Mercedes Milá corta el discurso antivacunas de Miguel Bosé: “Por favor, no me agobies, tío”

Mercedes Milá regresó este lunes a Movistar Plus+ con su programa Milá vs Milá, donde recrea algunas de sus entrevistas más conocidas en televisión. Y lo hacía acompañada de Miguel Bosé, con el que trató temas tan controvertidos como su postura negacionista con el coronavirus, además de otros asuntos relacionados con su vida personal y profesional.

Así, el artista habló de cómo no va a perdonar “jamás a este Gobierno, de la misma manera que no voy a perder jamás a una prensa los ataques que me hizo en el momento de tomar una postura que hasta entonces, hasta el día anterior, pensé que se podía tomar libremente”. Estas palabras iban referidas a cómo negó la existencia del virus, y para él “no se respetó. Eso no lo voy a perdonar jamás. Me hizo mucho daño, muchísimo daño profesional, humano, social...”.

Mercedes Milá exponía entonces cómo había pasado de ser un hombre muy adorado a perder esa admiración y cariño del público, y Bosé, sin dar nombre, se refirió a otros “personajes públicos, médicos y científicos” que compartían su postura. “El error que cometieron fue el de querer hundir a las personas que pensábamos así. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que lo que yo anuncié en ese momento, está pasando”, aseguraba el autor de ‘Amante bandido’ o ‘Los chicos no lloran’.

Según su relato, “nos querían controlar con las vacunas”. “Después de tantos años no vamos a discutir, Mercedes. El tema vacunas. Las taquicardias, los coágulos, los cánceres. Esto se sabe y se tapa porque hay mucha gente con intereses creados. Las farmacéuticas, por encima de todo, son empresas creadas para hacer negocio con nosotros, que no interesamos sanos”, seguía diciendo el invitado, a lo que Mercedes Milá le pedía que no “le agobiara”.

“No me vuelvas loca”, dijo a su interlocutor. “Ay, Miguel, que soy Mercedes. Por favor, no me agobies, tío. No me agobies. No me mandes cosas para que yo las tenga que investigar”. Y es que Miguel mantuvo su postura antivacunas e incluso le prometió a Mercedes Milá que le mandaría información para que entendiese su posición. La entrevista continuó entonces tratando otros temas, entre los que no se escapó Ana Obregón, con la que vivió un tiempo en Milán.

