Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de junio

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 17 podrás organizar la economía. También te sentirás de buen humor y contagiarás tu alegría a todos. Esto te levantará el ánimo. Recibirás una sorpresa o un premio por todo lo bueno que has realizado últimamente.

El martes no te gustarán los comentarios hirientes porque no te sientes que mereces ese trato. Por eso no sientas animadversión sobre nada ni nadie, esto será pasajero. Acuérdate que el amor que brindes a tus seres queridos te recompensará más adelante. El miércoles 19 deberías tener calma y paciencia con las labores cotidianas para que no te estropeen el día. Debes dejar solucionados ciertos asuntos que llevas arrastrando hace bastante tiempo, y así te quedarás en paz.

El jueves debes ser lo más amable y caritativo que puedas porque esto redundará en ti, Deberías ponerte al día y aprender algo nuevo. El viernes seguramente tendrás mayor trato con mujeres o con la parte femenina de las personas, esto te dará un enfoque distinto a tu vida y a tus creaciones.

En el fin de semana; el sábado notarás que sientes que atraes a los demás y podrás valorarte de una forma real. Y el domingo es interesante que organices actividades de diversión.

