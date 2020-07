Los 25 mejores hospitales privados de España: innovadores y claves contra el Covid-19

Gestionado por el grupo Quirónsalud, este centro ubicado en una zona residencial de la parte alta de Barcelona fue inaugurado en 1994. Su campus de más de 60.000 metros cuadrados se divide en ocho grandes áreas, conectadas entre sí, entre las que destaca la unidad de neonatos y el Hospital de Día, con 42 camas divididos en uno oncológico y dos médicos. En todo el recinto trabajan más de 2.000 profesionales para velar por el cuidado médico, el confort y la atención personalizada de los pacientes.

Destacan sus centros especializados: el Instituto Oncológico Teknon (IOT), referente en el pronóstico, diagnóstico y tratamiento del cáncer y organizado según el modelo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y el Instituto del Corazón, con un equipo multidisciplinar único. Es el hospital de cirugía cardíaca con mejores resultados en el índice MAPBM (Maturity Assessment in Patient Blood Managament), el único en España acreditado por 6ª vez consecutiva con la Joint Comission Internacional, y tiene tres certificados de calidad:la ISO 9001:2015 , la UNE 179003:2013 y la UNE 179006:2013.

Durante la pandemia por Covid-19, la Teknon reorganizó sus camas para disponer de 167 nuevas para atender a pacientes con el nuevo coronavirus manteniendo al mismo tiempo los servicios elementales, como el oncológico o hemtaológico. A día de hoy cuenta con circuitos diferenciados de diagnóstico y tratamiento para evitar propagaciones.

Clínica Universidad de Navarra

Considerada una de las clínicas más prestigiosas de nuestro país, la Clínica Universidad de Navarra (CUN) -obra corporativa del Opus Dei- inauguró en enero de 2018 un nuevo hospital en Madrid, con 500 profesionales y 46 especialidades, las mismas que en la sede de Pamplona. Cuenta con el único equipo en España que combina las tecnologías de diagnóstico por imagen SPECT-TC y PET-TC, y acoge los dos primeros centros de protonterapia del país.

Desde su inauguración en 1962, la CUN ha estado a la vanguardia en técnicas médicas. En la actualidad es referente internacional en complejos procedimientos como la radioembolización con microesferas de Ytrio-90 para el cáncer de hígado, la cirugía de la obesidad, los implantes cocleares y de tronco cerebral y los tratamientos con células madre adultas para múltiples enfermedades. Además es de los pocos centros privados españoles en donde se realizan técnicas realmente complejas como trasplantes hepáticos o trasplantes cardíacos.

El Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra ha sido reconocido por la OMS por la atención prestada en Madrid a los pacientes con Covid-19 durante la pandemia. De cara a posibles rebrotes de la pandemia, el centro ha desarrollado la capacidad de aumentar en un 35% sus camas de UCI en solo tres días.

Hospital Ruber Internacional

Vinculado al grupo hospitalario Quirónsalud, este centro situado en la zona residencial de Mirasierra (Madrid) se define como un hospital integral gracias a la interrelación entre sus servicios centrales, las unidades médico-quirúrgicas de las distintas especialidades y médicos colaboradores. Incorpora entre su equipamiento de última tecnología un microscopio robotizado Kinevo 900 y un robot Da Vinci.

Además, entre sus últimos hitos, está la creación de la Unidad de Trastornos del Movimiento Funcional, con una gestión multidisciplinar y una atención individualizada como la que se realiza en otras unidades especializadas en Reino Unido o Estados Unidos. Además, es un centro altamente valorado por la asistencia, especialmente, en las áreas de ginecología y pediatría. Como anécdota en él nacieron la princesa de Asturias Leonor y su hermana la infanta Sofía.

Entre los tratamientos específicos que han desarrollado para hacer frente a la pandemia de Covid-19 se encuentra una terapia que acelera el proceso de recuperación de la capacidad olfativa. La vicepresidenta Carmen Calvo o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón son algunas de los pacientes que han sido tratados con éxito de la infección por el nuevo coronavirus.

Clínica IMQ Zorrotzaurre

Evolución de la Clínica Vicente San Sebastián, que inició su actividad en el año 1953 como empresa familiar, es gestionada desde 1980 por el grupo Igualatorio Médico Quirúrgico(IMQ). En la actualidad es el mayor centro médico privado del País Vasco, donde se contabilizan al año más de 10.000 ingresos, cerca de 48.000 urgencias atendidas y más de 1.000 partos atendidos.

