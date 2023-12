Síndrome del impostor: ¿cómo identificarlo y afrontarlo en el día a día?

En pódcast, redes sociales, medios... este síndrome es, sin duda, uno de los más comentados en la actualidad. Este miedo ansioso a tener éxito está muy presente, pero en realidad, ¿qué es? ¿Hasta qué punto es grave? ¿Cómo nos puede afectar?

¿Qué es este síndrome?

El síndrome del impostor remite a la sensación de que los éxitos que estás consiguiendo gracias a tus esfuerzos, tu compromiso y trabajo, han llegado por casualidad. Es la sensación de ser un impostor y de engañar a los que reconocen tu éxito.

En resumen, es ser inconsciente de tus logros debido a una autoestima casi nula y un autoconocimiento muy bajo. Este trastorno común impide ser completamente feliz y orgulloso de lo que uno logra. Refuerza un sentimiento de inferioridad.

¿Cómo saber si lo sufrimos?

"Cuando no te das cuenta de todas las cosas positivas y logros, tanto de tu marca como personales, que estás realizando en tu vida porque te enfocas más en lo malo y en las metas que aún no has cumplido", explica Carmela Osorio, diseñadora y emprendedora, víctima de este síndrome. Lo que ha puesto en marcha la emprendedora es autoexigirse metas a corto plazo, para poder observar por sí misma los avances que ha realizado.

El éxito se debe a unos requisitos que uno da por descontado. Cuando logra algo que sea de lo más común a lo más importante, se puede sentir culpa porque, por un lado no se quiere aceptar los elogios, y por otro lado, el cerebro tiende a que este éxito no está merecido.

Carmela Osorio recuerda que es "importante recordarte a ti mismo que, aunque no estés pasando por el mejor momento profesional o personalmente hablando, no debes quitarle mérito a aquellas cosas que has conseguido en el pasado".

¿Cómo solucionarlo?

Cuenta, en una entrevista con Fabra, cómo ha logrado identificar los signos para poder luchar y trabajar en ello. "He empezado a trabajar en esto, leyendo libros, escuchando pódcast, haciendo ejercicios de trabajo personal e interno donde la mejor forma de crear es estar motivado y feliz con uno mismo es la solución para combatir este síndrome del impostor", afirma.

"Considero que por este motivo el trabajo interno y personal es verdaderamente importante, hacer cosas que te mantengan motivado y feliz", comenta la emprendedora. Además de trabajar con uno mismo, con pequeñas metas diarias para adquirir control interno, afirma que lo que uno necesita es estar rodeado de personas que te inspiran, motivan y apoyan en cualquier momento a lograr tus objetivos personales y profesionales.

La diseñadora de moda recomienda "hacer una lista a 3 meses de propósitos, así como revisar al principio del año las notas del año anterior y volver a apuntarse las notas del año nuevo para recordarle los compromisos establecidos con uno mismo".

Lo fundamental es centrarse en tus propios objetivos para así, concentrarte en lo que verdaderamente necesitas para tener éxito, y así percibir tus esfuerzos. "Es importante no estar pendiente del trabajo de otras personas en la industria para así creer en todo lo que estás logrando", asegura finalmente Carmela Osorio.

