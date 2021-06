5 de 25

Ficha técnica: Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, Ángel Cequier dirige los servicios de Cardiología del Hospital HM Delfos y del Hospital de Bellvitge, y también es director del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (HM CIEC Barcelona).

Presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Cequier es uno de los cardiólogos más reputados de nuestro país y acumula más de 300 artículos en revistas científicas tan reconocidas como New England Journal of Medicine, Circulation o The Lancet, European Heart Journal, Journal of the American College of Cardiology o Revista Española de Cardiología, además de contribuir como investigador principal en más de un centenar de proyectos y ensayos clínicos. Asimismo, ha sido director de siete tesis doctorales y ha realizado más de 500 conferencias y presentaciones nacionales e internacionales.