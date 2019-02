Los 25 mejores hospitales públicos de España: los servicios más completos están en Madrid y Barcelona

El elevado nivel de la sanidad pública española es algo que nadie se atreve a cuestionar, ni siquiera en el transcurso de la más enconada disputa política. En España, el cuidado de la salud gratuito -financiado con nuestros impuestos- es algo indudable. Desde hace poco ha vuelto, además, a ser universal, tras la derogación del Real Decreto 16/2012 que impulsó el Partido Popular y dejó sin asistencia a los inmigrantes en situación irregular.

Aunque existe margen para la mejora -la revista The Lancet bajó nuestra posición en el ranking mundial del puesto 9 en 2015 al 19 en 2016, según un estudio publicado en 2018-, la asistencia sanitaria saca muy buena nota y parte de este mérito -aunque no todo- se debe a la red de hospitales públicos de nuestro país.

Según la Ley General de Sanidad, el hospital "es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia". Se trata, por tanto, de entidades muy importantes y, sin embargo, no existe ningún listado que permita asegurar con certeza cuáles son mejores.

Según Enrique Bernal-Delgado, investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, elaborar este tipo de listados es "complejo". "El problema de lo que se llama reporte público de resultados sanitarios es un tema de preocupación en todo el mundo", comenta a EL ESPAÑOL.

Diferentes listados de centros hospitalarios

La realidad es que existen algunos mecanismos públicos para acceder a esos datos, pero ninguno califica a los centros de mejor a peor. Entre ellos, destacan la Central de resultados del Observatorio del Sistema de Salud y Cataluña y el Observatorio de resultados del Sistema Madrileño de Salud.

Para Bernal, esto no es una noticia negativa per se porque, se pregunta, ¿se va a conseguir que las cosas cambien enfrentando posiciones? El propio investigador es el coordinador científico del Proyecto Atlas VPM, Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud que, de nuevo, huye del famoso top X por el que parece más fácil evaluar cualquier parámetro. "Nosotros damos una posición relativa con respecto a los mejores en determinados aspectos, no de forma global. Se trata de ver cómo de lejos se está del mejor, lo que no quiere decir que se haga mal y la capacidad para discutir sobre las causas y las posibles mejoras es mucho más grande", apunta.

Pero entonces, ¿qué ocurre con los rankings que se publican y que generan titulares que afirman que un determinado hospital es el mejor de España? "Para medir la calidad de un centro sanitario tienes que tener un conjunto de 500 o 600 indicadores y aun así estás perdiendo parámetros que se valoran mucho en los cuidados, como la atención continua en enfermería", señala el investigador aragonés.

Representación del que será el nuevo Hospital Universitario La Paz. Comunidad de Madrid

La mayoría de estos listados sí utilizan parámetros objetivos, pero no llegan ni de lejos a esa cifra. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía aplicada publica anualmente su Indice de Excelencia Hospitalaria, que mide la excelencia en base a los resultados y percepciones de los profesionales que trabajan en los centros o en su entorno". Este año ha nombrado como mejor centro público de España a la Fundación Jiménez Díaz, destacada también como hospital más eficiente de Madrid en un estudio de la UNED.

Otro ranking conocido es el Top 20 hospitales que, como señala Bernal-Delgado, es voluntario. "Se presenta el que quiere y, si lo haces, es porque no lo haces mal para los indicadores que se piden". En la edición de este año destacaba la presencia de hospitales madrileños que no suelen estar en otros listados, como el de Torrejón, un centro público gestionado por el grupo privado Ribera Salud y que es especialmente conocido por su Programa de Parto Respetado.

Por último, el Monitor de Reputación Sanitaria mide la reputación de los hospitales en encuestas a médicos, profesionales de la industria y periodistas sanitarios, aunque a menudo los medios de comunicación traducen ese parámetro en "el mejor hospital".

Un dato interesante que se debe de tener en cuenta son los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) que tiene cada centro. Designados por el Ministerio de Sanidad, ese certificado indica que son especialmente buenos para la atención o realización de las patologías o procedimientos que se indican.

EL ESPAÑOL ha seleccionado 25 hospitales que han sido destacados en uno o varios de estos listados o que han destacado en algún parámetro en el Atlas de Variaciones en la Práctica Médica o los observatorios catalán y madrileño. Están representadas la mayoría de las comunidades autónomas y están ordenados según el tamaño de las ciudades donde están situados.

