1 de 10

La presentadora ha mostrado las primeras de fotos de cómo va avanzando su embarazo, feliz de su incipiente tripa. Cristina Pedroche intenta vivir este dulce momento de la manera más privada posible y hay una razón de peso que ella misma explica junto a esta imagen. "Me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo", revela. Tras asegurar que es lo más bonito que le ha pasado reconoce que no sabe si está "preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios". La presentadora termina su reflexión diciendo: "Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé… Pero me da miedo".