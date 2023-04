Ana Obregón, emocionada tras el apoyo de Mercedes Milá: "Gracias por entender el corazón de una madre"

La maternidad de Ana Obregón (68 años) ha sido sumamente criticada. Hay muchos factores mezclados en esta historia: la edad de la actriz, la gestación subrogada -hay quien lo considera una explotación a la mujer- y la paternidad post-mortem, ya que es hija del difunto Álex Lequio, a su vez hijo de Obregón.

Para quien todavía no se haya enterado, Ana Obregón se convirtió en madre legal de una hija el pasado 20 de marzo en una clínica de Miami, Florida, Estados Unidos, a través de la gestación subrogada. Esa hija, Ana Sandra, resultó ser su nieta al mismo tiempo, ya que el esperma era de Aless, el cual se congeló cuando el emprendedor se enfrentó al cáncer, en concreto al Sarcoma de Ewing.

Ante tanta ola de críticas que ha recibido la bióloga, también ha habido gente que ha salido en su defensa, como Mercedes Milá. "No la cuestiono. Ha hecho lo que necesitaba para sobrevivir", señalaba a la revista Lecturas. Eso sí, donde no se muestra tan contundente Milá es en el tema de la gestación subrogada: "Si es, o no, correcta, si es, o no, una explotación de la mujer…".

[Ana Obregón ya está organizando el bautizo de Ana Sandra: cuándo y dónde será y un emotivo guiño a su hijo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Tras leerse Mercedes el libro El chico de las musarañas de la actriz, publicado el pasado 19 de abril, no ha hecho más que reafirmar su postura. "Si había apoyado a Ana sin conocer su historia de primera mano, tras conocerla, mi apoyo es aún mayor", comenzaba la presentadora en una publicación de Instagram.

Y continuaba: "Como cualquier enfermo de cáncer, Aless Lequio sufrió un calvario con dolores intolerables, esperanzas y miedos. Sus padres hicieron lo imposible para salvarlo y todo ese proceso está en este libro atravesado por el dolor más profundo. Ahora sabemos que Ana ha cumplido la promesa que hicieron los dos a su hijo pocos días antes de morir y mediante gestación subrogada o vientre de alquiler, con el esperma que Aless dejó, ha nacido una niña que es su nieta, una preciosidad de niña".

Tampoco deja a un lado la polémica que ha generado la decisión de Obregón y sobre la vida que le espera a su hija-nieta, quien "ha sido protagonista de opiniones para todos los gustos: ha levantado una inmensa polvareda".

Milá ha recalcado que no se puede cuestionar a Ana sin haber leído antes su libro, en el que ella "se agarra a sus páginas como a un clavo ardiendo". Y termina dándole las gracias: "Le agradezco haber sido capaz de meter la pluma en su corazón y escribir con sangre esta historia que tanta gente entenderá: la pérdida atroz de un hijo de 27 años".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

Ana Obregón, al ver el apoyo de la periodista, le ha devuelto ese agradecimiento. "Querida Mercedes, me han emocionado tus palabras, gracias por tu inmensa empatía, gracias por tu solidaridad. Gracias por entender el corazón mutilado de una madre donde no existen leyes, ni modalidades absurdas, donde solo existe el amor hacia su hijo y cumplir sus deseos".

El libro de Ana Obregón

El chico de las musarañas ofrece el testimonio de Obregón sobre la pérdida de su hijo, Álex Lequio, tras batallar contra el cáncer.

Este relato, que comienza con las palabras de Álex, intenta mostrar parte de la realidad que vivió el hijo de la actriz de Ana y los 7, y algunos rasgos de su personalidad, y continúa con el desnudo de Obregón sobre sus experiencias y sentimientos al vivir la muerte de su hijo.

Así, pretende visibilizar su lucha, dar a conocer los deseos de su hijo y que ella misma cumple, y explicar a la gente la razón de vida de Ana Sandra.

Todo el dinero recaudado irá a la Fundación Aless Lequio, creada para conseguir fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing.

Sigue los temas que te interesan