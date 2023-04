Ana Obregón hace obras en su casa de Madrid tras la llegada de su nieta: el motivo y la orden a sus abogados

Desde el pasado miércoles 29 de marzo de 2023, la gran protagonista de la crónica social en España es la actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años). Ese día se hacía público que la artista se había convertido en madre por gestación subrogada en Miami. Desde entonces, programas de televisión y radio, y todos los medios de comunicación, desgranan los pormenores de esta maternidad tardía que ha dado la vuelta al mundo.

Una semana después, la propia Ana Obregón rompía su silencio sobre la llegada a su vida de la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón, hija biológica de Álex Lequio y, por tanto, su nieta. El debate nacional que se ha generado en España y allende los mares ya es historia. La actriz está exultante, viviendo este renacer en su vida desde la tranquilidad que le aporta su estancia en Miami, Estados Unidos.

Tal y como informó en su momento EL ESPAÑOL, García Obregón alquiló un exclusivo apartamento en la zona de Miami Beach por varios meses. Allí, cría a la pequeña Ana Sandra alejada del escándalo mediático. De acuerdo a las fuentes que maneja este medio, Ana no tiene aún fecha cerrada para regresar a su país.

Ana García Obregón posando en su casa de Madrid, en la zona de la piscina y el jardín, en enero de 2020. Redes Sociales

No tiene prisa y su máxima prioridad es el bienestar de la bebé. En medio de este plácido momento, este periódico ha conocido una última información sobre la guionista de Ana y los 7.

Si bien hace unos días EL ESPAÑOL deslizaba que Ana García Obregón se trasladó a Estados Unidos sin ni siquiera hacer ninguna compra de los enseres de la niña recién nacida -para no despertar sospecha alguna de su cambio vital de vida-, ahora ha podido conocer, en exclusiva, que la conductora de ¿Qué apostamos? llevará a cabo obras en su domicilio de La Moraleja, en Madrid.

La actriz y presentadora el día de la presentación oficial de la Fundación Aless Lequio, el pasado mes de febrero. Gtres

Lo cierto es que Ana Obregón lleva tiempo, bastantes meses, con ganas de "hacer reforma" en su chalet de Madrid. Un deseo que ha ido posponiendo por diversos compromisos y que, al cierre de este artículo, continúa sin hacerse realidad. Con la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra, la reforma, explica el informante con quien se contacta, se ha visto más necesaria que nunca.

Se desconoce cuándo darán comienzo estas obras, pero se sostiene al otro lado del teléfono que no habría problema alguno en que coincidan éstas con la llegada a España de Ana y su nieta.

Tampoco el regreso de García Obregón se prevé inminente. Quien bien sabe asegura a este periódico que al menos hasta "finales de mayo" no se producirá. En otro orden de cosas, se apunta a que Ana Obregón no está pendiente del día a día de las informaciones que de ella se vierten en los medios españoles, aunque tampoco vive completamente ajena.

Tiene claro que nada le va a afectar en estos excelsos momentos. No obstante, pese a que en su ánimo, a priori, no está en iniciar procesos judiciales o emprender ningún tipo de acción legal, sí le ha dado una orden clara a sus abogados: "estar pendientes de todo lo que se dice". Y es que, la también bióloga tiene claro que "no va a tolerar difamaciones de ningún tipo".

Sobre la inscripción de la menor en el registro español, extremo del que tanto se está hablando estos días, se hace constar lo que sigue: "No habrá problema alguno. También digo que la niña es americana y puede vivir en España siendo americana. Todo eso está contemplado".

El estado de su casa

Cuatro estancias de la casa de Ana García Obregón en un montaje de EL ESPAÑOL.

Ana Victoria García Obregón -el nombre completo de la artista- ha abierto las puertas de su casa de La Moraleja en varias ocasiones a los medios de comunicación. Tanto para entrevistas en el papel couché como para filmar su día a día en su docureality, las cámaras han recorrido su casa casi al completo después de que en 2012 se llevara a cabo una exhaustiva remodelación que la artista enseñó encantada en las páginas de ¡HOLA!

La intérprete reestructuró su hogar y puso un suelo blanco que, incluso, se trajo de Estados Unidos. Mimó cada detalle al milímetro. Sin embargo, pese a conocer casi todas las estancias de su casa, hay una en concreto en la que no había 'entrado' la televisión hasta el mes de marzo de 2018: la cocina.

Fue en el programa de Cuatro Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, donde Obregón participó. EL ESPAÑOL se dio cuenta entonces del estado de deterioro de esta estancia, la cual no estaba en las condiciones óptimas para el cocinado, y mucho menos para ser grabada.

Muebles hinchados, desconchados, zócalos malogrados, que denotan un desgaste propio del paso del tiempo en el que parece que Obregón no se percató, o no le habría dado la importancia que merece. Sea como fuere, sorprendió entonces sobremanera que tratándose de una casa ubicada en una de las urbanizaciones más prestigiosas de Madrid, su cocina se encontrase en ese estado.

No hay que olvidar que, al margen de la figura de Ana Obregón, su padre, Antonio García Fernández, fue uno de los grandes constructores de la capital. De hecho, fue el encargado de levantar La Moraleja.

Antonio García, uno de los constructores inmobiliarios más laureados de España desde la década de 1980, adquirió una gran parcela para él y su familia en la que construyó varias casas para vivir al lado de sus cinco hijos: Ana, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio.

Si bien con los años los progenitores de los García-Obregón se mudaron al centro de la capital para acudir a sus revisiones médicas, sus hijos siguen viviendo ahí. La casa de Ana Obregón es de ladrillo visto, está dividida en dos plantas, tiene jardín, piscina y un porche desde el que disfrutar del aire libre.

