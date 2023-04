Mercedes Milá responde a las duras y polémicas críticas de William Levy: "Tiene toda la razón del mundo"

En plena promoción de la serie Montecristo, que se estrenó en Movistar Plus+ este pasado 21 de abril, el actor cubano-estadounidense William Levy lanzó unas duras declaraciones contra Mercedes Milá, la cual le entrevistó en el especial Milá y Levy en el que se mostró excesivamente efusiva con el galán. El protagonista de Café, con aroma de mujer declaró que los abrazos y coqueteos de la periodista hacia él hubieran tenido un enfoque muy distinto si ella fuese un hombre. “Va preso”, dijo, aunque aclarando que no se sintió acosado sexualmente. Por supuesto, la presentadora le ha contestado.

La periodista utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una story, que fue recogida y comentada este pasado sábado en Fiesta, en la que entonó el ‘mea culpa’ y le dio la razón al actor. “Querido William, he leído que te preguntaron por mí y que te intentaron, pues eso, meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mí y eso pasa mucho, me pasa a mi mil veces y no lo has hecho”, comentó al inicio del vídeo Milá.

“Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice en el teatro Pavón con todas nuestras amigas, tus fans, la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices ‘estaría preso’. Bueno preso, no, pero desde luego lo hubieran puesto a parir, segurísimo”, continuó, reconociendo que su actitud podía haber molestado tanto al galán de telenovelas como a parte del público.

En su entrevista para El Mundo, donde Levy lanzó sus comentarios, el cubano sí que aclaró que mantiene una buena relación con la periodista. Ejemplo de ello es el reencuentro que vivieron en la presentación de Montecristo en Madrid. “Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente”, manifestó el galán.

Ahora bien, Levy también abordó las quejas de Milá porque no le había llamado tras la entrevista especial en Movistar. “Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida”, declaró para El Mundo.

Por supuesto, Milá también abordó en su story esta cuestión, restándole importancia a la polémica. “En cambio, yo me pude permitir hacerte un masaje en el cuello, darte besos…porque es evidente que cuando yo dije que tú ya no me habías escrito, que no me habías llamado, etc…Era una mezcla de risas y de medio corazón, ¿no? Y tú dices ‘bueno yo no me puedo ocupar de eso’, pues tienes toda la razón del mundo”, concluía Milá en su vídeo, para posteriormente, promocionar Montecristo.

Con su respuesta, la periodista busca zanjar cualquier polémica, dada la buena relación que mantienen ambos. De hecho, aunque las palabras de Levy se interpretaron como un ‘toque de atención’, el galán no deja de compartir buenas palabras con la otrora presentadora de Gran Hermano.

