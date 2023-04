3 películas imprescindibles para ver el fin de semana del 23 de abril: en Netflix, Movistar Plus+ y Apple TV+

3 películas imprescindibles para ver el fin de semana: recomendaciones en Netflix, Movistar Plus+ y Apple TV+

La cartelera de esta semana vuelve a traer algunos estrenos potentes, como la española 20.000 especies de abejas o la terrorífica Posesión infernal: El despertar, pero quienes prefieren el plan casero también podrán disfrutar de una buena serie o película como estas tres que recomendamos.

Como primera opción está el drama histórico que acaba de estrenarse en Netflix Siete reyes deben morir, el spin-off de la serie The Last Kingdom, que dirige Edward Bazalgette basándose en una novela del célebre autor Bernard Cornwell.

En segundo lugar, En tierra hostil, por la que su directora Kathryn Bigelow se llevó el Oscar a la Mejor dirección y película en 2010. Un drama bélico que protagonizan Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Anthony Mackie (Vengadores: Endgame) y Brian Geraghty (El vuelo), entre otros.

Y por último, la también recién llegada Ghosting, una comedia romántica de acción donde Ana de Armas y Chris Evans se vuelven a juntar para interpretar a un dúo con mucha dinámica y, sobre todo, mucha química.

' Siete reyes deben morir ' (Netflix)

De qué va

Durante un siglo, la guerra entre los habitantes de Inglaterra y los invasores daneses ha asolado las islas. Ahora, una frágil paz reina en un país casi completamente unido. Solo Uhtred de Bebbanburg se resiste a vincular Nortumbría al trono. Pero tras la muerte del rey Eduardo, el conflicto entre los dos potenciales herederos de la corona, Aethelstan y Aelfweard, amenaza con malograr esa estabilidad.

Por qué debes verla

Acaba de estrenarse en la plataforma la película que pondrá punto final a The Last Kingdom, una de las series de éxito de Netflix. Aunque será igual de disfrutable para los que no hayan tenido la oportunidad de ver la serie.

Como en cualquier drama histórico qe se precie, en este largometraje encontraremos muchas batallas y mucho derramamiento de sangre, pero también grandes líneas de diálogo e incluso algunos toques de humor.

' En tierra hostil ' (Movistar Plus+)

'En tierra hostil'.

De qué va

En Irak, una unidad de élite de artificieros norteamericanos actúa en una caótica ciudad donde cualquier persona puede ser un enemigo y cualquier objeto, una bomba. El jefe del grupo, el sargento Thompson, muere en el transcurso de una misión y es sustituido por el impredecible y temerario sargento William James (Jeremy Renner).

Cuando falta poco para que la brigada sea relevada, el imprudente comportamiento de James hará que dos de sus subordinados, se planteen seriamente el riesgo que corren.

Por qué debes verla

2010 fue el año en el que por fin una mujer ganaba el Oscar a la Mejor dirección. Se trataba de Kathryn Bigelow, que después de llevarse ese premio, esa noche volvió a subir al escenario a recoger el de Mejor película, venciendo a su exmarido James Cameron, que estaba nominado por Avatar.

En esta película, vemos a Jeremy Renner en el que también es uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, protagonizando una película sobre las terroríficas experiencias que vivió un grupo de militares durante la Guerra de Irak.

' Ghosting ' (Apple TV+)

De qué va

Cole (Chris Evans), un tipo campechano, se enamora perdidamente de la emigmática Sadie (Ana de Armas), quien, para su enorme sorpresa, resulta ser una agente secreta. Antes de que pueda surgir una segunda cita, los dos deben embarcarse en una aventura internacional para salvar el mundo.

Por qué debes verla

Cuatro años después de compartir pantalla en Puñales por la espalda, Ana de Armas y Chris Evans vuelven a coincidir. Esta vez como la pareja protagonista de Ghosting, una comedia romántica y de acción, en la que la actriz supera con creces el reto de cargar sobre sus hombros el peso de escenas de lucha con armas y cuerpo a cuerpo. Y demuestra que no hay género que se le resista: tiene talento y carisma de sobra.

Ambos tiene talento, carisma y también mucha química, ese factor casi místico que no se puede fingir ni ensayar. Existe o no, y de él que depende que una película romántica funcione. Y esta lo hace.