Complejo Universitario La Paz

Profesionales sanitarios: 5.534

Quirófanos: 50

Camas:1.254

CSUR: cirugía del plexo braquial, alteraciones congénitas del desarrollo ocular (alteraciones del globo ocular y los párpados), tumores extraoculares en la infancia (rabdomiosarcoma), tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma), retinopatía del prematuro avanzada, trasplante renal infantil, trasplante hepático infantil, trasplante cardiaco infantil, trasplante de intestino (infantil y adulto), queratoplastia penetrante en niños, reimplantes, incluyendo la mano catastrófica, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cirugía del plexo braquial, epilepsia refractaria, ataxias y paraplejías hereditarias, trasplante renal cruzado, neurocirugía pediátrica compleja, enfermedades tropicales importadas, trastornos complejos del sistema nervioso autónomo, sarcomas en la infancia, hipertensión pulmonar compleja, epidermolisis ampollosa, complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, epispadias y extrofia de cloaca) y enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis.

El Complejo Universitario La Paz es un entramado compuesto por 17 edificios y cuatro grandes hospitales: el Hospital General, el Hospital Maternal, el Hospital Infantil y el Hospital de Traumatología y Rehabilitación. Galardonado en numerosas ocasiones y presente en la mayoría de los rankings -además de puntuar bien en observatorios y atlas-, es un referente nacional e internacional. Se inauguró en julio de 1964 siendo en aquel momento el primer gran centro hospitalario español, aunque hoy ese título se lo ha arrebatado el Gregorio Marañón. El año pasado se anunció un ambicioso proyecto de renovación del centro.

En algo más de medio siglo, esta ciudad sanitaria ha pasado de atender a 21.000 pacientes en su primer año a acoger más de un millón de consultas anuales. En 1965 puso en marcha el primer hospital pediátrico de la sanidad pública española. Además, ha sido testigo de grandes hitos de la medicina como la primera sustitución aórtica realizada en el mundo o el primer implante de corazón artificial a un niño en España.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Profesionales sanitarios: alrededor de 2.500

Quirófanos: 14

Camas: 686

Los nuevos quirófanos de la Fundación Jiménez Díaz, a la vanguardia de la sanidad pública

El Hospital Universitario Fundación Jíménez Díaz, gestionado por el Grupo Quirónsalud, siempre ha estado a la vanguardia de la medicina española. En 1969 fue el primer hospital español que ofreció la especialidad de inmunología de la mano del doctor Fernando Ortiz. Además, fue pionero en realizar diagnóstico prenatal mediante amniocentesis (1977) y en la implantación del servicio de oncología en España a finales de los años 70, la cual también fue la primera en formar a residentes.

Es un clásico en todos los rankings de mejores hospitales y este año ha liderado el Indice de Excelencia Hospitalaria, además de volver a puntuar muy bien en diversos parámetros del Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Es, por poner sólo un ejemplo, el hospital de alta complejidad con una de las menores tasas de mortalidad en pacientes que ingresan con infarto agudo de miocardio.

Hospital Clínico San Carlos

Profesionales sanitarios: 4.950

Quirófanos: 24

Camas: 964

CSUR: glaucoma congénito y glaucoma en la infancia, reconstrucción de la superficie ocular compleja (queratoprótesis), cirugía reparadora compleja de válvula mitral, cirugía reparadora del ventrículo izquierdo, esclerosis múltiple, atención a la patología vascular raquimedular, enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos y enfermedades glomerulares complejas (niños y adultos).

Otro de los grandes monstruos (por su tamaño) de la sanidad pública madrileña, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, empezó su andadura en la actual sede del Museo Reína Sofía y lo hizo como "albergue de mendigos" hace más de 400 años. Desde 1996, el Hospital se encuentra incurso en una gran transformación de sus infraestructuras para que uno de los hospitales con más historia de la Comunidad de Madrid siga siendo puntero en la asistencia, en la docencia y la investigación y respondiendo a lo que los ciudadanos esperan de uno de los grandes hospitales de Europa.

