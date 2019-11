Horóscopo del viernes 29 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy lo más importante es que construyas tus bases. Da igual la edad que tengas; siempre llega un momento en el que necesitas sentirte con seguridad y tener algo a lo que aferrarte. Lo mejor en lo que puedes confiar, es en ti. Porque tú te conoces mejor que nadie. Y si no es así busca en tu interior, pare ver cuáles son tus aciertos, tus errores, y tus talentos.

Tauro: Para ti, hoy, es importante que aprendas a comunicarte, de una forma natural, sin miedos ni sarcasmos. Es decir de una manera en libertad y sutil. Cuando veas que los demás responden como tu esperas y adecuadamente, es porque tú estás empleando, el tono y las expresiones correctas, en cada caso. Es importante que aprendas de esta manera.



Géminis: Hoy es un día importante para valorar todo lo que tienes, ya sean cualidades físicas, psíquicas o intelectuales. Porque es una jornada para que sepas, lo agradable que resulta analizar todo lo que muchas veces no valoras. No se trata de objetos, materiales. Pero si los has conseguido con tu esfuerzo, también pueden servir, ya que los disfrutas.

Cáncer: Cuentas hoy con un día especial para moverte donde tú quieras, porque todo lo que hagas llevará el toque tuyo, y las demás personas lo notarán. Te sentirás en tu salsa y podrás disfrutar de tus iniciativas y de tu personalidad, cuando esta es agradable y entrañable. Notarás que las demás personas se sienten contentas junto a ti; y eso te hace sentar dicha.

Leo: Hoy tendrás que buscar en tu interior, con qué aspectos de tu vida resuenas más. Es decir, qué es lo que realmente te gusta, porque esto te dará mayores resultados, a la hora de mostrar tus obras. Se trata de acudir a esa consciencia interior que te dice la verdad, a la que debes consultar cuando, te encuentras, a veces sin saber qué camino tomar.

Virgo: Hoy notarás que te levantas con ganas de iniciar algo diferente en tu vida, ya sea aprender o estudiar algo nuevo, o proyectar nuevas metas y algo diferente a lo que siempre estás haciendo. Esto te dará mucha ilusión en tu porvenir; ya que estarás con esos sueños y esas ganas de mostrar todo lo que eres capaz de realizar. Disfruta de esté día.

Libra: Podrás hoy desenvolverte con mucha soltura en ambientes sociales con más personas, ya que te gusta comunicarte y llevar la alegría a los demás. Tu risa será contagiosa, y tus gracias más aún. Siempre encontrarás algo, a lo que darle la vuelta y que provocará la risa en los que te rodean. Te sentirás en tu salsa, ya que te notarás una persona querida.

Escorpio: Hoy es el momento en el que deberías preguntarte que es lo que necesitas para aumentar en todo tu bagaje de conocimientos. Hay algo que siempre te ha gustado y que te facilitaría tu labor y además te serviría como hobby, en innumerables ocasiones. Eso es precisamente lo que deberías aprender. Una vez comenzado, te sentirás con mucha dicha.

Sagitario: Hoy notarás que la vida es ahora bastante diferente a lo que soñaste que sería. Porque ahora toma más sentido todo lo que has logrado. Y esto te hace sentir alegría interior, porque el tiempo dedicado a ello, mereció la pena. Por eso es un día para sentir dicha y plenitud y mucho agradecimiento a la vida, por hacerte disfrutar de este momento.

Capricornio: Hoy es muy importante que compares la forma de relacionarte con los demás, a cómo lo hacías hace tiempo atrás. Has ganado en seguridad y en dominio de tus expresiones. Y por encima de todo has aumentado la confianza en tus valores y en lo que realizas en la vida. Los demás te ven como una persona serena y con mucho que decir y que aconsejar.

Acuario: Hoy es importante que tengas en cuenta todo lo que se refiere a tus ocupaciones, para hacerlas más agradables y rápidas. Ya que así tendrás más tiempo para divertirte. Y ese tiempo lo ganarás para tu salud; ya que necesitas tiempo para salir a pasear o a disfrutar de ver bonitos paisajes. La vida es algo más que estar todo el día trabajando.

Piscis: Hoy podrás divertirte como nunca. Y podrás llevar la alegría a los demás, ya que te gustará estar en compañía y jugar como hace unos años, cuando tenías mucha energía y capacidad de expresión. Ahora eres la misma persona, así que es tiempo de disfrutar y de alegrarte de estar vivo y de tener permanentemente amistades a tu alrededor, con la que puedes contar, siempre.