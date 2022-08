La esperada entrevista de Mercedes Milá a William Levy ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

Mercedes Milá ha cumplido el sueño que llevaba persiguiendo desde que se declaró fan absoluta de William Levy, el actor cubano que protagoniza la telenovela de éxito mundial de Netflix, Café con aroma de mujer. Y es que ya se ha anunciado la fecha de estreno de la entrevista que le ha realizado al actor: Milá y Levy llega el próximo lunes día 12 de septiembre, a las 22:30 horas, en #0 de Movistar Plus+.

Desde que Milá mostró su devoción por el actor cubano, ambos han intercambiado diversos mensajes a través de sus redes sociales, que ha culminado con la realización de esta esperada entrevista.

El entrevistado, William Levy, saltó mundialmente a la fama por protagonizar Café con aroma de mujer y desde entonces no ha dejado de conquistar corazones por todo el mundo, incluido el de Mercedes Milá. Meses después de su primer contacto, la periodista y el actor se encuentran en un teatro de Madrid para hablar sobre la vida y la interpretación.

Pero en ese esperado encuentro entre ambos, la periodista no ha estado sola, y es que 400 fanes del protagonista han llegado desde diferentes partes del mundo para ser testigos de esa charla, tal y como quiso el propio Levy que fuera. Milá y Levy se presenta como una divertida, emotiva y desenfadada charla, pero también han querido que se convierta en un homenaje a todos los seguidores del actor, que también tuvieron la posibilidad de realizarle alguna pregunta al actor.

En el vídeo promocional se puede ver a la conductora feliz de cumplir su deseo, donde también se han podido escuchar algunos de los comentarios de la catalana. "Si no tuviera los años que tengo, no me frenaría", comentaba ante el aplauso de las fanes.

Mercedes Milá se enamoró de @willylevy29 al verle en una telenovela en la que él era el protagonista. Desde ese momento comenzó entre los dos una relación en redes sociales que por el momento ha culminado con esta entrevista 😊#MiláYLevy 👉 estreno el lunes 12 de septiembre. pic.twitter.com/ED1JvcT0vp — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) August 25, 2022

Durante la entrevista, Mercedes Milá pregunta a William Levy sobre algunos de los momentos más importantes de su vida, como sus inicios en el mundo de la moda y la interpretación, sobre el éxito y sobre su faceta como productor y empresario. Asimismo, el actor también da pistas sobre su actual proyecto, Montecristo, la serie que está rodando en España.