El Clínico San Carlos es uno de los ocho hospitales españoles y de los 360 de todo el mundo que están trabajando en la implantación de unas Guías de Buenas Prácticas en Cuidados y ha sido acreditado como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados. En 2011 fue seleccionado en la primera convocatoria de dichas entidades, junto con otros siete centros españoles, para formar parte del Programa Best Practice Spotlight Organizations, BPSO.

Hospital Ramón y Cajal

Profesionales sanitarios: 5.183

Quirófanos: 46

Camas: 891

CSUR: descompresión orbitaria en oftalmopatía tiroidea, tumores orbitarios, tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos, ortopedia infantil, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cirugía de los trastornos del movimiento, ataxias y paraplejías hereditarias, esclerosis múltiple, trasplante renal cruzado, atención a la patología vascular raquimedular, enfermedades tropicales importadas, enfermedades metabólicas congénitas, enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento y tumores renales con afectación vascular.

El hospital que se ideó como sueño del yerno de Francisco Franco, Cristóbal Martínez Bordiú y acabó siendo el primero de los grandes hospitales madrileños inaugurado en democracia, ha cumplido 40 años. Se ha desarrollado casi en paralelo a la sanidad pública española.

El centro fue pionero en España con la primera rehabilitación cardiaca, en 1979. En 1981, el servicio de Oftalmología realizó el primer trasplante mundial de glándula salival en ojo seco. En 1985 se puso en funcionamiento la plataforma láser para el tratamiento de los angiomas. En 1990 creó el primer hospital de día de dermatología en España y abrió la Unidad de Trasplantes, logrando ese mismo año el primer trasplante de médula ósea. Otros hitos tuvieron lugar en 1992, cuando realizó el primer trasplante hepático, y en 1999, cuando se llevó a cabo en el centro el primer trasplante intestinal en un paciente pediátrico, en colaboración con el Hospital la Paz.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Profesionales sanitarios: 1.303

Quirófanos: 12

Camas:346

Un jovenzuelo en la sanidad pública madrileña, el Hospital Rey Juan Carlos se inauguró en 2012 y está concebido para ofrecer una asistencia universal, cercana y eficaz, a cerca de 174.000 ciudadanos. En 2018 accedió al tercer nivel de acreditación del indicador de excelencia QH de forma directa.

Entre sus hitos, este centro gestionado por Quirónsalud fue el primer hospital público de Madrid en realizar una lobectomía pulmonar robótica y es el tercero de complejidad media mejor valorado por los usuarios madrileños.

El Hospital Niño Jesús de Madrid.

Hospital Niño Jesús

Profesionales sanitarios: 715

Quirófanos: 6

Camas:175

CSUR: trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil y ortopedia infantil

El Hospital Niño Jesús es todo un referente de la pediatría española. Especializado exclusivamente en atención pediátrica nació como una obra de caridad para niños pobres realizada en el siglo XIX por la duquesa de Santoña. Actualmente es un centro puntero que, entre otros logros, cuenta con la primera unidad de ensayos clínicos con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Además de su excelencia clínica, el hospital hace especial hincapié en que los niños se sientan bien en lo que, a menudo, pueden ser largas estancias hospitalarias. Salas decoradas con motivos nada hospitalarios, cine y teatro a diario y un especial cuidado a la atención educativa caracterizan al centro.

Hospital Universitario Gregorio Marañón

Profesionales sanitarios: en torno a 5.300

Quirófanos: 45

Camas:1.351

CSUR: tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos, trasplante cardiaco infantil, asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cirugía reparadora compleja de válvula mitral, cirugía reparadora del ventrículo izquierdo, cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica), enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos, tumores renales con afectación vascular y eritropatología hereditaria.

Con más de cuatrocientos años de historia, esta institución es el mayor complejo hospitalario de la sanidad española. Cuenta con más de 20 edificios, entre los que se incluyen diversos centros asistenciales, dos centros especializados y otros tantos de salud mental. Además de por su tamaño, el Gregorio Marañón destaca por su carácter vanguardista. Este año se realizaba en uno de sus quirófanos la primera operación en el mundo con gafas de realidad aumentada. Aunque no ha sido la única vez que ha estado a la cabeza: en el centro también fueron pioneros a la hora de emplear impresión 3D en cirugía oncológica en 2014 y tiempo atrás, en los años 70, en nuevas técnicas de cirugía coronaria, cirugía cardiaca infantil (abierta y cerrada), cirugía vascular periférica, y hasta los primeros en implantar un programa de Trasplante Renal, que cubrió hasta 1988 más de ochocientos trasplantes. Es también el hospital donde se ha probado con éxito la primera inmunoterapia made in Spain.

