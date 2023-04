La controvertida maternidad de Ana Obregón, en 8 claves: verdades y mentiras del tema del que todos hablan

Martes, 28 de marzo de 2023. El reloj marcaba las once de la noche y un medio de comunicación publicaba, en su versión digital, la noticia de la semana, del año y, puede, que de la década: la actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años) se ha convertido en madre de una niña, a los 68 años.

Una bebé nacida en Estados Unidos por gestación subrogada. Nadie podía imaginar una noticia de tamaño alcance, máxime teniendo en cuenta que Ana Obregón no había dejado entrever nada a su entorno profesional más cercano. Ni siquiera a su círculo más íntimo. Silencio sepulcral.

Para la inmensa mayoría, la que fuera presentadora estrella de formatos como ¿Qué apostamos? se encontraba en pleno duelo por el fallecimiento de su único hijo, Álex Lequio, y las pérdidas de sus progenitores, Ana María Obregón y Antonio García Fernández. Tres fallecimientos que dejaron a Obregón vacía, sin ilusión ni esperanzas, según sus propias palabras.

[La 'nanny' que ayuda a Ana Obregón en el cuidado de su hija en Estados Unidos y sus primeros días como madre]

La portada de la revista ¡HOLA! en la que se informa de la maternidad de Obregón.

Hasta la llegada a su vida de su nueva hija, de nombre Ana, sólo había dos proyectos que mantenían en pie y con fuerzas a la que fue pareja sentimental del conde italiano Alessandro Lequio (62): la creación de la Fundación Aless Lequio -destinada a la financiación de proyectos de investigación médica contra el cáncer-, y la publicación del libro autobiográfico que empezó a escribir el malogrado Álex, El chico de las musarañas.

No obstante, la flamante maternidad de Ana García Obregón ha pillado a España -y al mundo entero- por sorpresa. Es el tema del que todos hablan. En EL ESPAÑOL hacemos a continuación un resumen de esta intensa semana en la que la actriz ha sido absoluta protagonista. La maternidad de Ana, en 8 claves.

1. La publicación de la noticia

El pasado martes, 28 de marzo, minutos antes de las once de la noche, la revista Semana adelantaba la noticia. "Ana Obregón adopta a una niña en Estados Unidos", fue el titular. Según se apuntó, la presentadora se encontraba en Estados Unidos con su hija recién nacida.

A los minutos, ¡HOLA! publicaba la portada de su revista del miércoles con las imágenes de Ana saliendo del hospital, con su hija en brazos: "Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada". Este segundo semanario añadía una información crucial: el método con el que Obregón ha conseguido volver a ser madre. Todos los medios de comunicación se hicieron eco a los pocos minutos y la noticia corrió como la pólvora en España y allende los mares.

2. El debate nacional

La ministra de Igualdad, Irene Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados. EFE

No sólo los medios especializados en crónica social recogieron la sorprendente noticia. Horas después, en la madrugada del miércoles, programas de televisión como Espejo Público y El programa de Ana Rosa, e informativos, abordaron la cuestión. Se generó un auténtico debate nacional, España quedó dividida. El debate, principalmente, se centró en dos cuestiones: la gestación subrogada y la avanzada edad de la actriz.

Cabe puntualizar que el vientre de alquiler es legal en Estados Unidos, tanto para parejas como para familias monoparentales. Aquellos padres y madres de intención que no tengan relación genética con el bebé nacido, es decir, que han recurrido a una doble donación -ovodonación y donación de esperma-, deberán tramitar una adopción planificada. Sin embargo, el hecho de que en España la gestación subrogada no sea legal zarandeó los cimientos de la sociedad y, sobre todo, de la política española.

3. Los políticos hablan

Con la información en la calle, la política no tardó en tomar partido. PSOE y Podemos se han mostrado en contra de la gestación subrogada. Los morados piden "abrir el debate" sobre esta práctica e impedir que pueda seguir realizándose a través de terceros países.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (35), ha señalado que la gestación subrogada "no es legal en España" y que es "una forma de violencia contra la mujer". "Pido, por favor, a los medios que nunca se olviden de mostrar la realidad de las mujeres que hay detrás y de que hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro", opinó este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

La actriz Ana García Obregón en un acto público, en diciembre de 2021. Gtres

Cuca Gamarra (48), secretaria general del PP, no ha dejado clara la postura de su formación sobre la gestación subrogada y ha advertido de que es un "aspecto complejo que merece debates profundos y serenos sin "olvidar" que involucra a menores: "Es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal (55), ha señalado que el Gobierno debe plantear "una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores" aunque "no esté de acuerdo" con la gestación subrogada.

