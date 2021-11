6 de 25

Ficha técnica: El doctor Fernández se formó en el Hospital del Mar de Barcelona y, tras la especialidad, coordinó el área de Oncología Cutánea del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona), desarrollando en éste la técnica de Cirugía de Mohs. Completó su formación en el St John’s Institute of Dermatology en Londres. Desde 2013, es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital CIMA de Barcelona, donde se realizan unas 15.000 visitas dermatológicas anuales y más de 5.000 cirugías dermatológicas.

Tiene una larga trayectoria en el tratamiento quirúrgico del cáncer cutáneo, especialmente en el cáncer cutáneo no melanoma. Ha publicado varios artículos en prestigiosas revistas científicas, tales como The New England Journal of Medicine, Journal of the American Academy of Dermatology y PNAS.