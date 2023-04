Cristina Pedroche: "Voy a cuidar todas mis facetas. No olvido que antes que madre soy mujer, hija y esposa"

Cristina Pedroche (34 años) se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Está embarazada de su primera hija junto al chef Dabiz Muñoz (43) y lo disfruta con máxima ilusión. Aunque tiene algún síntoma propio del embarazo, se siente bien y "muy feliz". Así lo ha confirmó en la tarde de este pasado jueves 28 de abril, en un encuentro con EL ESPAÑOL.

La televisiva, como embajadora de la marca Samsung, presentó la nueva gama de Televisores Smart TV 2023, en el Palacete de los Duques de Pastrana. Lo hizo con un llamativo look que dejó al descubierto los avances de su embarazo. Pedroche está de 29 semanas y quiso presumirlo con un top de mariposas, uno de sus animales favoritos, tal y como pudo saber este periódico.

En su séptimo mes de embarazo, la mujer de Dabiz Muñoz sigue trabajando con la misma pasión. A pesar de tener fatiga, Cristina Pedroche sigue atendiendo sus compromisos con las mismas ganas e ilusión. "Cuando estás bien por dentro, al final se ve por fuera", dijo muy sonriente. "Estoy más cansada de lo normal, tengo mucho sueño, pero cuando haces las cosas con tanto gusto...", añadió.

Cristina Pedroche se decantó por un top de mariposa que dejó al descubierto su embarazo.

En la recta final, el embarazo comienza a notarse mucho más. No sólo físicamente, si no también a nivel de agilidad. Aunque se mantiene muy activa y cuenta con gran flexibilidad, en tono de humor comentó que ponerse los calcetines ya empieza a costarle.

A su hija, cuyo nombre no quiere desvelar, le habla "todo el rato" y le pone la canción Flowers de Miley Cyrus. "Le voy a dar todas las herramientas para que sea una guerrera", aseguró Cristina Pedroche.

En cuanto al nombre, la presentadora confirmó que "está decidido desde hace muchos meses", pero prefiere reservarlo por si al momento del parto cambia de opinión: "No lo quiero decir porque de repente nace y ves otra cara". Eso sí, no tiene plan B. "Reconozco que en niña tenía muchos nombres pensados porque había muchos que me gustaban. Lo teníamos claro", dijo.

El hecho de que sea niña mulitplica la ilusión de Pedroche. Era lo que quería y está cumpliendo un sueño. "A ver, si era niño lo hubiésemos querido igual, por supuesto. Pero yo quería niña a morir. Cuando me enteré que iba a ser madre sentí mucha felicidad y un poco de shock también. Pero cuando me enteré que era niña, bueno, bueno, bueno..."

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz recibieron la noticia tras un viaje a Yucatán el pasado noviembre. Aunque fue en México cuando empezó a notar los síntomas, en un primer momento la presentadora no sospechó que se trataba de un embarazo. "No poníamos medios. Pensamos, 'si surge bien, como nunca va a ser el momento, vamos a dejarnos llevar y si surge... Pues ha surgido muy rápido, demasiado'. Pero estamos muy, muy felices", contó la televisiva en su conversación con este periódico.

Cristina Pedroche, en la presentación de la nueva gama de televisores Samsung.

"Yo me notaba rara. Todo me daba asco. No me gustaba lo crudo, el café... Me daban asco los olores. Estaba muy cansada, pero pensaba 'es el jet lag' y ya está, porque yo previamente me había hecho un test que dio negativo y me olvidé. Hice vida normal, me tatué, bebí alcohol...", desveló. "Pero en Yucatán todo me daba asco. Tenían cosas muy interesantes, yo quería probarlas y yendo con David a un evento gastronómico, pues al final pruebas cosas. Pero cuando volví, estábamos un domingo en el sofá y le dije a él: 'Estoy cansada, tengo náuseas, es que hay algo que no está bien, algo me está pasando, no puede ser el jet lag porque tú estás bien y yo no, todo me asco'. Entonces dije: 'A lo mejor hay que hacerse otro test'. Y según hice pis, dos líneas".

Ahora que está en la recta final del embarazo, Cristina Pedroche confiesa que su mayor miedo es "que esté bien, que esté todo bien". Comentó que va con "muchísima ilusión a todas las ecografías", pero siempre busca el corazón de la bebé para saber que está latiendo bien. "Todo lo demás, pues ya iré siendo mejor madre. Cuando nace un bebé, también nace una madre. A esto no te preparan", dijo.

Para preparase, Cristina está leyendo libros de maternidad y haciendo muchos cursos. Está terminando el típico de preparación y va a comenzar el de hipnoparto. "Esto va con meditaciones y controlando la respiración. Yo que medito tanto, a lo mejor llega un momento en el que controlo muy bien mi respiración y el dolor. Pero vamos viendo. Los avances de la medicina están por algo", dijo la presentadora tras ser preguntada por el uso de la epidural.

Cristina Pedroche desvela cómo está vivienda el embarazo JALEOS

En medio de su preparación, Pedroche confiesa que también ha visto muchos vídeos de parto, incluso el de Carla Barber (32). En su caso, aunque tiene pensado grabarlo, lo mantendrá en la intimidad. "Lo que quiero es que sea un parto respetado y en el que mi bebé y yo seamos los protagonistas", dijo.

Esa misma discreción es la que mantendrá con su hija. Cristina Pedroche confirmó que no la mostrará en las redes sociales: "Mi vida privada casi no la muestro. Ni a mis amigos de verdad los saco porque son gente anónima".

Al final de la conversación, este periódico le recordó a la presentadora aquella frase que dijo en una entrevista concedida hace varios años: "Yo tendré un hijo y le querré muchísimo, pero nunca tanto como a David". Ahora que está experimentando la maternidad, EL ESPAÑOL ha querido conocer si su opinión ha cambiado. Ante la pregunta, Cristina Pedrohce expresó: "No voy a decir que voy a querer a mi hija más que a David ni más a que a mi madre ni más que a mí misma. Soy madre. Pero no se me olvida que antes que madre soy mujer, soy hija, soy esposa. Voy a cuidar todas las facetas cada día".