Hospital Clínic

Profesionales sanitarios: 3.495

Quirófanos: 31

Camas: 692

CSUR: trasplante renal infantil, reconstrucción de la superficie ocular compleja. Queratoprótesis, trasplante hepático de vivo adulto, trasplante de páncreas, tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cirugía reparadora compleja de válvula mitral, cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica), epilepsia refractaria, cirugía de los trastornos del movimiento, ataxias y paraplejías hereditarias, trasplante renal cruzado, enfermedades tropicales importadas, enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento, hipertensión pulmonar compleja, epidermolisis ampollosa, trastornos hereditarios de la queratinización y enfermedades glomerulares complejas (niños y adultos).

El Hospital Clínic también ha avanzado considerablemente desde su fundación en 1906. Por él han pasado las figuras más relevantes de la historia de la medicina catalana. En los años 20, el facultativo August Pi i Sunyer lo convirtió en un centro de investigación de vanguardia, mientras que durante la Guerra Civil española el cirujano Moisès Broggi estuvo al frente del único servicio de urgencias hospitalarias en activo en aquel momento. Además, este centro ha sido pionero en España en trasplante de riñón (1965), trasplante alogénico de médula ósea (1976) y trasplante de páncreas (1983).

El centro es referente en la cirugía por orificios naturales, operaciones mínimamente invasivas que han permitido hasta extraer tumores sin abrir al paciente. El hospital es también líder en investigación traslacional y en el manejo de enfermedades infecciosas.

Hospital del Mar

Profesionales sanitarios: 2.089

Quirófanos: 12

Camas: 470

El Hospital del Mar de Barcelona tiene más de 60 mil metros cuadrados y vistas al Mediterráneo. Sin embargo, todavía no está construido al completo: aún quedan por edificar dos edificios más que contarán, cada uno, con cinco plantas nuevas. En total, el hospital pasará a tener más 100 mil metros cuadrados. Los profesionales de este centro, además, enseñan diariamente a 2.000 estudiantes sanitarios. A finales de 2018, el centro incorporó un sistema innovador de eliminación de residuos generados en los quirófanos. La tecnología que emplean (Serres Nemo) aspira los desechos médicos reduciendo los riesgos para los trabajadores que los manipulan. Se trata del primer hospital español que incorpora esta maquinaria que, posteriormente, se irá expandiendo a otros.

Este centro, además, realiza tratamientos de vanguardia. Tal es el caso de las monitorizaciones de las apneas del sueño que, en este hospital, se realizan de manera telemática para que los pacientes puedan descansar en sus propias casas. En este proyecto participan 80 pacientes que tienen en sus casas instalados un equipo CPAP controlado desde el hospital por un enfermero.

Antigua sede modernistas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospital Santa Creu y Sant Pau

Profesionales sanitarios: más de 3.000

Quirófanos: 21

Camas:644

CSUR: trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, enfermedades neuromusculares raras, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos, complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, epispadias y extrofia de cloaca), enfermedades glomerulares complejas (niños y adultos) y eritropatología hereditaria.

Los orígenes de este centro catalán se sitúan a comienzos del siglo XV. En 1401 se creó fruto de una fusión de seis hospitales de Barcelona dando lugar a sólo uno, gobernado por representantes de la ciudad y de la iglesia. La nueva sede, inaugurada en 2009, lleva con orgullo la representación de una institución hospitalaria decana en nuestro país. En la actualidad, el equipo hospitalario atiende a más de 35.000 enfermos ingresados y más de 145.000 urgencias al año, mientras que por las consultas externas pasan alrededor de 350.000 pacientes y el Hospital de Día recibe a más de 75.000 usuarios. Además, su actividad a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sant Pau lo ha encumbrado como uno de los centros hospitalarios más importantes de España.

Más allá de su interés sanitario y científico, durante más de 70 años, la sede de este hospital, del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, fue uno de los mayores conjuntos de la arquitectura modernista catalana. Ahora el nuevo complejo sanitario se sitúa en el extremo noreste del conjunto modernista y separado de éste.

