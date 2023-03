La maternidad tardía de Ana Obregón, "una decisión con consecuencias" para la niña: hablan los expertos

Ana Obregón ha abierto un debate a nivel nacional tras conocerse su maternidad a los 68 años a través de gestación subrogada. Si bien la forma de nacimiento de su bebé, una niña a la que ha llamado Ana, es parte del debate, el grueso del mismo se centra en su edad, ya que la polifacética actriz está a tan solo dos años de convertirse en una mujer septuagenaria.

Son muchas las dudas que han surgido tras conocer la noticia y, si bien su protagonista es quien mejor puede resolverlas, EL ESPAÑOL ha puesto luz sobre el asunto de la mano de tres psicólogos, que mediante su experiencia clínica intentan resolver las grandes incógnitas.

Gabriel Pozuelo, director de Mi Psicólogo Madrid, opina que el motivo principal por el que ha sorprendido tanto su maternidad es porque es algo "que no estamos acostumbrados a ver, ya que se sale de la normalidad. Creo que es uno de los contras que seguro sabía que se iba a encontrar, el estigma social". Es precisamente su edad, opina, la que va a ser su gran 'contra' en esta nueva etapa de su vida, pues en casos así la gente puede ponerse "a favor del bebé y pensar en lo que ella, como madre, se puede perder por tener casi 70 años. Además, la salud y la energía no van a ser la misma, tampoco la esperanza de vida".

Sobre los motivos que podrían haberla llevado a tomar la decisión de volver a ser madre, el psicólogo cree que "es posible que la pérdida de su hijo haya influido, pero no que buscara llenar el vacío". "Otra cosa es que quisiera volver a crear un vínculo emocional o encontrar cierta estabilidad emocional a través del bebé porque ella tenga mucho cariño que dar. Creo que por ahí puede ir el tipo de decisión que ha tomado", dice.

"Cuando se tienen hijos se mezcla el ser egoísta con el ser altruista. Querer perpetuar tu especie es un poco egoísta si lo piensas, claro, es un tema complicado. Pero en este caso va más enfocado en los pros de ella. Volver a vivir la maternidad, tener el apoyo emocional que le puede dar tener una hija, que se vea con experiencia y conocimiento para transmitirselo y educarla con una perspectiva diferente. También hay que tener en cuenta que tiene una estabilidad financiera... Esto no quita que pensando en el bebé, se determine que hay cosas que se va a perder por su edad".

Por su parte, Sara García, directora de Contigo Psicología Ávila, comienza explicando que lo más importante es "conocer la función por la que tomamos una decisión. En el caso de Ana Obregón no se puede decir algo concreto, porque ella apenas se ha pronunciado y su entorno más cercano casi no estaba al tanto". Un secretismo que para la experta "dice mucho" porque "quizás sabía que moralmente iba a ser muy juzgada".

El gran misterio para García es saber cuál es el motivo por el que ha necesitado tener un hijo a los 68, una edad en la que no es habitual. "De primeras sí que podría haber algo ahí detrás que tenga que ver con el fallecimiento de su hijo. Cuando llevamos a cabo conductas que están fuera de una línea de la fisiología, de la genética, sorprenden porque no se adaptan a lo que esperamos".

"Ana Obregón es una persona muy cuidadora. Siempre ha estado rodeada de personas importantes como su hijo o su madre, siempre cuidando de ellos. Su gran virtud y fortaleza es el amor y cuando hay una fortaleza tan grande se convierte en un punto de debilidad. Quizás esa necesidad (de cuidar) que puede haber sentido puede haberle llevado a todo esto", explica sobre este punto.

Ana Obregón en su última aparición pública con motivo de la presentación de la 'Fundación Aless Lequio'. Gtres

Lo que tiene claro la experta de Contigo Psicología Ávila es que no es una 'sustituta' de Álex Lequio. "No vamos nunca a poder decir que va a suplir ese amor porque, por supuesto, yo estoy segura no es la intención de Ana en ningún momento. Pero evidentemente que el fallecimiento de un hijo marca, es una cicatriz. Nosotros siempre decimos que las cicatrices no duelen. Entonces, si hay alguna que sigue doliendo es porque hay que seguir trabajando en ello".

Pese a todo, la polémica está servida, especialmente por la edad de la presentadora que "seguramente habrá pensado en las consecuencias desde algo tan simple como empezar a correr detrás de la niña cuando empiece a andar, por ejemplo". En lo que respecta al futuro de la pequeña, Sara García explica que "simplemente por las formas en las que ha sido concebida esta niña ya van a traer unas consecuencias para ella. Hablamos desde el vientre de alquiler al hecho de ser conocida. Ana seguro la va a proteger, pero eso tiene unas repercusiones en el cerebro de esa niña. No tanto porque su madre va a fallecer pronto, que eso le puede pasar a cualquiera, sino todo lo que ha llevado a ese nacimiento... Que ha sido con mucho cariño y amor, sí, pero eso tiene unas consecuencias".

EL ESPAÑOL también ha hablado con Amaya Navarro, psicóloga perinatal del centro Catarsis Psicología. Para ella, una de las claves de estos casos de gestación subrogada es que "no se tienen en cuenta las implicaciones que puede tener este proceso para el propio bebé" ya que en ocasiones se usan a los niños como una cura.

"Puede ser que Ana Obregón esté llenando el dolor que tiene por la pérdida de su hijo, intentando cubrir ese vacío...", continúa, remarcando que "esta niña ya tiene una herida emocional porque se la ha separado de su madre (la gestante). Los bebés necesitan un tiempo para dejar de estar en simbiosis con su madre (la gestante). Es una situación traumática tanto para el bebé como para la mujer que lo ha tenido".

Con respecto a la diferencia de edad, lo más importante en su opinión es que se le explique todo de una forma "realista" para que la hija de Ana Obregón no tenga dudas ni problemas posteriores.

Para terminar, Amaya Narro explica que la gestación subrogada es algo fuera de debate. "Pero esto es algo que no deberíamos debatir. Nadie se pregunta si está bien o mal comprarte a un señor de 65 años. Todo el mundo tiene claro que no se pueden comprar personas... Ahora, ¿un bebé? ¿Por qué sí hay debate?".

