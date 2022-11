Carla Barber, embarazada seis meses después de haber dado a luz a su primer hijo

"Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices". Con estas palabras, Carla Barber (32 años) anunciaba este pasado domingo, día 13 de noviembre, en sus redes sociales que está embarazada de nuevo. Una noticia que ha sorprendido a propios y extraños por llegar solamente seis meses después del nacimiento de su primer hijo, Bastian.

De esta manera, Carla Barber acababa con las especulaciones, pues unos días antes había anunciado a sus seguidores que tenía algo importante que contarles y eso había desatado todos los rumores. Aunque la doctora ha asegurado que no era esa la noticia que pensaba anunciar, en el vídeo grabado para sus redes sociales confiesa que ya lleva un tiempo embarazada y que pronto sabrán el sexo del bebé.

Además de la llegada de un nuevo integrante a la familia, a día de hoy, Carla y su pareja, Joseph, tienen más cosas que celebrar. El próximo domingo 20 de noviembre tendrá lugar el bautizo de su hijo mayor y además ese será el día en que desvelen públicamente si el bebé que esperan es niño o niña, lo que quiere decir que ya se encuentra al menos en la semana 18 de gestación.

Carla fue madre por primera vez el pasado 2 de mayo, por cesárea. Esta circunstancia ha hecho que reciba algunas críticas en redes sociales, a las que ella ha contestado con firmeza. Una seguidora le mandaba este mensaje: "¿Qué irresponsabilidad es esta? Primero por tu reciente cesárea y segundo y no menos importante por su supuesta enfermedad genética (se refiere a la cardiopatía congénita que padece). Te la vuelves a jugar a transmitírsela a tu bebé y a tener un embarazo de riesgo por no dejar pasar el tiempo oportuno después de una cesárea. Carla, eres muy inconsciente".

Carla, lejos de ofenderse, mantiene la calma y dice: "Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podría quedarme embarazada con total seguridad. No te preocupes por nosotros, que todo está consultado previamente y controlado. En cuando a la genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro. Puedo ser muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas".

De este modo, la doctora especialista en estética zanja la cuestión y sigue disfrutando de su estado, mientras ultima los preparativos del bautizo de Bastian, al que estarán invitados sus familiares y sus mejores amigos. En los próximos meses, Barber irá contando más detalles de su segundo embarazo con su millón de followers.