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Profesionales sanitarios: alrededor de 6.000

Quirófanos: 19

Camas:1.251

CSUR: quemados críticos, reconstrucción del pabellón auricular, tumores extraoculares en la infancia (rabdomiosarcoma), tumores intraoculares en la infancia (retinoblastoma), tumores orbitarios, reconstrucción de la superficie ocular compleja. queratoprótesis, trasplante renal infantil, trasplante hepático infantil, trasplante pulmonar (infantil y adulto), trasplante cardiaco infantil, osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto, tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes, ortopedia infantil, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica), ataxias y paraplejías hereditarias, esclerosis múltiple, neurocirugía pediátrica compleja, enfermedades tropicales importadas, enfermedades metabólicas congénitas, enfermedades neuromusculares raras, neuroblastoma, sarcomas en la infancia, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos, hipertensión pulmonar compleja, complejo extrofia-epispadias (extrofia vesical, epispadias y extrofia de cloaca), enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis, enfermedades glomerulares complejas (niños y adultos) y síndromes de fallo medular congénito.

Actualmente es el complejo sanitario más importante de Cataluña. Ubicado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, este centro fue fundado en 1955 y desde entonces no ha parado de crecer. En 1966 se convierte en ciudad sanitaria y al año siguiente se inauguran el Hospital de Traumatología y Rehabilitación, el Hospital Maternal y la Clínica Infantil. Y con estos dos últimos edificios también llegaron los éxitos. En 1970 realizan la primera hemodiálisis pediátrica en España y a comienzos de los años 80, el primer trasplante de riñón infantil.

En cuanto a adultos, el equipo del Vall d’Hebron realizó el primer trasplante de pulmón en España en 1990 y cuatro años más tarde, el primero multiorgánico de hígado y riñón. Su especialización en este área le llevó en 2016 a batir un récord de 10 trasplantes en 24 horas. El centro también es líder en ensayos clínicos contra el melanoma avanzado y ha sido el primero en integrar un ecógrafo digital y un navegador en sus intervenciones quirúrgicas. Además, destaca su labor investigadora. Por sus científicos hemos sabido recientemente que en los días con alta contaminación se producen más infartos, entre otros hallazgos. Su Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) es referencia internacional en investigación del cáncer.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Profesionales sanitarios: en torno a 5.000

Quirófanos: 36 para operaciones programadas y cuatro para urgencias

Camas:1.050

CSUR: quemados críticos, trasplante renal infantil, trasplante pulmonar (infantil y adulto), trasplante cardio-pulmonar de adultos, tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, epilepsia refractaria, cirugía de los trastornos del movimiento, ataxias y paraplejías hereditarias, esclerosis múltiple, neurocirugía pediátrica compleja, atención a la patología vascular raquimedular, enfermedades metabólicas congénitas, enfermedades neuromusculares raras. neuroblastoma, sarcomas en la infancia, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos y tumores renales con afectación vascular.

La Fe de Valencia es un hospital de relevancia internacional. Fue el primer hospital de España acreditado para hacer todo tipo de trasplantes de órganos y tejidos y su Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático ha sido aclamada por instituciones europeas. Incluso es líder europeo y referente mundial en la modalidad de trasplante destinado a adultos con enfermedades hematológicas. En cuanto a sus hitos más relevantes, llevó a cabo el primer trasplante de piernas en el mundo y el primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en España.

A todo ello se une una sólida trayectoria investigadora con relevantes descubrimientos en áreas como el cáncer, la genética, los trasplantes o la toxicidad de fármacos. Esto también hace que cada año muchos estudiantes de enfermería deseen formarse en su escuela adscrita.

Además, este centro llevó a cabo otra gran hazaña en 2011. Entonces se trasladó desde el barrio valenciano de Campanar a unas nuevas instalaciones al sur de la ciudad. Esto supuso una de las mayores operaciones logísticas en el campo sanitario de nuestro país, algo que le sirvió a La Fe para volver a demostrar su valía.

Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío

Profesionales sanitarios: 6.155

Quirófanos: 54 (35 de cirugía programada, 7 de urgencias y 12 de cirugía ambulatoria)

Camas:1.350

CSUR: quemados críticos, tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos, trasplante renal infantil, osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto, tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes, ortopedia infantil, reimplantes, incluyendo la mano catastrófica, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita, cirugía del plexo braquial, trasplante renal cruzado, atención al lesionado medular complejo, enfermedades metabólicas congénitas, enfermedades neuromusculares raras, enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento, neuroblastoma, sarcomas en la infancia, sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos, tumores renales con afectación vascular y enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, es uno de los referentes de la sanidad andaluza y española. Fue uno de los primeros en contar con el robot Da Vinci para sus intervenciones quirúrgicas de alta precisión. Actualmente, el equipo lo ha integrado en operaciones relacionadas con algunos tipos de cáncer -sobre todo en el área de Ginecología y Urología- y en cirugía general. Además, este centro destaca por su alta capacidad en la gestión y realización de trasplantes. En marzo de 2013, llevó a cabo cinco trasplantes de hígado en apenas 32 horas y en junio de este mismo año se sumaron un total de 100 trasplantes renales en seis meses.

También conocido por su envergadura como Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, cuenta con siete centros asistenciales en los que se distribuyen las diferentes especialidades y un área de Salud Mental que a su vez se divide en 13 unidades. Además, a lo largo de los años, ha destacado por su actividad investigadora, que le ha llevado a conseguir retos tan importantes como el nacimiento del primer bebé fruto de un embrión seleccionado genéticamente para estar libre de una grave enfermedad hereditaria y ser compatible así para curar a su hermano enfermo.

Hospital Universitario Cruces

Profesionales sanitarios: 5.036 (en 2016)

Quirófanos: 35

Camas: 912

El Hospital de Cruces de Barakaldo es el mejor de todo el País Vasco. Así lo ha confirmado por cuarto año consecutivo el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada el pasado mes de diciembre. Abrió sus puertas por primera vez hace 64 años y, hoy en día, es el hospital más grande y que recibe más visitas de la comunidad autónoma. Además, el hospital acoge el proyecto Biocruces que es un instituto de investigación con el objetivo de promover estudios científicos.

El Hospital de Cruces, sin embargo, también es noticia por la reciente apertura del Hospital de Urduliz. La población a la que sirve este nuevo hospital es la comarca de Uribe, y ésta anteriormente acudía a Cruces para recibir asistencia sanitaria. Los trabajadores del Hospital de Cruces se han manifestado porque consideran que esta apertura implicará la pérdida de puestos de trabajo en el hospital más veterano.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña CHUAC

Profesionales sanitarios: 4.447

Quirófanos: 32

Camas: 1.491

CSUR: quemados críticos, trasplante pulmonar (infantil y adultos) trasplante de páncreas, ortopedia infantil, Asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja, cirugía reparadora compleja de válvula mitral, cardiopatías familiares y trasplante renal cruzado.

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña C.H.U.A.C. (antiguo Hospital Juan Canalejo), es unc entro de asistencia sanitaria especializada, docencia e investigación en Ciencias de la Salud y tiene una zona de docencia dependiente de la Universidad de La Coruña.

Entre sus hitos destacan haber hecho la primera operación para separar a unas siamesas en España, en 1976 y ser pionero en Galicia en trasplantes de riñón, corazón e hígado. En 2008 fue pionero en practicar una operación intrauterina o en extraer la vesícula por la vagina.

Complejo Hospitalario de Navarra

Profesionales sanitarios: alrededor de 6.000

Quirófanos: 34

Camas: más de 1.000

El Complejo Hospitalario de Navarra está compuesto por varios hospitales: el Hospital de Navarra, el Hospital Virgen del Camino y la Clínica Ubarmin. Registra al año 40.000 ingresos, 33.000 intervenciones quirúrgicas y más de 750.000 consultas. De entre todos estos centros que conforman el complejo, el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del camino son dos instituciones con solera. Inaugurados en 1906 y en 1964, respectivamente, los centros se han sometido en el último año a grandes remodelaciones. De esta manera, se ha aumentado el tamaño de los quirófanos, se han organizado las plantas de una manera más eficiente y se han incorporado equipos más modernos.