Es referente en cirugía robótica con su robot Da Vinci, y cuenta con dos unidades de Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque. En plena pandemia de Covid-19, reservó la quinta y sexta planta del edificio, un total de 64 camas, para atender a pacientes, convirtiéndose también en el primer centro privado autorizado a realizar los tests en el País Vasco.

Hospital Quirónsalud Barcelona

Localizado desde hace 60 años en una de las zonas más representativas de la ciudad condal, el Hospital Quirónsalud Barcelona ocupa más de 56.000 metros cuadrados y cuenta con tecnología puntera como el Robot Da Vinci. Con quirófanos inteligentes, escáneres de última generación o las más innovadores técnicas de intervenciones oftalmológicas, se ha convertido en un referente de la sanidad privada en el sur de Europa. Muestra de ello es la acreditación de calidad en instalaciones PET/CT otorgada por la Asociación Europea de Medicina Nuclear.

Su excelencia también radica en su personal sanitario. Según la revista Forbes, en Quirónsalud Barcelona se encuentran 5 de los 100 mejores médicos de España. Entre sus últimos logros está la primera operación de ablación septal percutánea en un paciente con problemas de corazón dentro de la sanidad privada. También se podría destacar referentes en terapias biológicas y en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata por Aquablation.

Su capacidad de Cuidados Intensivos en circunstancias convencionales es de 13 camas y 19 de neonatos, pero durante la crisis sanitaria del Covid-19 se llegaron a reconvertir la práctica totalidad de las plazas existentes para acoger a pacientes, con refuerzos de equipamientos como respiradores y protecciones específicas para sanitarios.

En este hospital está la sede del Instituto Oncológico Baselga, servicio de oncología del centro y otros tres hospitales (uno más en Barcelona y dos en Madird), liderado por los más prestigiosos oncólogos.

Hospital General Santa María del Puerto

Este centro se inauguró en febrero de 1987 para atender a la población del Puerto de Santa María (Cádiz) y está homologado como hospital de nivel IV por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Estratégicamente situado en una de las principales arterias, la Avenida Fuenterrabía, es un edificio de cuatro plantas más sótano que aloja un amplio panel de especialidades, incluido un servicio de Urgencias que ha atendido, entre ingresos y domicilio, a cerca de 200.000 pacientes entre 2016-2018.

Especialmente relevante es su bloque quirúrgico y de cuidados intensivos adultos y neonatal, al que dan apoyo las 24 horas los servicios centrales de diagnóstico. De sus 18 especialidades principales, las que concentran el mayor número de ingresos son la Medicina Interna y la Ginecología, seguidas de la Cirugía, Traumatología, Pediatría, Urología y Cardiología.

Dentro de los servicios de análisis clínico, destacan los laboratorios de microbiología y parasitología así como la equipación para la neurofisiología (Electroencefalograma y Electromiograma) y el diagnóstico por imagen (TAC, Rx, RNM, Mamografías y Ecografías). Completan con una sala de Endoscopia, Uroflujometría, Espirometría y E.C.G. Durante la crisis por el nuevo coronavirus, estuvo junto al San Rafael de Cádiz, también del Grupo José Manuel Pascual Pascual S.A., atendiendo 72 casos y siendo uno de los primeros centros en declararse libre de Covid-19 el 25 de mayo.

Hospital Universitari Dexeus

Situado en Les Corts, a escasa distancia del Camp Nou, también se le conoce como el Hospital del Conocimiento por su vínculo con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y ser uno de los primeros centros privados universitarios de toda España. Fue uno de los primeros centros catalanes en ampliar su capacidad de UCIs durante la crisis por el nuevo coronavirus para acoger a pacientes derivados por Covid-19.

Es un hospital de referencia para los deportistas gracias a su Unidad de traumatología del deporte. Por ella han pasado profesionales de élite como el jugador de baloncesto Ricky Rubio, el piloto de motociclismo Marc Coma o campeones mundiales de velocidad como Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Andrea Dovizioso. Cuatro de sus habitaciones tienen rango de Royal Suite.

En 2002 este hospital recibió la certificación de Hospital Amigo del Niño otorgada por UNICEF convirtiéndose en el primer centro de la sanidad privada española en ostentarlo gracias a su apoyo, protección y promoción de la lactancia materna. Considerado un centro pionero en los campos de la obstetricia, la ginecología y la reproducción asistida, en 1984 logró el primer nacimiento por fecundación in vitro en nuestro país.

