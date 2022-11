Ivonne Reyes lanzará su primera línea de joyas: los detalles de la colección y otro proyecto muy especial

Ivonne Reyes (55 años) está viviendo un buen momento profesional, una de sus etapas más excelsas y prolíficas. Se encuentra cargada de trabajo y proyectos -más los que rumia en su mente-, y sólo quiere abordar cuestiones que tengan que ver con asuntos profesionales que le reporten "buena vibra" y energía positiva.

Nada de dedicarle tiempo a juicios ni contenciosos con Pepe Navarro (70). Hoy, su vida es otra y, afortunadamente, cada día más alejada de la polémica judicial.

Detalla Ivonne Reyes, llena de ilusión y optimismo, en conversación con EL ESPAÑOL, que está a punto de cumplir un gran sueño, de esos que anhela cualquier "artista" que se precie, en sus propias palabras: lanzar a la venta su primera línea de joyas.

Dos modelos de colgantes que Ivonne Reyes pondrá a la venta en su primera colección. EL ESPAÑOL

Esta firma llevará por nombre Ivonne Reyes Jewelry R, by Kena García, y estará en el mercado, según la propia Reyes, en los próximos meses. Quedan todavía por cerrar varios flecos. De momento, de acuerdo a los datos que arroja la propia Ivonne a este medio, trabajará con "diamantes, rubíes y esmeraldas", en diferentes complementos como pulseras, colgantes y pendientes.

Está creando una colección "práctica", del día a día, y, sobre todo, económica y accesible a todos los gustos y bolsillos. Las joyas que llevarán su sello, nombre e impronta serán "para la mujer del siglo XXI".

Otro colgante de la colección junto al nombre de la misma. EL ESPAÑOL

Sostiene la venezolana que los precios serán muy variados: desde los 80 euros hasta los casi 1.000. "En un futuro no descarto trabajar la tiara", apostilla Ivonne. Este no es el único proyecto que ocupa el valioso tiempo de la que fuera una de las estrellas de El gran juego de la oca. Además de sus clases y cursos de coaching, Reyes se encuentra perfilando otra gran proyecto: su primera colección de ropa.

A este respecto, llevará a cabo una gran presentación en Gijón y, más tarde, sus productos recaerán en la capital de España, Madrid. Aquí no se detienen sus planes laborales, suman y siguen. El próximo mes de diciembre se estrena la película que ha rodado junto a su hijo, Alejandro Reyes (22). Madre e hijo han grabado juntos su primera producción audiovisual, Amarillo, del director Eduardo Álvarez.

Sea como fuere, se trata de un proyecto que tiene muy ilusionada a Ivonne, por todo lo que simboliza. Tanto ella como su hijo saben lo que cuesta conseguir metas, y ellos pueden presumir de estar consiguiendo todas y cada una de las que se proponen. Con esfuerzo y tesón.

El proyecto de Álex

Fue el pasado mes de julio cuando EL ESPAÑOL informó en exclusiva de la aventura empresarial de Alejandro Reyes. El joven regresaba a España por unos días para promocionar un ambicioso e innovador proyecto: ha creado su propia marca de ropa, una colección cápsula que promete revolucionar el sector, King Art.

King Art, o lo que es lo mismo "el Rey o la Reina del arte" en castellano. El propio Álex explica que esta idea empresarial la ha llevado a cabo, de la mano, con la virtuosa Virginia Abzueta, una conocida diseñadora venezolana de Alta Costura.

Se trata de un proyecto de ropa "urbana y con estilo de calle". Una colección de "sudaderas, pantalones y jerséis" para el hombre de hoy, como explicó el joven empresario en conversación con este periódico.

Alejandro Reyes el día de la presentación de su colección de ropa, en Madrid en agosto de 2022. Gtres

El hijo de la venezolana Ivonne Reyes y el presentador Pepe Navarro explicó que la idea de esta incursión en el mundo empresarial surgió de la forma más casual posible, durante una cena con su madre y unos amigos: "Estábamos tomando algo mi madre, un par de amigos y yo. Empezamos a hablar de moda y yo cuando era pequeño pensé en hacer algo".

Y añadió: "Cuando con 15 ó 16 años te dan una paga para emprender algo. Siempre he querido hacer unas sudaderas. Mi madre y yo conocíamos a Virginia. No soy diseñador, pero siempre me gustó alguna marca que estuviera relacionada conmigo. En 2019, cuando desfilé, me gustó muchísimo todo ese mundo. Fue cuando empecé a descubrir diseñadores de Latinoamérica. Eran unos outfits maravillosos, tanto americanas como pantalones que son de traje pero simulan ser chándales. De ahí venía todo. Ahí se materializó la idea".

En otro orden de cosas, Álex Reyes continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de Marketing de empresas. Se formó como intérprete en la Film Academy de Nueva York.

Y no sólo eso, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Rafael Amargo (47), estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, ha impartido clases de inglés por Zoom. Él mismo se está sufragando sus gastos, de tan independiente como es.

Entre sus pasatiempos y logros académicos, Álex maneja varios idiomas; inglés -primera lengua-, francés y castellano. Amén de ser un virtuoso del piano, el violín y un buen jugador de tenis.

