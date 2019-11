Horóscopo semanal Géminis: amor, dinero y trabajo del 25 de noviembre al 1 de diciembre

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El 18, lunes, dedica tu energía a mejorar la vida de los demás. Es la esencia de la vida y del amor. Cuando hay una verdadera conexión, se da la compasión.

El martes 26, podrás realizar publicidad de tus ocupaciones. Conocerás nuevos contactos que disfrutarán de tus conocimientos; ya que lo haces de forma dinámica y divertida. El miércoles 27, lograras ocupaciones extras y conseguirás ahorrar algo más para tiempos que lo requieras. La experiencia te ayudará en todo lo que realices. El jueves 28, das mucha confianza en tus acuerdos y tratos y más tarde a veces te defraudan. Deberás dejar que la vida te sorprenda o aprender a través de la experiencia.

El viernes 29, es un día para valorar lo que tienes de capacidades físicas y psíquicas y por supuesto intelectuales. Para dar valor a lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu confianza. El sábado 30, tu genialidad marcará la jornada de hoy y te beneficiará en tus acciones. Los demás reconocerán tus talentos y esto es porque los utilizas para beneficio de todos y a la vez, te dice que vas por buen camino. Y el domingo día 1 es un día para que disfrutes del valor que has ido consiguiendo a lo largo de los años y de cómo has ido creciendo más en consciencia y en forma de ser.