Hospital HM Puerta del Sur

Inaugurado hace 5 años en el municipio madrileño de Móstoles, el centro ofrece cobertura a más de un millón de personas y cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas, tanto de niños como de adultos. En sus más de 24.000 metros cuadrados, destaca su servicio de Radiología con un área especial para la mujer. Además, cuenta con el primer sistema del mundo capaz de integrar una resonancia magnética molecular de todo el cuerpo con tecnología de adquisición de datos (PET-RM).

Alberga el Centro Integral de Neurociencias AC (HM CINAC) para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. Este centro fue el primero del mundo en revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson mediante ultrasonidos y es el que mayor número de abordajes ha realizado en la historia al tratar a 125 pacientes.

Durante la pandemia por Covid-19, el centro se dotó de una nueva UCI con capacidad para 40 camas, y reforzó su personal con 20 médicos, 85 enfermeras y otras 60 auxiliares de enfermería para la gestión del nuevo coronavirus.

Hospital de la Zarzuela

El Hospital Universitario de la Zarzuela se sitúa en el madrileño barrio de Aravaca y forma parte del grupo médico Sanitas. El complejo, que fue inaugurado en el año 1985, cuenta con 6 edificios diferentes en los que se lleva a cabo asistencia sanitaria.

Con motivo de la pandemia del coronavirus y la delicada situación de la sanidad pública madrileña durante esos meses, el grupo Sanitas abrió dos hospitales de campaña, situándose uno de ellos aledaño al Hospital de la Zarzuela. Sanitas ha decidido dejar abiertos estos centros para adelantarse a un posible rebrote.

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Vecina del Hospital Universitario Virgen del Rocío, esta clínica del grupo hospitalario Quirónsalud se centra en los diagnósticos de precisión de alta tecnología. Así, cuenta con la última gama de aparatos del mercado para realizar radiografías (tanto convencionales como vasculares e intervencionistas), ecografías, mamografías en 3D y resonancias magnéticas.

Completan su dotación de servicios los cinco paritorios, y dos hospitales de día, uno médico y otro quirúrgico, con un total de 27 puestos. Posee una unidad especializada en el tratamiento ambulatorio de los Trastornos de Conductas Alimentarias (TCA), la primera unidad de Entrenamiento Olfatorio de Andalucía para el tratamiento de la pérdida de olfato o hiposmia, y ha establecido circuitos independientes de diagnóstico para operar durante la pandemia de Covid-19.

Enfocados en el bienestar del paciente, ha sido el primer hospital de la sanidad sevillana en realizar un reimplante ureteral por laparoscopia, lo cual reduce el tiempo de ingreso y los dolores en el postoperatorio respecto a la cirugía abierta.

Hospital San Rafael

El Hospital San Rafael de Madrid se ubica en la calle Serrano, muy cerca al icónico estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Se trata de un centro médico-quirúrgico sin ánimo de lucro y pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tal y como se recoge en su página web. El hospital atiende población privada, pero también pública a través de ciertos servicios concertados con las Administraciones sanitarias.

Los últimos hitos en su historia se produjeron el año pasado: en 2019 el Hospital San Rafael inauguró su Centro Odontológico situado muy cerca, en la calle Concha Espina, y estrenó su Unidad de Cirugía de la Obesidad. Con motivo de la reciente pandemia del Covid-19, el hospital ha abierto el pasado mes de mayo un consulta para atender pacientes que hayan pasado la enfermedad y quieran solucionar sus dudas o recibir un seguimiento de su salud.

Hospital HM Delfos

Situado en la avenida Vallcarca, a los pies del Tibidabo, el HM Delfos es una de las referencias de la sanidad privada en Barcelona tras dotarse de una nuevas Urgencias 24 horas que cubren todas las especialidades médicas y quirúrgicas con 11 salas, 11 boxes de UCI y un Bloque Quirúrgico que posibilita la realización con las máximas garantías de procesos en Neurocirugía, Cirugía Cardíaca, Cirugía Torácica o Cirugía Oncológica.

Cabe destacar la dotación tecnológica en Neurociencias que cuenta con un quirófano integrado dotado de equipamientos vanguardistas como un TAC intraoperatorio móvil de gran versatilidad, único en la sanidad catalana y de los primeros de España. Es referencia, además, en diagnóstico por imagen y Radiología.