4. Primeras palabras de Ana

El silencio de Ana Obregón sólo duró hasta ese miércoles por la tarde. Sobre las 16 horas, la actriz reapareció en redes y, junto a la imagen de la portada de ¡HOLA!, posteó lo que sigue: ""¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR". A los minutos, hizo público un Story, donde escribió: "Muero de amor".

5. La reacción de su entorno

La maternidad de Ana García Obregón no sólo ha sacudido al país, también ha afectado a su entorno más familiar. Sus hermanos se han visto envueltos en interés mediático y cámaras de televisión. Celia García Obregón, hermana de Ana, no entiende el escándalo social, y subraya, molesta: "Estamos felices por Ana, pero estamos alucinados de la que se ha montado. Por las críticas y por todo. Con los problemas que hay en España es acojonante, de verdad, que sea casi una cuestión de Estado todo esto. Es tristísimo".

El mismo tono emplean sus hermanos varones, Javier y Juan Antonio. Este último, el hijo mayor de los padres de Ana Obregón, sostiene: "Creo que ha superado una etapa con esto y ahora con ilusión inicia una nueva etapa. La niña es una monada".

Javier García Obregón, el hermano de Ana, atendiendo a los medios de comunicación. Europa Press

La misma línea que lleva a cabo Susana Uribarri, amiga y representante de Ana: "Me muero de felicidad y no te puedo decir nada más". Raúl Castillo, Ra, íntimo amigo de Ana, también ha roto su silencio: "Qué ganitas de veros, mis princesas. Soy de las personas más felices del mundo ahora porque siempre tendré una sobrina. Tengo muchos nervios y felicidad".

6. Cómo se hicieron las imágenes

Muchos creen que las fotografías de Ana García Obregón saliendo del hospital con la bebé, publicadas en ¡HOLA!, eran pactadas, una suerte de exclusiva de la que Ana Obregón se habría embolsado un suculento dinero. Nada que ver. Así lo explicó Sandra Aladro, directora de la agencia Gtres, responsable del reportaje: "Hemos trabajado durante mucho tiempo con la mayor de las discreciones, con todo el respeto con el que podíamos afrontar esta situación para que Ana Obregón lo viviese con la naturalidad y soledad, que esto lo quiero destacar, con el que lo ha querido vivir".

Y añade: "Evidentemente hasta que no existiese esta foto la historia no estaba acabada, decir hace tres meses que iba a ser mamá era una noticia pero había que correr el riesgo de esperar a darla a lo grande: es mamá y está con su niña en brazos en Miami". Según Aladro, Obregón no era consciente de que estaba siendo grabada, aunque sí fue informada de la publicación de la revista días antes.

7. Guerra con Alessandro

Desde el pasado miércoles, hay una persona que está siendo analizada en cada intervención pública que realiza en su puesto de trabajo en Telecinco: Alessandro Lequio.

Alessandro Lequio, a las puertas de Mediaset España, tras anunciarse la maternidad de Ana. Gtres

El conde italiano no quiso ahondar en exceso el primer día, el pasado miércoles: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada. Ni ahora ni nunca. Hemos opinado en diversas ocasiones de la gestación subrogada, lo que yo dijera se entendería en un único sentido, entonces hoy no voy a opinar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar".

No obstante, al día siguiente no pudo más y, al ser señalado de forma indirecta como la persona que filtró a la prensa la maternidad de Ana, estalló contra los amigos de la actriz: "Nadie se cree que Susana Uribarri y Ra no supiesen nada. (...) Yo no he contado nada y ella lo sabe". Una acusación velada que Ana Obregón no tardó en responder a través de sus redes: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Castillo, NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron".

8. La gran exclusiva

Hay mucha expectación en torno a Ana Obregón y se espera que la actriz habla en su revista de cabecera, ¡HOLA!, en las próximas semanas. Será su gran exclusiva, ésa en la que cuente todo el proceso para convertirse en madre, las razones que la han llevado a ello, y despeje algunas dudas y rumores y bulos que circulan por redes sociales.

Sigue los temas que te interesan