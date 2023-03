La 'nanny' que ayuda a Ana Obregón en el cuidado de su hija en Estados Unidos y sus primeros días como madre

Ana García Obregón (68 años) vive ajena al debate nacional que se ha generado en España a raíz de la llegada a su vida de su hija, nacida por gestación subrogada en Estados Unidos. La actriz y presentadora afronta feliz esta nueva e ilusionante etapa con su bebé recién nacida, Ana. "Sólo le están haciendo llegar noticias positivas y buenas sobre la bebé. Declaraciones de sus amigos", ha explicado a EL ESPAÑOL una fuente cercana a Ana.

Esto no significa que la artista no sea consciente del revuelo mediático y social que ha suscitado su maternidad. "Está informada, claro que sí, pero ella está ahora mismo en una nube y tiene claro que no va a permitir que nadie le estropee este momento", sostiene la fuente consultada. La celebérrima presentadora ha bloqueado todo estímulo con el exterior y sólo habla con su entorno más íntimo.

Tenía claro García Obregón que la llegada de su hija iba a zarandear los cimientos de los medios de comunicación. Por eso, quiso vivir esta experiencia sola en Estados Unidos y, por la misma razón, alargará su estancia en suelo americano. Desea que la agitación informativa escampe. Mientras tanto, este periódico ha conocido nuevos y sorprendentes datos sobre la vida de Ana Obregón en Miami, Florida.

Ana Obregón en uno de los actos más emocionantes de su vida, la presentación de la fundación de su hijo, en febrero. Gtres

No es incierto que la intérprete de ficciones tan memorables y recordadas como A las once en casa o Ana y los 7 esté sola en los primeros días de esta aventura, pero tampoco se ajusta del todo a la verdad. Obregón no está acompañada, a nivel afectivo, por familiares o amigos, pero cuenta con una valerosa y gran ayuda, la de una profesional, una nanny que, según la información que maneja este medio, vive interna con Ana en su apartamento de Miami.

Es una suerte de niñera que Ana ha contratado para el menester del cuidado, el día a día y la atención de su hija. De acuerdo a lo que se confía, la actriz barajó la posibilidad de llevarse servicio contratado desde España, pero entendió que podría haber filtraciones a la prensa. A través de un buen contacto, de confianza, García Obregón dio con la persona idónea.

Sobre los primeros días -y noches- como madre de Ana Obregón, la persona que informa a este medio sostiene que están siendo para ella "un sueño". Hay noches, se confía, en que Ana apenas consigue dormir de la emoción y se despierta mucho para comprobar que el sueño de la pequeña esté bien. "La niña es muy buena y salvo las primeras noches se está portando de maravilla", aclara.

En otro orden de cosas, la marejada informativa que ha ocasionado su nueva maternidad ha afectado, de forma indirecta, a la familia García Obregón. Los hermanos de la bióloga se han visto obligados, en las últimas horas, a manifestarse públicamente. Se han visto sobrepasados por la repercusión, así lo ha hecho constar Celia García Obregón.

Muy seria, gesto extraño en su siempre afable carácter, ha asegurado: "Estamos felices por Ana, pero estamos alucinados de la que se ha montado. Por las críticas y por todo. Con los problemas que hay en España es acojonante, de verdad, que sea casi una cuestión de Estado todo esto. Es tristísimo".

El último en romper su silencio ante las cámaras ha sido el hermano mayor de la artista, Juan Antonio. "Estamos muy felices de que Ana sea feliz y estamos deseando verla a ella y a la niña, por supuesto. Para Ana es algo tan importante que no nos cabe más que satisfacción", ha asegurado el empresario.

La actriz Ana Obregón en los Premios Yo Dona, en Madrid, en junio de 2019. Gtres

Para añadir: "Creo que ha superado una etapa con esto y ahora con ilusión inicia una nueva etapa". En esa línea, Juancho -como lo conoce su entorno más familiar e íntimo- ha reconocido que "hace poco" fue informado de los planes de maternidad de Ana, y desconoce cuándo volverá a España con su bebé. "No tengo ni la menor idea, no puedo decirles nada", ha matizado, para desvelar que sí que ha podido conocer a la pequeña de los Obregón: "Es una monada. Estamos muy contentos".

EL ESPAÑOL está en disposición de afirmar que la familia no se esperaba esta sorprendente decisión de Ana, pero los hermanos de la actriz, al ver que era irrevocable su paso al frente, se alegraron por ella, y sólo prevaleció su felicidad y bienestar.

Explica quien bien conoce la intrahistoria de esta sorprendente maternidad de la intérprete de Ana y los 7 que Ana, gran amante de los niños, llevaba tiempo barruntando la posibilidad de volver a ser madre. Su familia la animó sin reservas cuando Ana Obregón quiso materializar su sueño. "La alegría de un niño es lo mejor que le viene en este momento. Será su florecer", se apostilla.

Se desliza que Ana quiso estar sola en todo este proceso. Si bien es cierto que en los anteriores viajes a Estados Unidos estuvo acompañada, según la versión que llega a este medio, por amigos y familiares, el último viaje, coincidiendo con el nacimiento de la menor, García Obregón quiso hacerlo en soledad.

Por más que su entorno la quisiera acompañar, la actriz ni lo dudó: deseaba experimentar ese momento en solitario. Más allá de la polvareda mediática que ha suscitado esta maternidad de la actriz a sus 68 años, la llegada de esta hija a su vida ha sido un soplo de aire fresco, de luz y de ganas de vivir, en medio de un período marcado por las pérdidas familiares.

Al fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, el 13 de mayo de 2020, y el de su madre, Ana María Obregón -prácticamente un año después-, se unió en septiembre de 2022 el de su padre, Antonio García Fernández.

Un revulsivo para seguir viviendo. Así lo constata también la representante de la actriz, Susana Uribarri: "Estoy muy feliz. Creo que ahora Ana ha recuperado la alegría y tiene motivos de sobra para vivir". Toda la familia, y el entorno de García Obregón, muestra su alegría por Ana Obregón. Eso sí, el único que parece que se ha desmarcado de esta atmósfera de algarabía es Alessandro Lequio.

Este pasado miércoles, 29 de marzo, en su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa, visiblemente serio y cariacontecido, el conde italiano se limitó a entonar unas breves palabras: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada. Ni ahora ni nunca. Hemos opinado en diversas ocasiones de la gestación subrogada, lo que yo dijera se entendería en un único sentido, entonces hoy no voy a opinar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar".

