William Levy: "Para mí era importante hacer a Montecristo porque era todo lo opuesto a Sebastián Vallejo"

William Levy es uno de los actores y celebridades del momento. Ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo con el fenómeno Café con aroma de mujer y después de hacerlo, promete volver a cautivar a sus fans con la nueva serie Montecristo, que ya está disponible en Movistar Plus+.

Basada en el clásico de literatura de Alejandro Dumas, la ficción narra la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), un misterioso empresario que irrumpe en la escena pública y suscita preocupación entre la élite mundial ya que nadie conoce de donde viene y el origen de su fortuna.

Es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos, Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), un empresario relacionado con la aristocracia española que quiere adquirirla. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y que la razón de su repentina aparición es la venganza.

SERIES & MÁS habló con Levy sobre su nuevo proyecto y también sobre el fenómeno del que forma parte. El actor nos cuenta cómo gestiona el éxito y qué tipo de conexión tiene con su público.

El éxito y la presión

Además de hablar sobre la nueva serie que acaba de estrenar y cómo adapta la historia a la época actual, William Levy quiso comentar abiertamente cómo ha vivido estos últimos años el fenómeno Café con aroma de mujer.

[Los creadores de ‘La que se avecina’ y ‘Machos Alfa’ tienen nueva serie en Movistar Plus+]

Reconoció sin rodeos que el éxito no le genera ansiedad. "Al contrario. No puedes dejar que un éxito te dé presión. Al contrario, tiene que darte satisfacción. Aunque todo está en cómo lo veas", empezó diciendo.

"Para mí es una bendición que un proyecto tenga mucho éxito. Y creo que lo importante es saber elegir después de eso, para no encasillarte en algo y [poder hacer] un personaje que no se parezca a nada de lo que has hecho. Para mí era importante hacer a Montecristo porque era todo lo opuesto a Sebastián Vallejo. Es un personaje completamente diferente", describió.

Su conexión con el público

'Montecristo': Cuándo se estrena y dónde podremos verla

Sobre la razón por la que se acabó embarcando este proyecto, William Levy también lo tuvo claro y quiso animar a sus fans a recorrer junto a él la historia que se cuenta en Montecristo.

"Si me enganchó a mí, creo que va a enganchar a la gente porque yo soy parte de esa gente y soy parte del público. Cuando leo algo, lo leo como público. Siento que si me engancho y me gusta la serie, creo [también] que va a funcionar", añadió.

"Con el tiempo conocí muy bien a mi público. El tiempo me daba la oportunidad de estar cerca de ellos, así que los he conocido muchísimo y también he escuchado lo que dicen, lo que quieren. Y esto me ha funcionado mucho, no solamente por mí, sino por mi público. Es muy importante poder elegir cosas que tú sientas que van a sentirse identificados con ellas, ¿no?", concluyó el actor.

Sigue los temas que te interesan