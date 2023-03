El dardo envenenado de Antonia Dell'Atte a Ana Obregón tras su reciente maternidad

La noticia de la maternidad tardía de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años no ha dejado indiferente a nadie. Las reacciones se sucedían de manera incontrolada desde este pasado martes 28 de marzo tras conocerse la noticia. En redes sociales se encendía un acalorado debate que ha transcendido el mundo del corazón y ha saltado a la política.

Todo el mundo habla de lo mismo y Antonia Dell'Atte (63), por supuesto, no ha querido ser menos. La italiana ha expresado su opinión en sus redes sociales aunque sin nombrar a Ana. "Disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, 'un regalo De Dios'. Me gusta Miami porque es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas "patéticas e insoportables" y sobre todo egoísta y egocentrismo... ¡Huir siempre! Mamma mia", ha escrito sin pudor alguno, como acostumbra.

Sus palabras han sido interpretadas como un dardo envenenado hacia Ana Obregón, a su decisión de convertirse en madre a su edad y después de la muerte de su hijo Álex Lequio debido a un cáncer. La que fuera musa de Armani no solo ha dejado claro que no está de acuerdo con la decisión de la bióloga, sino que además la ha descalificado.

[Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada a los 68 años]

A pesar de que Ana y Antonia enterraron el hacha de guerra durante el tratamiento de Álex Lequio, lo cierto es que todo estalló por los aires después de un episodio de Lazos de Sangre. En él, la exmodelo dejaba entrever que había sufrido malos tratos por parte de Alessandro Lequio (62). La actriz, por su parte, utilizaba sus redes sociales para defender al padre de su hijo.

La relación volvió entonces a lo que había sido casi siempre y Antonia regresaba a las andadas para, cuando tenía ocasión, dejar claros sus sentimientos por su 'rival'. Así ha sido en esta última ocasión en la que no ha contado con el apoyo de sus seguidores. Conscientes de que se trata de un tema delicado, algunos de ellos le han llegado a señalar por no estar correcta.

Antonia Dell'Atte y Ana Obregón en un montaje de JALEOS.

"¿Y esa ración de maldad gratuita que has soltado?", le ha preguntado uno de ellos, mientras que a otro le ha parecido una "pena de comentario", "pensé que te mantendrías al margen", le dice.

Poco después ha aparecido en Sálvame mediante un audio que ha enviado a una de las colaboradoras del programa, Mayte Ametlla, de quien además es muy amiga. En él, y pese a las palabras que ha compartido en Instagram, la italiana ha querido marcar distancia. "Yo de esa señora, si se le puede llamar así, no voy a decir nada. Mi silencio es oro", ha dicho refiriéndose a Ana Obregón, visiblemente molesta porque le hayan preguntado por ella y sin acordarse que poco antes ella misma le mandaba un mensaje velado.

