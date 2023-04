Rafael Amargo se prepara las oposiciones para ser policía tras ser acusado de tráfico de drogas

El bailaor Rafael Amargo ha sorprendido a propios y extraños. Tras haber sido acusado de tráfico de drogas, y a la espera de que se celebre el pertinente juicio que tendrá lugar el próximo mes de junio, se ha apuntado a un academia con el fin del preparar las oposiciones y formar parte del cuerpo de policía.

Eso sí, de momento, no ha ido al que sería su primer día para dar un vuelco radical a su vida. "Me matriculé en la academia, pero todavía no he empezado a estudiar", ha confesado en una entrevista a Gtres.

"Fue en un ataque de estos de rabia pero es que es precioso. Además, ¿sabes las embajadas que hay por el mundo? Es precioso. Es un trabajo increíble", afirmó entusiasmado por este nuevo paso en su azarosa vida.

¿De qué se le acusa?

Resulta chocante que, a tan solo cinco semanas de que arranque el juicio sobre tráfico de drogas, haya decidido dar un giro y querer ser policía. En concreto, se le acusa de ser el cabecilla de un grupo que vendía droga en su domicilio.

Rafael Amargo fue detenido en Alicante el pasado mes de marzo. La Fiscalía pide para el nueve años de cárcel. Y todo porque el bailaor rechazó el acuerdo que le propuso dicha Fiscalia. Dicho acuerdo consistía en una rebaja considerable de la petición de pena a cambio de reconocer los hechos.

Sin embargo, Amargo se ha mostrado firme desde el primer momento, y dijo que no a la proposición de la Fiscalía. Desde que fue detenido ha defendido que es inocente y confía en la Justicia para demostrar que, de verdad, lo es.

¿Qué penas se piden?

Junto a Rafael Amargo también serán juzgados su mujer, Luciana Bongianino; el productor Eduardo de los Santos; y otro socio, Miguel Angel B.A.. Todos serán juzgados por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a un grupo criminal.

Si para Rafael Amargo la Fiscalía solicita nueve años de prisión por un delito contra la salud pública, para Eduardo de los Santos repite la petición. En el caso de Miguel Ángel B.A., esa pena se rebaja a seis años. Luciana Bongianino no ha sido acusada.

El fundamento usado por el ministerio fiscal es que el bailarín era el cabecilla de un grupo. Dicho grupo traficaba, en concreto, con metanfetamina, que vendía desde su propio piso y que era transportada por una serie de ‘mulas’ hasta los compradores.

¿Qué dice su defensa?

Para defender su inocencia, el abogado que defiende a Rafael Amargo explicó a Efe que la Fiscalía le ofrecía una rebaja de petición de cárcel a cambio de reconocer los hechos. Dicha rebaja reducía la pena justamente a la mitad de los años.

Sin embargo, la han rechazado porque “no existe delito”, según su abogado. Y es que el bailarín no traficaba con drogas, sino que el material encontrado en su domicilio era para consumo propio.

Su abogado, en la línea usada para su defensa, ha indicado que el artista tiene problemas de salud mental derivados del consumo de esta droga, la metanfetamina. Por eso, ha estado ingresado recientemente en un hospital. Conviene recordar que lleva dos años de tratamiento psiquiátrico. Incluso ha llegado a decir que ha pensado en quitarse la vida.

"La semana pasada estuve ingresado donde tengo mi expediente de salud mental. Es muy graciosa la historia porque estoy en la Universidad de Barcelona terminando el máster. Entonces estoy como un rato de terapeuta y otro de paciente", ha declarado Amargo a Gtres.

Otra línea de argumentación del abogado es que en casa de su defendido “no se encontró nada” que le incrimine. Sin embargo, en la vivienda del productor acusado sí que se encontraron cantidades elevadas de droga.

Rafael Amargo acusa

Más allá de su intención de ser policía, y del futuro juicio que tiene en perspectiva, Rafael Amargo denunció el acoso que sufrió por parte de la policía y la paliza, a su juicio injustificada, que recibió mientras era detenido.

"De la paliza se me ha quedado algún bultillo en la cabeza, que vamos a ver qué es. Dos costillas en el lado derecho que no han quedado bien y eso cuesta muchísimo de curar”, ha relatado a Gtres. “Es muy doloroso por la respiración, pues imagínate bailando. Al defenderme, como estaba atado, lo único que me quedaba era morderle y no me acuerdo bien. Salí llorando porque no entendía".

No es la primera vez que Rafael Amargo decide ‘hincar los codos’. De hecho, estudió Psicología, un grado universitario que no llegó a concluir. Respecto a su relación con el mundo de la droga, ha sufrido varias detenciones. Todas ellas calificadas por el bailarín como “muy injustas”.

