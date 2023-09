Ferran Adrià provoca indignación en España tras expresar su opinión sobre una oferta para camarero

Ferran Adrià es uno de los cocineros más importantes y más prestigiosos de España. Sin embargo, ahora se ha convertido en protagonista en las redes sociales por una cuestión que muchas personas han considerado desafortunada. Se trata de una opinión que el propio chef ha lanzado sobre una oferta de trabajo a un camarero.

La hostelería es un sector muy importante en España. Sin embargo, parece que su carácter trascendental no va en la línea del trato que reciben los camareros en nuestro país. Se trata de unos de los empleos que mayor precariedad registra, la cual es muy comentada en redes sociales.

Algunas cuentas de Twitter como la conocida @SoyCamarero se dedican a publicar en redes sociales ofertas de trabajo que algunas personas les pasan para denunciar las denigrantes condiciones que se les ofrecen. Sueldos muy precarios, muchas horas de trabajo, exigencias, presiones y muy poco reconocimiento. Ahora, Ferran Adrià ha sido preguntado por una de estas ofertas y su respuesta ha generado una gran repercusión en redes.

¿Qué polémica ha protagonizado Ferran Adrià?

En una entrevista en la Cadena SER, el cocinero español Ferran Adrià ha hablado sobre una oferta de empleo para un puesto de camarero. En dicho trabajo se realizaba una jornada semanal superior a las 40 horas y el sueldo no llegaba a los 1.000 euros, situándose por debajo del salario mínimo interprofesional.

Preguntado por este tipo de ofertas que son muy habituales, el cocinero nacional ha respondido lo siguiente: "Yo soy de los que piensa que la profesión tiene que cobrar lo que tiene que cobrar y tiene que cobrar bien y los camareros más que nunca. En los últimos tiempos siempre he dicho que nosotros, los de nuestra generación, tuvimos dos errores importantes. Uno de ellos, no hablar de números en los congresos".

Hasta ahí, parece que poco se puede objetar a la respuesta de Ferran Adrià. Sin embargo, su argumentación prosigue y avanza. Y señala que uno de los problemas está en la no profesionalización del sector. Adrià ha explicado que en España hay unos 70.000 restaurantes, pero de ellos sólo 5.000 se consideran locales "gastronómicos". Es el término con el que Adrià define a aquellos locales que se consideran de "calidad".

¿Qué problemas cree Ferran Adrià que existen en España?

El cocinero español ha asegurado que a su juicio existen dos problemas en nuestro país que se han venido produciendo en las últimas décadas y que han provocado que esta situación se agrave: "Cuando había una charla de números, de gestión, la gente se iba". Esto afirma sobre los hosteleros de su generación y de edades similares.

"Era muy importante porque la gestión es el tema más importante que hay ahora". A su vez, Ferran Adrià considera que en la hostelería hay otro gran problema y es que los camareros no están cuando se les explica los platos al resto del equipo, lo que conlleva falta de comunicación y entendimiento.

Y por último, Adrià ha dejado la frase más polémica asegurando que en España, en general, no hay personas que realmente tengan ganas de trabajar de camareros: "No pusimos en valor algo que es tan importante como la cocina, que es el servicio. Fue un error y explicándolo se puede subsanar. Es un problema difícil no en España, sino en Europa, que no haya personas que tengan las ganas de trabajar de camareros".

Los expertos aseguran que Ferran Adrià es uno de los grandes innovadores de la cocina. De hecho, la revista norteamericana Time le incluyó en la lista de los 100 personajes más innovadores del mundo en el año 2004.

