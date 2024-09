Tiene solo 3 episodios: una miniserie británica ambientada en prisión y con una puntuación casi perfecta

"Antes de ingresar en prisión, Mark Cobden era un ciudadano normal y corriente, lo que cabe esperar de un padre de familia y profesor cualquiera. Sin embargo, su vida cambia radicalmente cuando atropella a un hombre y acaba con su vida mientras conduce bajo los efectos del alcohol". De esta manera arranca Condena, una miniserie británica estrenada en 2021 que bien podría ser considerada como uno de los mejores estrenos de los últimos años.

Creada por Jimmy McGovern, al que conocemos por su trabajo como guionista en otras series de ficción como Broken o Accused y películas como Reg, Condena cuenta cómo el protagonista -al que interpreta Sean Bean de Juego de tronos y El señor de los anillos- se verá inmerso en un mundo tan hostil como desconocido para él, convirtiéndose en el blanco fácil de los reos más violentos y peligrosos del lugar.

Ante el peligro que supone que deambule por allí, será tutelado por Eric McNelly, un veterano funcionario de prisión al que da vida Stephen Graham (Line of Duty, Virtues). Ambos protagonizan una serie aparentemente sencilla que, en apenas tres episodios, nos sumerge en una profunda reflexión sobre la moralidad tan descorazonadora como llena de esperanza. Y que además cuenta con una puntuación del 96% en Rotten Tomatoes.

Tráiler | 'Condena' (VO)

Producida por la BBC, Condena también cuenta en su reparto con Siobhan Finneran (Downton Abbey), en el papel de Marie-Louise; James Nelson-Joyce, que interpreta a Johnno; y Hannah Walters, en el papel de Sonia McNally.

Y, además, para aquellos que se queden con ganas de más después de ver sus capítulos, en Movistar Plus+ está disponible también su segunda temporada, cuya trama es independiente y se desarrolla en otra prisión con protagonistas diferentes.

La temporada 2 es igual de buena

Las protagonistas de la temporada 2

La segunda entrega de Condena también tiene tres capítulos y muestra un retrato carcelario desde el punto de vista femenino. En concreto, el de Kelsey, Orla y Abi, tres nuevas reclusas ingresan el mismo día en el centro penitenciario Carlingford.

Las tres comparten celda y se ven obligadas afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban.

Las tres protagonistas de los siguientes episodios son Bella Ramsey (Juego de tronos, The Last of Us), como Kelsey, una joven en sus últimos meses de embarazo; Jodie Whittaker (Doctor Who), como Orla, y Tamara Lawrance (La canción de July), como Abi.

Completan el reparto Siobhan Finneran (Happy Valley) como la hermana Marie-Louise, Lisa Millett, como la oficial de prisiones Martin, Julie Graham, Alicia Forde, Kayla Meikle, y Sophie Willan.