe en sus palabras. Le costaba verbalizar y responder a algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas durante el evento.

Lisa Marie en una imagen tomada en Londres, en septiembre de 2012. Gtres

Lisa Marie Presley se había vuelto adicta a los opioides después del nacimiento de sus hijas menores, Harper Vivienne y Finley en 2008, cuando el doctor le recetó este fármaco para su recuperación. Lo que comenzó con un tratamiento médico terminó en una dependencia que la hizo temer pos su vida.

"Solo hizo falta que me los recetaran en el hospital para sentir que necesitaba tomarlos. Yo no era feliz, empecé a luchar contra la adicción con 45 años, no fue algo que estuviera en mi vida antes. Mi terapeuta me dice: 'Eres un milagro. No sé cómo sigues viva'. Superar esta dependencia y volver a reconstruir mi vida fue muy un camino muy difícil. He visto morir a mucha gente por esta trágica epidemia", escribió en el prólogo del libro The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain.

"Nunca había hablado abiertamente en público sobre mi propia adicción a los opioides y analgésicos. No estaba segura de estar lista para compartir un tema tan personal. Es hora de que nos despidamos de la vergüenza por la adicción. En todo Estados Unidos y el mundo, las personas mueren debido a las sobredosis de opioides y otras drogas. Escribo esto con la esperanza de poder desempeñar un pequeño papel para centrar la atención en esta terrible crisis. Mientras escribo esto, pienso en mis cuatro hijos, quienes me dieron el propósito de sanar", continúa explicando en su libro.

La muerte de uno de sus hijos, Benjamin Storm, el segundo que tuvo con el músico Danny Keough (58), provocó un dolor irreparable en la cantante quien se sumió de nuevo en los opioides y la cocaína. El joven se suicidó el 12 de julio de 2020 con 27 años. Lisa entró y salió de diferentes en clínicas de rehabilitación. "Era un desastre. No podía parar", aseguró la propia cantante.

Sus restos mortales descansan en Graceland, la casa familiar de Elvis Presley en Memphis (Tennessee, Estados Unidos), donde también está enterrado su padre y sus abuelos.

