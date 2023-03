La inesperada reacción de Alessandro Lequio tras la maternidad de Ana Obregón

La noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años ha llegado al plató de El programa de Ana Rosa, espacio en el que trabaja Alessandro Lequio (62 años), expareja de la presentadora y madre de su hijo Álex, fallecido en el verano de 2020.

La reacción del italiano era una de las más esperadas y es que es una de las personas que más y mejor conocen a la presentadora. Lejos de sacar a relucir su conocido carácter, el colaborador ha sorprendido al apostar por la discreción. Se ha querido mantener en un segundo plano, consciente de que sus palabras tienen un gran peso.

"Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada. Ni ahora ni nunca. Hemos opinado en diversas ocasiones de la gestación subrogada, lo que yo dijera se entendería en un único sentido, entonces hoy no voy a opinar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar", ha dicho muy serio, para después confirmar que era conocedor de esta decisión: "Yo lo sé todo", ha afirmado.

[La reacción de Celia, hermana de Ana Obregón, tras su maternidad: "Estamos en shock"]

No ha necesitado más para confirmar que era una de las pocas personas, junto a las hermanas de Ana, que conocía la decisión de la bióloga de convertirse de nuevo en madre. Respetando que no quiera dar su punto de vista, Joaquin Prat le ha preguntado si ha "visto un cambio en una actitud más positiva de Ana en los últimos meses", ante la llegada de su bebé. "No te sabría contestar, honestamente", ha sido la contestación de Alessandro.

Sí que se ha extendido un poco más cuando han debatido sobre por qué Ana ha viajado sola a Miami, donde ha nacido el bebé. En opinión del conde, es lógico que sus hermanas no hayan estado con ella ya que "no pueden dejar su vida y su familia por mucho estén unidas".

De hecho, unas horas antes una de las hermanas de Ana, Celia, reconocía ante las cámaras que la presentadora "está muy bien, muy feliz". Muy discreta, también ha reconocido que "no sabe" cuándo su hermana tomó la decisión de repetir la experiencia de la maternidad pero ha insistido en que "lo importante es que Ana está feliz".

