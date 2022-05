Kensei-Japonés Contemporáneo ficha a la directora de sala de Eneko y Nerua

Nacida en Italia, pero vasca de adopción, Stefania Giordano ha decidido trasladarse a la isla de Tenerife para dirigir el equipo de sala de Kensei-Japonés Contemporáneo. El restaurante, liderado por el chef Víctor Planas y Venture Collections, división premium del grupo Venture Restaurants, y situado en la zona costera del hotel Bahía del Duque en Adeje, fue premiado el pasado mes de marzo como el «Mejor Proyecto de Restauración de Canarias» y ahora, con la incorporación de Stefania como nueva directora de sala, apuesta definitivamente por la excelencia en todos las parcelas de su propuesta.

En palabras de la propia Stefania, «la vida siempre nos tiene sorpresas guardadas. Conocí a Víctor hace casi un año en la última edición del congreso San Sebastián Gastronomika y me entusiasmó su proyecto y su visión de la cocina japonesa. La pasión con la que me lo trasladaba y las ideas tan claras me generararon desde el principio una gran curiosidad.

Unos meses más tarde, volé a Tenerife para visitar y conocer in situ la propuesta y mi expectativa se vio absolutamente superada por la realidad. Tuve la oportunidad de probar sus elaboraciones cargadas de una técnica depuradísima y una creatividad con una seña de identidad muy definida, que combina, bajo un sello propio muy personal, el purismo y el respeto a la tradición culinaria japonesa con la creatividad y sus propias experiencias en otras cocinas.

Honestamente, y así se lo dije a Víctor entonces, fue una de mis mejores experiencias gastronómicas en los últimos años. Fue en ese mismo instante cuando supe que ya no había vuelta atrás, la decisión estaba tomada, era el momento del cambio, Euskadi por Canarias. Ciertamente la tierra vasca no me ha tratado nada mal, permitiéndome desarrollar todas mis capacidades en el sector y teniendo sobre todo la suerte de aprender y evolucionar junto a grandísimos equipos como los de Nerua Guggenheim Bilbao y Josean durante nueve años y Eneko en este último período de mi trayectoria profesional»

Giordano tiene toda la razón para sentirse agradecida con su tierra adoptiva ya que la ha formado como la profesional que es hoy en día siendo reconocida en el año 2020 por la Academia de Gastronomía Vasca como «Mejor directora de sala de Euskadi» y permitiéndole adquirir experiencia internacional con su participación en los principales foros gastronómicos de prestigio; Identitá Golose, Host o Gastromasa.

Stefania no es la única novedad en esta primavera en Kensei, junto a ella se incorpora el sumiller Francesco con una trayectoria profesional que recorre puntos clave a nivel culinario como el restaurante Petrus by Gordon Ramsey y que acabará de redondear la experiencia vinícola en el restaurante.

Novedades que se suman a la evolución constante de uno de los restaurantes que, en poco tiempo, se ha convertido en un referente del imparable crecimiento de la gastronomía japonesa en nuestro país y que, con menos de un año desde su apertura, ha sido incluido en la última edición de la Guía Michelin como recomendado y reseñado por prestigiosos críticos gastronómicos como una de los mejores nuevos restaurantes japoneses del país.

Venture Restaurants Tenerife

Tienen más de 20 años de experiencia en la industria de la restauración y un total de 10 establecimientos abiertos en el sur de Tenerife. Venture Restaurants combina visión, creatividad y compromiso para ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable.