El complejo ha anunciado en el mes de enero la creación de una nueva unidad destinada al tratamiento de pacientes de cáncer de colon, de recto y de ano. Con esta inversión pretenden aumentar la asistencia en 400 nuevos pacientes de este tipo al año. Pero el proyecto también se ha puesto por objetivo cambiar protocolos y mejorar la gestión relacionada con este tipo de enfermedades. Esta nueva infraestructura sitúa al complejo hospitalario como un centro de referencia para toda la comunidad foral.

Hospital Universitario Central de Asturias

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Profesionales sanitarios: 4.109

Quirófanos: 33

Camas: 991

CSUR: cardiopatías familiares, cirugía del plexo braquial, cirugía de los trastornos del movimiento y neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fue fundado en el año 1989, a partir de la fusión de los diferentes centros hospitalarios de Oviedo, bajo la denominación de Hospital Central de Asturias; tomando su nombre actual a partir del convenio de 1990 con la Universidad de Oviedo.

Este centro es referente nacional para enfermedades respiratorias de origen laboral a través de su centro adscrito Instituto Nacional de Silicosis. Del mismo modo es referencia en todo el país en Cirugía de Base de Cráneo y Cirugía de la Enfermedad de Parkinson.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Profesionales sanitarios: 3.097

Quirófanos: 33

Camas:850

CSUR: trasplante pulmonar (infantil y adulto), trasplante de páncreas, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil, ataxias y paraplejías hereditarias, trasplante renal cruzado, atención a la patología vascular raquimedular y tumores renales con afectación vascular.

Este hospital clave en la comunidad de Cantabria fue inaugurado en Santander en 1929 por D. Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla, que asumió la idea y el completo patronazgo de un proyecto que partiendo de una iniciativa popular venía a sustituir al antiguo Hospital de San Rafael. El centro tiene seis designaciones CSUR, la mayoría en el área de trasplantes, donde es toda una referencia.

Es un centro donde, además, se garantiza la habitación individual en las áreas de Oncología, Paliativos, Pediatría o Maternidad, lo que es muy valorado por los pacientes.

Hospital Nacional de Parapléjicos

Profesionales sanitarios: 705

Quirófanos: 1

Camas:210

CSUR: atención al lesionado medular complejo.

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro que sabe convertir la desgracia en alegría. Aunque en sus instalaciones acoge a personas que han perdido la movilidad de uno o varios miembros, se ha convertido en un vivero de los mejores atletas paraolímpicos de nuestro país.

Además, está a la vanguardia de investigación en las lesiones medulares y sus pacientes tienen la oportunidad de participar en los últimos ensayos clínicos en este campo.

Complejo hospitalario regional Reina Sofía

Profesionales sanitarios: alrededor de 5.000

Quirófanos: 31

Camas:1.233

CSUR: reconstrucción de la superficie ocular compleja (queratoprótesis), trasplante hepático infantil, trasplante pulmonar (infantil y adulto), trasplante cardiaco infantil, trasplante de páncreas, trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil y asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita.

Desde su inauguración en Córdoba en 1976, los servicios de este centro han atendido a varias generaciones de andaluces, quienes han visto cómo se ha convertido en uno de los grandes complejos sanitarios de la sanidad pública andaluza. Además, ha llegado a ser un referente más allá de su comunidad autónoma: es pionero mundial en una técnica para el trasplante de pulmón y el primero en España en el uso de laparoscopia en diferentes intervenciones de cirugía oncológica.

En 1985 a su labor asistencial se añadió su actividad docente, ya que se convirtió en hospital universitario, acogiendo cada año a miles de estudiantes de Medicina y Enfermería. Además, su tarea investigadora también ha cosechado grandes frutos. En la actualidad, la investigación biomédica se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

Hospital Universitari Son Espases

Profesionales sanitarios: 4.833

Quirófanos: 27

Camas:822

En la capital, Palma, el hospital referencia de las Islas Baleares lo es especialmente en el campo de la cirugía cardiaca ya que, según el Atlas VPM, presenta las tasas de muerte más bajas por bypass coronario. Junto a sus éxitos sanitarios, también es relevante su labor docente. Cada año en Son Espases se forman una media de 300 residentes y cerca de 800 estudiantes realizan alguna etapa formativa en el hospital.

