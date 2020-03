El confinamiento hasta finales de abril costaría a España 48.500 millones (3,9% del PIB)

Algo más de una semana después de que se decretara el estado de alarma, el Gobierno todavía no quiere poner cifras al coste económico del confinamiento. Pero los economistas han hecho los primeros cálculos y los datos son muy preocupantes, pese a que el daño económico es visto en este momento como un mal menor dado el alcance del drama sanitario.

Mantener el confinamiento hasta finales de abril restará al PIB español un 3,9%, lo que significa que la factura en términos de riqueza superará los 48.500 millones de euros, según las estimaciones de un informe del IESE Business School presentado por el profesor de Finanzas, Nuno Fernandes.

A partir de ahí, la pérdida de PIB irá en aumento en función del tiempo que se prolonguen las medidas de confinamiento necesarias para controlar la pandemia. Si los españoles seguimos encerrados hasta mediados de junio de 2020, la pérdida en términos de PIB alcanzará el 5,8%.

Y si eso no fuera suficiente y se llegara a uno de los peores escenarios contemplados en este momento, que el encierro permanezca hasta finales de julio, España perderá un 9,3% de su PIB, esto es, cerca de 116.000 millones de euros, cifra que supera los multimillonarios avales que ha aprobado el Ejecutivo para dotar de liquidez a las empresas y los autónomos.

De momento, el Gobierno pedirá mañana, miércoles, al Congreso de los Diputados prolongar el estado de alarma hasta el 12 de abril a las 00:00 horas. Sin embargo, no se descarta ampliar ese horizonte temporal y además, el Ejecutivo ha dado a entender que la vuelta a la actividad será gradual y una vez que esté controlada la pandemia.

Estas estimaciones se publican después de que la consultora Freemarket redactara un informe en esa línea, en el que maneja dos escenarios, el más optimista, con una pérdida de PIB del 5,6% y el más probable, con una debacle en términos de PIB del 10,6%.

Recesión segura

Nadie niega ya que España entrará en recesión este año. Según los cálculos del informe de Fernandes titulado Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy, se registrará una contracción del PIB del 2,1%.

El profesor advierte que las estimaciones que se han hecho hasta ahora sobre el impacto económico del Covid-19 han tenido en cuenta comparaciones históricas con otros shocks, como el SARS o la crisis financiera de 2008. Sin embargo, el coronavirus no tiene antecedente en términos económicos, con lo que es preciso elaborar un nuevo modelo para calcular sus efectos.

El documento de IESE Business School asegura que la recesión global que ya han anunciado distintas casas de análisis e instituciones "es casi inevitable". Y calcula que cada mes adicional de confinamiento costará entre un 2% y un 2.5% del PIB global.

En este difícil escenario mundial, España no va a salir especialmente bien parada. Su exposición al turismo y a los servicios hace que nuestro país sea más vulnerable.

Según el citado informe, el impacto del coronavirus en términos de riqueza sobre la economía española será mayor que el que padecerá Italia (-3,7% del PIB) en un periodo de un mes y medio. Sin embargo, la recesión que padecerá el país transalpino este año será mucho más dura que la que le espera a España, con una caída del PIB del 3,2% para la economía italiana, frente a la mencionada contracción del 2,1% para España.

IESE Business School

Toda la eurozona sufrirá las consecuencias de la pandemia en la economía con contracciones en el PIB notables.

Pero los países más expuestos al turismo (España, Grecia y Portugal) serán los que más sufran dado el golpe que va a sufrir ese sector que representa en todos los casos más del 15% de su PIB.

El profesor no pone números al desempleo, pero advierte que se desbordará como ya se está anticipando con los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que se han visto obligadas a hacer las empresas.