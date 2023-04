Así es ‘Montecristo’ según William Levy: el actor y productor nos desvela los secretos de su nueva serie.

William Levy promete seguir conquistando a su público a través de la pantalla. Después de protagonizar un fenómeno de masas como Café con aroma de mujer, el actor aterriza en España para estrenar su nueva serie Montecristo, una versión moderna del clásico de Alejandro Dumas que se podrá ver al completo a partir del 21 de abril en Movistar Plus+.

Basada en El conde de Montecristo, la ficción narra la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), un misterioso empresario que irrumpe en la escena pública y suscita preocupación entre la élite mundial ya que nadie conoce de donde viene y el origen de su fortuna.

Es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos, Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), que no sabe que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y que la razón de su repentina aparición es la venganza.

Con motivo del estreno de la serie en la plataforma, SERIES & MÁS habló con William Levy sobre el proceso de traer de vuelta este clásico y adaptarlo a la época actual y la conexión tan especial que comparte con el protagonista, entre otras cosas.

Una historia que atrapa

"Hacía muchos años que quería hacer esto. Siempre me llamó la atención el personaje de Montecristo, su historia de venganza y el desamor. Cuando se presentó la oportunidad, no la desaproveché ni un momento", declaró Levy al preguntarle sobre cómo llegó a él este proyecto.

[Los creadores de ‘La que se avecina’ y ‘Machos Alfa’ tienen nueva serie en Movistar Plus+]

Fue aquí cuando el actor cubano empezó a comentar cómo fue implicarse en el proyecto como protagonista y como productor. "Hicimos un buen equipo y una mancuerna muy bonita entre todos", recordó. "Yo estaba en ese momento en Colombia rodando Café con aroma de mujer y tuve la oportunidad de poder ser parte de la creación de la serie y lo disfruté mucho".

Después, Levy contó cómo fue adaptar una historia tan clásica a la época actual. "Lo que hicimos fue arriesgar, hacer algo nuevo, porque Montecristo normalmente se ha hecho siempre al estilo clásico", explicó.

'Montecristo'.

"Leí el libro obviamente, porque para llevar a cabo esto hay que leer el libro y estar al tanto de todo lo que pasó en la historia para no perderte ningún detalle, aunque sean de épocas diferentes", dijo el intérprete.

"Era como agarrar el esqueleto de Montecristo y arroparlo en nuestra época. Tenía que estar empapado de la historia [clásica]", añadió.

[Crítica: 'Yellowjackets' se entrega al canibalismo en su temporada 2 y da lo que prometió en su estreno]

Conexión entre realidad y ficción

"Me pareció muy buena la idea de que el personaje nazca y se críe en Cuba", observó William Levy sobre el vínculo que comparte con su personaje. "Sabiendo de dónde viene, lo que ha pasado y lo que ha vivido, al momento ya me identifico con él. Para mí fue muy fácil entenderlo porque lo asocio con mi vida y eso te lo facilita un poquito".

Después, el actor quiso hablar en profundidad del protagonista, declarando cómo fue el proceso a la hora de ponerse en su piel. "Normalmente cuando hacemos un personaje tenemos que demostrar qué estamos sintiendo y qué está pasando el personaje", comienza a decir.

[Así es la segunda temporada de 'Supernormal', según Miren Ibarguren: "Una mujer de éxito es una mujer libre"]

"Edmundo Dantès crea a un Alejandro Montecristo para llevar a cabo su venganza, un gran hombre, que oculta lo que él no puede enseñar, sus sentimientos o sus emociones, su afán o sus ganas de vengarse", detalló.

"[Como actor] tú estás todo el tiempo lidiando con no enseñar emociones, con que tienes que esconderlas. Se siente emocionalmente como dos personajes en uno. Y eso te hace elegir todo el tiempo. '¿En qué momento soy Edmundo? ¿En qué momento soy Alejandro Montecristo?' '¿En qué momento, siendo como Alejandro Montecristo, [el personaje] enseña un poquito sus emociones de venganza?'", observa.

[Movistar Plus+ hará una serie con la primera novela de la cómica Victoria Martín]

"Fue un trabajo que tuve con el director. Trabajamos juntos para ir decidiendo poco a poco dónde enseñamos a cada cual. Es una línea muy fina y muy compleja, pero yo lo disfruto mucho porque si no me siento retado, se me hace muy aburrida la vida", agregó.

De nuevo como productor

Además de hablar de su perspectiva como actor protagonista, William Levy también habló de su trabajo como productor, que marca su segunda vez al frente de un proyecto desde detrás de las cámaras, siendo la primera la película En brazos de un asesino (2018).

William Levy en 'Montecristo'.

Sobre el hecho de trabajar como productor, Levy reconoce: "Lo disfruto mucho porque estoy al tanto del cuidado de mi trabajo y eso me da tranquilidad porque sé que lo estoy cuidando al máximo y que estoy al mando del timón de mi bote".

Después, Levy confesó que el hecho de que sea una adaptación de un clásico también le genera mucha seguridad. "Es un clásico que ha funcionado toda la vida, ¿no? Está probado, no es algo nuevo y eso te facilita un poco más la decisión de hacerlo".

"Como artista, poder poder llevar a cabo el personaje de Montecristo, que es algo que no todo el mundo puede hacer... Me siento muy bendecido de poder llevarlo a cabo. Me lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha humildad y con mucho profesionalismo, porque es una responsabilidad grande hacer un personaje al que todo el mundo conoce, no solamente por el libro. Alejandro Dumas se merece un respeto como este y el público también", expresó.

Sigue los temas que te interesan