Ana Obregón, el 'secreto' de su maternidad: la razón por la que está sola en Miami y cuándo regresará a España

No se habla de otra cosa en los medios de comunicación especializados en crónica social desde que este pasado martes, 28 de marzo de 2023, viera la luz la sorpresiva noticia de que la actriz Ana García Obregón (68 años) se ha convertido en madre de una niña, nacida por gestación subrogada en Estados Unidos.

Casi tres años después de la trágica pérdida de su único hijo, Álex Lequio, la querida presentadora da la gran sorpresa al volver a experimentar la sensación de la maternidad. Según los datos que se facilitaron inicialmente, la flamante hija de la artista vino al mundo el pasado lunes 20 de marzo de 2023 en Miami.

De acuerdo a esa versión, sólo la actriz, sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lequio (62), el padre de su hijo Álex, sabían que el proceso de adopción estaba en marcha. Celia, una de las hermanas de Obregón, ha asegurado en las últimas horas que lo importante es su felicidad actual, si bien no ha escondido que ha sido un "shock" para la familia. Una versión que coincide con la que se facilita a EL ESPAÑOL.

Cuando Ana comunicó la intención de ser madre de nuevo -Celia y Amelia fueron informadas en primer lugar; después, Lequio-, en efecto, la familia lo acogió con gran "sorpresa". Nadie se esperaba esta sorprendente decisión, pero los hermanos de la actriz, Amalia, Celia, Javier y Juan Antonio -sobre todo, las dos primeras, a las que Ana está muy unida-, al ver que era irrevocable su paso al frente, se alegraron por ella, y sólo prevaleció su felicidad y bienestar.

Explica quien bien conoce la intrahistoria de esta sorprendente maternidad de la intérprete de Ana y los 7 que Ana, gran amante de los niños, llevaba tiempo barruntando la posibilidad de volver a ser madre. Su familia la animó sin reservas cuando Ana Obregón quiso materializar su sueño. "La alegría de un niño es lo mejor que le viene en este momento. Será su florecer", se apostilla.

Ana se ha disculpado en privado con algunos buenos amigos por no haberles informado de esta feliz noticia antes de su publicación. Fue hace cerca de un año cuando la presentadora comenzó con los trámites en Estados Unidos. Huelga subrayar en este punto que el vientre de alquiler es legal allende los mares, tanto para parejas como para familias monoparentales.

Así pues, aquellos padres y madres de intención que no tengan relación genética con el bebé nacido, es decir, que han recurrido a una doble donación -ovodonación y donación de esperma-, deberán tramitar una adopción planificada.

Por este motivo, Ana ha sido madre a través de la gestación subrogada y, al mismo tiempo, ha adoptado a su hija, cuyo nombre EL ESPAÑOL ha podido confirmar: se llamará Ana. En estos últimos meses, Ana ha viajado "bastante" a Miami, tanto para conocer a la madre gestante de su hija como para aclimatar un apartamento que ha alquilado.

Se prevé que la estancia de Ana Obregón en Estados Unidos se alargue aproximadamente un mes por diferentes razones, a caballo entre el ámbito legal y médico. La también bióloga deberá cerrar el trámite burocrático para poder viajar a España con su hija, y también prefiere quedarse en suelo americano para tener un mejor "seguimiento médico" de la menor. Se siente así más segura.

En esa línea, se desliza que Ana quiso estar sola en todo este proceso. Si bien es cierto que en los anteriores viajes a Estados Unidos estuvo acompañada, según la versión que llega a este medio, por amigos y familiares, el último viaje, coincidiendo con el nacimiento de la menor, García Obregón quiso hacerlo en soledad.

Por más que su entorno la quisiera acompañar, la actriz ni lo dudó: deseaba experimentar ese momento en solitario. Más allá de la polvareda mediática que ha suscitado esta maternidad de la actriz a sus 68 años, la llegada de esta hija a su vida ha sido un soplo de aire fresco, de luz y de ganas de vivir, en medio de un período marcado por las pérdidas familiares. Al fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, el 13 de mayo de 2020, y el de su madre, Ana María Obregón -prácticamente un año después-, se unió en septiembre de 2022 el de su padre, Antonio García Fernández.

Un revulsivo para seguir viviendo. Así lo constata también la representante de la actriz, Susana Uribarri, para Semana: "Estoy muy feliz. Creo que ahora Ana ha recuperado la alegría y tiene motivos de sobra para vivir". Toda la familia, y el entorno de García Obregón, muestra su alegría por Ana Obregón. Eso sí, el único que parece que se ha desmarcado de esta atmósfera de algarabía es Alessandro Lequio.

Este miércoles 29 de marzo, en su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa, visiblemente serio y cariacontecido, el conde italiano se ha limitado a entonar unas breves palabras: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada. Ni ahora ni nunca. Hemos opinado en diversas ocasiones de la gestación subrogada, lo que yo dijera se entendería en un único sentido, entonces hoy no voy a opinar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar".

Para terminar, el marido de María Palacios ha confirmado que ha sido convenientemente informado por Ana: "Yo lo sé todo".

Polémica en redes

A los pocos minutos de conocerse su flamante maternidad, Ana Obregón se convirtió en tendencia en Twitter, y este pasado miércoles, 29 de marzo, prácticamente sólo se hablaba de ella. Sin embargo, la mayoría de los comentarios, lejos de ser positivos felicitándola por la buena nueva, resultan muy negativos.

El hecho de que haya decidido ser madre a una edad tan avanzada -68 años- también está siendo muy criticado, pues muchos se han preguntado cómo gestionará Obregón el futuro del bebé.

"Puedo entender su dolor, pero, al margen de que en España la gestación subrogada es un delito, ¿qué necesidad tienes de traer al mundo a una criatura por mero capricho cuando tienes edad para ser abuela y vas a condicionar la existencia de esa pequeña?", es uno de los miles de comentarios que se pueden leer en la red.

