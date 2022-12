Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirman que esperan su primer hijo: "Es el viaje más emocionante"

Este viernes 30 de diciembre de 2022 es, de seguro, uno de los días más especiales en la vida de Cristina Pedroche (34 años) y Dabiz Muñoz (42). A escasas horas de terminar el año, la pareja ha anunciado, pletórica, a través de sus respectivas redes sociales, que está esperando su primer hijo en común.

"No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas, y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia, que no sabía nada. Además de que todavía no era seguro decirlo", comienza su comunicado conjunto.

Para añadir: "Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así, estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es sólo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

Las reacciones, de seguidores, amigos y familiares, a la feliz noticia no se han hecho esperar en sus redes: "Enhorabuena", "Qué notición. Qué pena que algo tan importante no puedas decidir tú cómo compartirlo con la gente que más quieres", "Felicidades, pareja", "Ese bebé vendrá con croquetas bajo el brazo".

Fue este pasado miércoles, 28 de diciembre, cuando una revista del corazón, Lecturas, anunciaba en exclusiva que Pedroche estaba embarazada. Una información que, según el semanario, la de Vallecas iba a hacer oficial, a bombo y platillo, durante la presentación de las Campanadas en Antena 3.

La historia de amor entre la presentadora y el chef comenzó cuando coincidieron en un showroom de una marca deportiva y empezaron a salir en diciembre de 2014. Un flechazo que acabó con una íntima, casual y hogareña boda el 24 de octubre del 2015 y desde entonces, Cristina y David se han convertido en inseparables.

Lo cierto es que se trata de un embarazo muy deseado para ambos. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han hablado en varias ocasiones, a lo largo de estos ocho años de amor, del porqué no habían querido ser padres hasta ahora.

"Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos", contaba la presentadora el pasado mes de marzo. "Mi padre quiere ser abuelo ya", aseguró en Zapeando hace un año.

"Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía", defendió en una entrevista con 20 Minutos.

Cristina y Dabid forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional. "Te juro que sabía que eras tú. Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero. Para siempre. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir", posteó en su Instagram la presentadora con motivo de su séptimo aniversario de boda.

El chef, a modo de respuesta, reveló cuáles eran las claves de su felicidad: "Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y de estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. El otro día le contaba a alguien que eres mucho más de lo que nunca había imaginado, soñado o deseado que encontraría en mi camino, eres mucho más porque nunca pensé que existiese algo así. Nunca dejes de mirarme así, porque ahí no solo hay amor y amistad, hay pasión y fuego, y eso me vuelve loquísimo al máximo nivel".

A lo largo de su periplo amoroso, Cristina y Dabid han crecido sentimental y profesionalmente de la mano. El cocinero ha reconocido lo importante que es la presentadora en su vida. "Me fío de ella al cien por cien. Es mi compañera, mi amiga y me ayuda muchísimo con todo lo que hay en el mundo XO", declaró en la revista Forbes. Tanto es así que la de Vallecas está involucrada al cien por cien en los restaurantes de su marido. "Somos equipo en todo. Me encargo de lo que no tenga que ver con la cocina, aunque me da las recetas a probar y me hace caso en cosas", detalló Cristina en ¡HOLA!.

