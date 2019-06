Horóscopo del martes 18 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Podrás dedicarte a tareas laboriosas y que requieran calma y paciencia, especialmente en el área del hogar y de la familia. Podrás tener contacto con personas amistosas y con "alguien especial" en tu vida. Presta atención. Tu espíritu combativo y competitivo entra en juego, y es importante para ti el deporte y el disfrute entre otras personas amigas.

Tauro: Hoy las amistades, los vecinos y las personas cercanas juegan un papel muy importante en tu vida. Deberías dedicarles mucha dedicación, cariño y atención. La generosidad debería ser expresada de forma más auténtica que otras veces. Aflorará tu lado más sensible si hay rencillas que no vienen a cuento, o que no entiendes por qué han surgido.

Géminis: Hoy notarás que tienes un gran empuje en tu laboriosidad y en tareas que requieran esfuerzo y atención constante. En tu profesión lograrás cimas importantes debido a tu sensibilidad y a tu intuición. Siempre que trabajes en equipo es importante ayudar en todo lo que puedas y ser agradecido expresamente con todas las personas que te ayuden.

Cáncer: Notarás que te tomas todo de una forma más tranquila y más fría, sin tanta sensibilidad, como otras veces. Esto te ayudará a sentirte con más relax y con más proyección de trabajo. Deberías mantener equilibrado tu yin/yang para que todo fluyera correctamente. Tal vez sea aconsejable que dieras un gran paseo o que practicaras algún ejercicio suave.

Leo: Hoy es importante que mantengas el equilibrio y la serenidad para poder acometer todo el gran esfuerzo que tendrás que realizar ante los desafíos que se presentan. Es aconsejable que lo más importante sea la generosidad con la que emprendes todo para que los resultados sean espléndidos y tangibles. Al final notarás que todo ha merecido la pena.

Virgo: Es un día estupendo porque la energía confluye con tu bienestar interior y esto te ayuda a tu forma práctica de hacer las cosas. Notarás que todo lo que te cuesta a la larga es muy beneficioso y esto te dará más seguridad y más firmeza en todo lo que emprendas. Lo más importante es que mantengas el grado de claridad en la forma en la que te expresas.

Libra: Es importante evitar malentendidos sin sentido y desde el principio dejar todo bien claro y bien explicado. Tu lado más sensible no está dispuesto a tener que pasar por momentos en los que te sientas mal por comentarios y fricciones. Todo el cariño que brindes a tus seres queridos será recompensado más tarde y te sentirás mucho mejor.

Escorpio: Sentirás que estás más sensible de lo normal ya que todas las cargas además recaen sobre ti. Tienes mucha fuerza mental, pero a veces también necesitas una palmadita en la espalda. Tu desafío es brillar en exceso ya que quieres realizarlo todo a la perfección. Y ese nivel tan alto no se puede mantener siempre constantemente y a todas horas.

Sagitario: Hoy cuentas con una gran fuerza de voluntad en todos los sentidos, para realizar acciones que en otras ocasiones te costaban más. Aprovéchalo, ya que es un buen momento para terminar tareas pesadas y tediosas. Tu desafío es mantener la energía de una forma constante y además tener un buen estado de ánimo la mayor parte del tiempo.

Capricornio: Cuentas hoy con una gran inspiración y además con una buena dosis de espíritu profesional, y será, lo que te ayudará en tus propósitos. Lo único que deberías tener en cuenta son tus salidas de mal humor a la mínima de cambio o tener excesivo espíritu de acción, cuando no cuentas con toda la energía física para realizarlo, que tu quisieras.

Acuario: Por fin tu sensibilidad se une a tu espíritu intuitivo y puedes lograr creaciones innovadoras poco comunes. Tus desafíos no obstante tienen que ver con tu estado vital. Tal vez no te encuentres en tu mejor momento y esto a veces obstaculiza tu gran actividad creativa y pionera en muchas áreas artísticas. Todo lo que realices será fuera de lo normal.

Piscis: Tu gran estado físico y fuerza natural te ayudará en tus labores más costosas del día de hoy. Necesitas rodearte de toda la generosidad y la empatía para poder tratar con personas poco afines o que se encuentran un poco desanimadas. Tu gran corazón las ayudará, pero también acostúmbrate a mirar por ti y a cuidarte lo mejor que puedas.