El HM Delfos habilitó durante la pandemia de Covid-19 nueve camas de UCI adicionales, y ha atendido a centenares de pacientes derivados de Barcelona. Ente sus hitos cuentan con la realización de una de las cirugías ortopédicas pediátricas más difíciles: lograr que un niño recupere la movilidad de la mano con cartílagos de su pie.

Policlínica Gipuzkoa

Desde que naciera en 1975 por iniciativa de un grupo de médicos y empresarios, el centro ha crecido hasta ser uno de los mejor dotados y más activos de la provincia vasca. En sus instalaciones trabajan más de 150 médicos especialistas, que cubren 30 especialidades médico-quirúrgicas. Seis de sus habitaciones tienen rango de suite.

14.000 ingresos hospitalarios y 12.000 intervenciones quirúrgicas, 100 de ellas con el robot Da Vinci, atestiguan su elevada actividad asistencial. Dispone además de dos quirófanos de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, 14 camas de UCI, y 18 boxes en Unidad de Hospitalización de Día. Su última adquisición es una nueva resonancia magnética de 3 Teslas.

Durante la pandemia de Covid-19, se habilitaron camas adicionales a las 14 de UCI adicionales para evitar el colapso del Hospital de Donostia. El centro cuenta ahora con circuitos de diagnóstico y tratamiento diferenciados para seguir operando incluso en caso de rebrote.

Hospital Virgen del Alcázar

El Hospital Virgen del Alcázar abría sus puertas por primera vez en Lorca (Murcia) en el año 1972 para ofrecer asistencia general a sus pacientes. A pesar de tratarse de un centro médico privado, mantiene un concierto con la Seguridad Social y varios conciertos con mutuas de accidente laborales y compañías de seguros privados. El hospital destaca por su atención a personas afectadas por accidentes de tráfico y por contar con una Unidad de Reconocimiento de Conductores.

Este hospital murciano no atendió pacientes de Covid-19 durante la pandemia, pero sí aceptó enfermos de otras patologías de otros centros para poder liberar estos y que dedicaran sus recursos al coronavirus. Además, el centro fue noticia en mitad de la pandemia por una buena obra. A finales del mes de abril esta institución donó un total de 25 camas y 8 camillas -estaba renovando los suyos- para hospitales de tres países africanos: Ghana, Liberia y Sierra Leona.

Hospital Povisa

Situado en pleno corazón de Lugo desde 1973, es el hospital privado más grande de España, con 275 médicos especialistas, más un refuerzo de 60 técnicos y profesionales de enfermería durante la pandemia de Covid-19. El centro renovó recientemente su concierto con el Servicio Galego de Salud, por lo que atiende a muchos especialistas de la pública.

Povisa cerró el año 2019 con un incremento del 3,5% en la actividad quirúrgica de pacientes Sergas respecto a 2018, lo que ha incidido en una reducción de diez días en la espera media para operarse. Este mismo año ha recibido el premio al mejor centro sanitario privado de Galicia en la IV Edición Premios á Sanidade, y está entre los hospitales más seguros de España según los programas Bacteremia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero del Ministerio de Sanidad.

El centro hospitalario cambió de propietarios en el último trimestre de 2019, siendo adquirido por Ribera Salud.

Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas

Situado en el barrio histórico de Vegueta, el complejo de más de 15.000 m2 da servicio a la capital de Gran Canaria y es, además del mayor grupo hospitalario privado de las islas, el primero que cuenta con la acreditación de hospital universitario. Según explica el propio centro, realiza anualmente más 9.200 intervenciones quirúrgicas, atiende más de 50.000 urgencias y pasa 132.000 consultas.

En total, el centro lista más de 50 especialidades, y ha sido designado por el Servicio Canario de Salud como 'hospital de baja exposición al Covid-19", de modo a trabajar las cirugías programadas interrumpidas por la crisis sanitaria, y dispone de un servicio acreditado para realizar los tests. Según recuerdan desde el propio centro, el pasado enero se celebró el centenario de su fundación, recordando que ya brindó cobertura durante las postrimerías de la pandemia de gripe de 1918.

Las circunstancias sanitarias han brindado además el desarrollo de servicios de telemedicina para un gran abanico de especialidades. Dispone además de la primera terapia de Hipertermia Oncológica de Canarias, que calienta el tumor a altas temperaturas sin dañar los tejidos sanos adyacentes. Además ha incorporado recientemente la primera resonancia magnética que incorpora tecnología de microenfriamiento que permite prescindir del helio.