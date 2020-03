HM Hospitales contrata personal ‘extra’ para abordar la crisis del coronavirus

La empresa HM Hospitales informa de que en las dos últimas semanas ha reforzado su plantilla y está contratando personal sanitario ‘extra’ para abordar la crisis del coronavirus.

“Todo el personal sanitario está trabajando al máximo y se está contratando personal extra para reforzar la gestión asistencial de la crisis del Covid-19 como médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras…”, precisa el grupo hospitalario en un comunicado, que niega que se hayan producido despidos en el centro que tiene en Santiago de Compostela.

De hecho, HM concreta que en las últimas dos semanas ha reforzado su plantilla en Madrid con 20 médicos, 85 enfermeras y otras 60 auxiliares de enfermería para la gestión del coronavirus, y “esperamos que este número aumente sustancialmente, según nos lleguen más candidatos”.

En este sentido, la empresa ha enviado a todo el personal no sanitario y no esencial en la crisis una carta invitándoles, “de manera voluntaria, a acogerse a diferentes opciones de reorganización laboral con el fin de poder destinar más recursos a la gestión de esta crisis sanitaria. Es decir, a grupos de empleados que no pueden participar en la gestión sanitaria de la misma manera y cuyo volumen de trabajo se está viendo sensiblemente reducido o es inexistente”.

Respecto a la polémica del Hospital HM Rosaleda de Santiago de Compostela, asegura que no ha habido despido sino que “no se han renovado contratos temporales con personal que no está en primera línea de batalla del Covid-19”.