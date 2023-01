La trágica vida de Lisa Marie Presley: huérfana de padre a los nueve años, el suicidio de su hijo y adicciones

La inesperada y pronta partida de Lisa Marie Presley ha conmovido al mundo entero. Hace apenas unos días asistía a la entrega de los Globos de Oro para apoyar las nominaciones de la película biográfica de su padre, Elvis, y nada hacía presagiar que esta sería su última aparición pública. Pero el destino así lo quiso. Dos días más tarde, con apenas 54 años, sufrió un infarto que provocó su muerte. Una tragedia que puso punto final a una historia marcada por las ausencias, el dolor y la inestabilidad.

Lisa, al igual que su padre, murió joven y en las mismas circunstancias. Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, de un ataque al corazón. Su única hija, fruto de su matrimonio con Priscilla Beaulieu (77) apenas tenía nueve. Aquella partida marcó su vida para siempre. "Quería que supieras que no lo olvidé. Tú me hiciste. Te amo. Todavía eres encantador. Eras encantador entonces", dijo la también cantante en el 25 aniversario del fallecimiento del artista.

A su corta edad, Lisa Marie Presley comenzó a tener mal comportamiento y a experimentar con las drogas. A tal punto que su madre la matriculó en varias escuelas privadas y la envió a un internado. En una conversación con The L.A. Times, ella misma confesó que fue una "niña solitaria, melancólica y extraña". "Durante un tiempo estuve en un modo autodestructivo. No llevaba ninguna dirección", comentó.

Pasado los 30 probó suerte en la música con un álbum titulado To Whom It May Concern. Aunque era un riesgo por haber sido hija del 'rey del rock', Lisa dejó a un lado la presión y las comparaciones y, simplemente, hizo caso a su pasión. El resultado no fue más que positivo. Alcanzó la quinta posición en la lista Billboard 200 y fue certificado como disco de oro. A este álbum le siguieron otros dos y varias colaboraciones.

Antes que artista, Lisa Marie Presley fue madre. Sus hijos mayores, Riley (33) y Benjamin Storm, nacieron de su matrimonio con el músico Danny Keough (58). El segundo se suicidó el 12 de julio de 2020 con 27 años, provocando un dolor irreparable en la cantante. Ella misma escribió en un artículo publicado por la revista People: "El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos".

La vida sentimental de Lisa Marie Presley fue bastante inestable. Además de su matrimonio con Danny Keough se casó otras tres veces. La segunda con Michael Jackson, en 1994, solo tres semanas después de divorciarse del músico.

La relación con 'el rey del pop' duró poco. Solo estuvieron casados dos años, pero fue el tiempo suficiente para que la cantante convenciera a Michael Jackson de resolver las acusaciones de abuso de menores fuera de los tribunales e ir a rehabilitación por su excesivo consumo de drogas.

En el año 2000 se comprometió con el músico John Oszajca, pero rompió la relación después de conocer a Nicolas Cage (59) en una fiesta. Se casaron en agosto de 2002, pero el actor solicitó el divorcio en noviembre. En 2006 la fallecida artista contrajo matrimonio con su guitarrista y productor musical Michael Lockwood (61) con quien tuvo a dos hijas gemelas, Harper y Finley (14). Se divorciaron después de una década juntos.

Tras el nacimiento de sus hijas menores, Lisa Marie Presley se volvió adicta a los opioides, una situación de la que habló públicamente. Lo que comenzó con un tratamiento médico terminó en una dependencia que la hizo temer pos su vida.

"Solo hizo falta que me los recetaran en el hospital para sentir que necesitaba tomarlos. Yo no era feliz, empecé a luchar contra la adicción con 45 años, no fue algo que estuviera en mi vida antes. Mi terapeuta me dice: 'Eres un milagro. No sé cómo sigues viva'. Superar esta dependencia y volver a reconstruir mi vida fue muy un camino muy difícil. He visto morir a mucha gente por esta trágica epidemia", escribió en el prólogo del libro The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain.

Lisa Marie Presley falleció tras ser hospitalizada repentinamente este pasado jueves, 12 de enero, tras ser atendida en su casa por los servicios de emergencia después de sufrir un infarto. Horas más tarde, su madre, Priscilla, confirmó su muerte a través de un comunicado: "Con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado".