Asimismo, ha obtenido el nivel 6 de la acreditación de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), por su uso óptimo de las tecnologías de la información.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

Profesionales sanitarios:1.566

Quirófanos: 32

Camas: 1.068

Hasta el año 2018, el Hospital Universitario de Badajoz era conocido como el Hospital Infanta Cristina. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de Extremadura decidió cambiar su nombre. Según algunos medios regionales, el Gobierno habría recibido quejas relacionadas con la imputación de la hermana del Rey en el caso Nóos. En la legislatura pasada Izquierda Unida de Extremadura también había hecho una petición para cambiar el nombre.

El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz está compuesto por cuatro unidades: el Hospital Universitario de Badajoz, el Hospital Materno-Infantil, el Hospital del Perpetuo Socorro y un centro de especialidades. A pesar de la existencia del Hospital Universitario, el Hospital del Perpetuo Socorro fue inaugurado en el año 2003 para poder aumentar el servicio que, hasta entonces, era insuficiente. A finales de 2018, el Servicio Extremeño de Salud anunció que se iba a proceder a ampliar la zona de Urgencias del Hospital del Perpetuo Socorro. Según decía el mismo hospital, el espacio no se correspondía a la afluencia de pacientes. Sin embargo, con esta reforma se espera que el área aumente en un 45%. Por su parte, el Hospital Materno-Infantil destaca por su proyecto de creación de una unidad de Psiquiatría Infantil. La creación de este nuevo servicio convierte al hospital en el único que lo oferta en toda la región.

Hospital Clínico de Salamanca

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Profesionales sanitarios: 4.036

Quirófanos: 26

Camas: 914

CSUR: trasplante de páncreas y cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica).

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es un conjunto de centros hospitalarios ubicados en la provincia de Salamanca (España) y con gestión única compuesto por dos centros ubicados en la ciudad de Salamanca: Hospital Clínico Universitario y Hospital Virgen de la Vega y tres fuera de ella.

El Complejo salmantino es referencia nacional por su servicio de cardiología, según la Junta de Castilla y León. En concreto, la integración de los procedimientos más modernos de imagen en cardiología colocaron en 2009 a este servicio como referente nacional en tratamientos percutáneos de cardiopatías estructurales.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Profesionales sanitarios: 3.076

Quirófanos: 27

Camas: 910

CSUR: reconstrucción de la superficie ocular compleja. queratoprótesis, tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes, ortopedia infantil, cardiopatías familiares (incluye miocardiopatía hipertrófica) y esclerosis múltiple.

Más de 5.000 profesionales atienden cada año a un millón de murcianos y también a habitantes de otras áreas, ya que el centro tiene cinco designaciones como CSUR.

El centro de Murcia es muy bueno en trasplantes y la pasada Navidad protagonizó un hito: ocho trasplantes de órganos en un mismo día. Es destacable la solidaridad de los murcianos o el buen hacer de su Unidad de Trasplantes: el hospital lleva tres años siendo líder de donantes de España.

Complejo Hospitalario de Gran Canaria Dr. Negrín

Profesionales sanitarios: más de 3.000

Quirófanos: 20

Camas:828

CSUR: trasplante de páncreas.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín cumple este año 20 de años de actividad. Se trata de un centro de vanguardia que atiende a una población superior a los 350.000 habitantes. La consejería de Sanidad de Canarias ha informado esta semana (29 de enero) de que, en este servicio, la lista de espera para someterse a una cirugía se ha reducido en cien días. De todos los hospitales canarios que se analizaron, el Doctor Negrín, que así es como se conoce entre los locales, es el que más ha reducido el tiempo de espera. Además, el centro se prepara para liderar un estudio médico que pretende establecer una relación entre la neumonía y la disfagia. Se estima que dos millones de españoles padecen esta última enfermedad que consiste en que los pacientes manifiestan dificultades a la hora de tragar. Para este proyecto contarán con profesionales de distintas áreas pero, principalmente, de Neumología y de Rehabilitación.

Este hospital es un referente en materia de oncología radioterápica en Gran Canaria. De hecho, en el mes de enero se ha podido conocer datos sobre utilización de tecnología puntera. La Sanidad de Canarias ha informado de que ya han sido más de 200 las sesiones que el Hospital Universitario de Gran Canaria ha realizado con el sistema de Radioterapia Robótica Cyberknife. Este dispositivo permite operar a pacientes oncológicos sin necesidad de realizar intervenciones invasivas.