Hablamos con el abogado de Rafael Amargo tras su detención por tráfico de drogas y agredir a un policía

El bailaor Rafael Amargo (48 años) se encuentra en estos momentos en los calabozos de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante tras ser detenido este jueves, 16 de marzo, por un presunto delito contra la salud pública y otro de atentado contra un agente de la autoridad. Dos nuevas causas que se suman a la que todavía tiene pendiente, por la que será juzgado el próximo mes de junio y por la que la Fiscalía le pide nueve años de prisión.

Con motivo de esta segunda detención en relación con un supuesto caso de tráfico de drogas, EL ESPAÑOL ha contactado con Jaime Caballero y Moreno, abogado defensor del artista, que todavía no ha podido hablar con él. "Con la Policía, sí, pero con él no se puede hablar. Lo que sé es que lo estaban buscando. Sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento", declara a este periódico.

Y prosigue: "Lo que sabemos es que la causa principal, la única que tienen contra él, no la tenían nada bien atada. Así lo hicimos constar en varios escritos: las pruebas de la Policía estaban mal hechas, mal contrastadas. En nuestro escrito de defensa dijimos que eran pruebas nulas, que no podían valer. Y ahora, con esto nuevo, lo han hecho bien. Han buscado la forma de subsanar lo otro. No te voy a decir que sea un delito provocado, pero desgraciadamente esperábamos algo así hace tiempo".

Rafael Amargo en el juzgado de guardia en Madrid en 2020. Gtres

Este medio se interesa por el nuevo delito que le imputa a Rafael Amargo: atentado contra un agente de la autoridad. A este respeto, Caballero responde lo siguiente: "Hemos tenido la mala suerte de que Rafa es un tío con mucho genio, que es lo que él tiene, genio. Entonces, cuando lo agarraron dos personas, dos agentes, del brazo al bajarse tranquilamente de un autobús en Alicante, le dio un codazo a uno en la cara y le han metido atentado a la autoridad".

El horizonte judicial para Amargo se complica al enfrentarse a esta nueva causa. "Esto es una cosa nueva, totalmente nueva, no tiene que ver con lo otro aunque viene de lo otro. Mismos policías de Madrid, misma comisaría y han ido detrás de él en un autobús. Esto está clarísimo. Lo estábamos esperando. No sé si esta cosa u otra, pero algo iba a pasar. Rafa ha sido muy crítico con la Policía en los medios, ha sido muy crítico con la fiscal, ha sido extremadamente brusco con la Justicia y esto pasa factura", expresa el letrado.

Rafael Amargo junto a su mujer, Luciana Bongianino. Gtres

Rafael Amargo pasará el sábado a disposición judicial tras pasar "el máximo" en dependencias policiales de Alicante. "Hasta mañana no pasará a disposición judicial. Le van a tener el máximo, que son 72 horas. Esto se hace para fastidiar. Mañana pasará al juzgado. Veremos qué decide el juez y veremos qué pide el fiscal, en este caso, en Alicante y qué es lo que pasa", indica a este periódico el prestigioso letrado.

Las primeras informaciones apuntaban que su pareja, la actriz argentina Luciana Bongianino, también había sido detenida, algo que el abogado niega categóricamente: "Luciana no tiene nada que ver, está allí en Alicante, pero no tiene nada que ver. No ha sido detenida. Es falso. Iban en autobuses distintos y llegaron a horas distintas".

EL ESPAÑOL tiene constancia de que los últimos meses estaban siendo muy duros a nivel emocional para el bailaor, algo que su defensa confirma: "Hombre, ¿cómo va a estar? Si ve que se acerca el juicio, que esto no evoluciona, que no puede salir de España para trabajar porque no le dan el pasaporte... Necesitamos que acabe esta pesadilla. La han tomado con este hombre y no van a parar hasta que acaben con su vida entera: profesional, personal y familiar. Yo no estoy exculpando a nadie. Si lo hace, tiene que responder, pero la persecución tampoco es digna".

La detención en Alicante

Rafael Amargo en su casa de calle La Palma. Jorge Barreno.

Rafael Amargo, detenido este jueves, acusado de traficar con drogas desde varios pisos de Madrid, recibía las sustancias estupefacientes que supuestamente suministraba de un hombre en cuya vivienda la Policía encontró ketamina, cocaína rosa y blanca, metanfetamina, éxtasis y otros narcóticos, según informa EFE por fuentes policiales.

Este varón, dominicano de 31 años, fue arrestado tras el registro en su piso del distrito madrileño de Tetuán el pasado mes de febrero, todo en el marco de la misma operación que se ha saldado con la detención del artista de Granada. El pasado verano, varios vecinos denunciaron a Amargo por el trasiego de politoxicómanos en su residencia de la calle de La Palma, en el barrio de Malasaña.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro comenzaron así una investigación que se saldó la noche de este jueves con la detención de Rafael Amargo en la sala Casanova de Alicante, donde tenía programada una actuación.

