Carolina Monje pidió destruir el esperma de Álex Lequio: su escrito contra el deseo de Ana Obregón

Ya ha pasado casi un mes después del nacimiento de la hija-nieta de Ana Obregón, Ana Sandra Lequio Obregón. La pequeña nació por gestación subrogada en Estados Unidos con el esperma congelado del hijo de la actriz, Álex Lequio, fallecido en 2020 por un sarcoma de Ewing.

El bombazo todavía sigue acaparando titulares, y es que ahora se ha desvelado que Carolina Monje, la que fue pareja del empresario, había firmado un documento en el que pedía expresamente la destrucción del esperma de Lequio para que no se usara de forma póstuma, según sostiene Informalia.

Todo comenzó cuando la que fuera la nuera de Obregón recibió un mensaje a través de WhatsApp en Semana Santa de la bióloga en el que le agradecía "su silencio y postura pública, además de confesarle que le gustaría que conociese a la niña, cuando esta llegue a España, y le encantaría que pudiese tener una relación con Ana Sandra en el futuro. Por último, quiso desearle toda la felicidad del mundo", según ha apuntado Vanitatis.

Carolina, quien está prometida y espera casarse en octubre, recibió este impactante mensaje cuando estaba de vacaciones en Ibiza con su pareja, Álex Lopera. Según este medio, la joven "se quedó muy afectada emocionalmente y no supo cómo reaccionar".

La celebrity, que cuenta con una marca de ropa propia, ya conocía los deseos de Ana Obregón de ser abuela y madre a la vez desde el principio, pero ella no estaba de acuerdo.

Su entorno cercano ha confesado a dicho medio que "Carolina no está preparada para asumir el regreso de Aless, en cierta forma a través de Ana Sandra, le costó mucho superar su partida. Todo este asunto le remueve tantas cosas del pasado".

Ahora, la exnuera de Obregón piensa en romper el silencio y contar su versión de los hechos. "Está en un momento muy delicado a nivel personal por lo que se está planteando hablar públicamente, porque se están diciendo cosas con las que no está de acuerdo, y que no son verdad.Carolina está dispuesta a dar su versión y contar su verdad. Se siente desbordada con todo lo que se está diciendo de ella", han asegurado su entorno a la revista Semana.

La relación entre Ana Obregón y Carolina se enfrió cuando Aless falleció y, pese a los intentos de hacer creer que se llevaban bien, el unfollow de la guionista de Ana y los 7 a Monje desmontó ese teatro. "Me alegré mucho por su boda y por ella, que tiene derecho a rehacer su vida. Seguimos manteniendo una buena relación. Nunca le pedí que fuera madre del bebé, yo tenía muy claro el deseo de mi hijo y eso saldrá en el libro", manifestó Obregón en 'Socialité'.

El documento firmado de Carolina Monje

Si bien es cierto que el trato entre Obregón y Monje pasó a ser cordial cuando murió Aless, antes de eso no se llevaban del todo bien. Todo surgió a raíz del sueño de Ana de ser madre y abuela y de congelar el esperma de Aless. Así, llegó a oídos de Ana que la diseñadora no aprobaba la paternidad post-mortem de Lequio, algo que no le sentó nada bien.

Carolina Monje y Álex Lequio. Agencias

Carolina llegó a firmar un documento en el que pedía que se destruyeran los espermatozoides del que fuera su pareja para así evitar la gestación subrogada, algo que finalmente no funcionó, ya que Ana tuvo a Ana Sandra el pasado 20 de marzo en Miami, Florida.

La joven ha optado por no hablar ni de Ana Sandra, ni de Obregón. Carolina es conocida por ser nieta de Josefina Vicario, pionera de la cirugía estética y fundadora de las Clínicas Vicario. Sin embargo, la exnovia de Lequio decidió encaminar su vida por otro rumbo: estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Derby y está centrada en su marca de ropa, en la moda, y en su futura boda.

