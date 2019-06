Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de junio

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): Hoy lunes notarás que tu espíritu cálido, amistoso y tu profesionalidad se notarán, y esto te agrada y te llena, ya que muestra que estás en el buen camino.

El martes 18 contarás con una gran dosis de fuerzas para terminar asuntos inconclusos y trabajos más pesados. No obstante no siempre podrás mantener esta energía, dosifícate. El miércoles lo que más cuenta es la valoración que tengas de ti, porque te ayudará a concluir todo de una forma más precisa y válida. Evita enredarte en conversaciones complicadas y que no vayan por el camino correcto.

El jueves es importante concluir acciones pasadas y que tienes que cerrar definitivamente. Hay que saber “acabar ciclos”. Por encima de todo disfruta de momentos con tus seres queridos. El viernes deberás usar tu sabiduría interior y especialmente llegar a acuerdos con la pareja o socios para tener cada uno su espacio y que no haya malentendidos.

El fin de semana; el sábado podrás organizar temas de diversiones amenas y concluir tu saneamiento de cuentas de una forma eficaz, y el domingo podrás materializar una creación novedosa que te hará la vida más fácil y llevadera.

