Primeras palabras de Ana Obregón tras su polémica maternidad: "He vuelto a vivir"

Era la reacción más buscada y ya se ha producido. La actriz Ana García Obregón (68 años) ha roto su silencio este miércoles, 29 de marzo de 2023, horas después de desvelarse, vía exclusiva a través del papel couché, su nueva y polémica maternidad por gestación subrogada.

La presentadora ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje: "¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

Ana acompaña su post con la portada de la revista ¡HOLA!, donde aparece abandonando el Memorial Regional Hospital de Miami en silla de ruedas con su hija en brazos. A los minutos, ha hecho público un Story, donde escribe: "Muero de amor".

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar, también en esta ocasión con disparidad de opiniones: "Nadie es nadie para juzgar a nadie", "Pues sólo con escucharte decir esto es un alivio", "Todo lo mejor para vosotros", "Tienes mucho amor por dar, un abrazo para las dos. Enhorabuena", "¡Enhorabuena, Ana! A ti y a tu hija, por la madraza que le ha tocado tener", "Serás una gran madre para esa niña", "Tú no estarás sola, pero ella sí", "Necesitas ayuda psicológica".

La actriz se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, junto a su hija, a la que ha llamado como ella, Ana. La pequeña vino al mundo el pasado lunes 20 de marzo de 2023 en Miami, donde Ana García Obregón ha alquilado un apartamento con vistas al mar para pasar estos primeros días.

Sólo la actriz, sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lequio (62), el padre de su hijo Álex, sabían que el proceso de adopción estaba en marcha. Por tanto, el trámite se ha llevado en el más absoluto de los secretos.

El pasado 16 de marzo, "sin nadie que la acompañara y sin explicar a nadie el destino de su viaje", Ana partió en vuelo comercial hacia Miami para hacer realidad su sueño, tal y como se avanza en ¡HOLA! Así las cosas, el 18 de marzo, día en que Ana Obregón cumplió sus 68 años, lo pasó la actriz en suelo americano, perfilando ese gran momento de darle la bienvenida a su flamante hija.

Alessandro Lequio en su reaparición este miércoles 29 de marzo. Gtres

A punto de cumplirse tres años del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón comienza una nueva e ilusionante etapa en su vida. Fue en junio de 2022 cuando la madre gestante se quedó embarazada de la pequeña. Una de las primeras personas que ha reaccionado a esta nueva etapa que afronta la actriz de Ana y los 7 es su hermana Celia.

Con la amabilidad que la caracteriza, la hermana de la presentadora no ha dudado en bajar la ventanilla de su coche para atender a las cámaras, a su salida de casa este miércoles. "Ana está muy bien, muy feliz", ha confesado con una sonrisa antes de admitir que toda la familia está "un poco en shock" por la decisión de la bióloga de convertirse en madre a los 68 años.

Muy discreta, Celia ha reconocido que "no sabe" cuándo su hermana tomó la decisión de repetir la experiencia de la maternidad, pero ha insistido en que "lo importante es que Ana está feliz".

También se ha pronunciado Alessandro Lequio en su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada. Ni ahora ni nunca. Hemos opinado en diversas ocasiones de la gestación subrogada, lo que yo dijera se entendería en un único sentido, entonces hoy no voy a opinar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar", ha asegurado el italiano, visiblemente serio y cariacontecido.

Sea como fuere, qué duda cabe de que la llegada de esta hija a la vida de la celebérrima actriz será un soplo de aire fresco, de luz y de ganas de vivir, en medio de un período marcado por las pérdidas familiares.

