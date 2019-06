La olla a presión de Essence de la que alerta Consumo: si la ha comprado, devuélvala

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha emitido una alerta en relación a una olla a presión que presenta riesgos en su uso.

Concretamente, se trata de la olla a presión 6 litros marca Essence, modelo BGEY-1788. Aecosan ha detectado una partida defectuosa que no cierra bien y que puede provocar que la tapa salte. Según el propio comunicado lanzado por el ministerio, "en la partida producida e enero de 2019 se ha detectado que algunas tapas no ajustan al 100%, dejando una ranura milimétrica, que permite la salida de vapor. En el caso de no cerrarse bien, provocaría la expulsión de la tapa".

Para evitar daños y accidentes a las personas que la hayan adquirido, el organismo ha anunciado que "la empresa Bergner Europe SL ha comunicado a las autoridades de consumo de Aragón -órgano notificante- el problema del producto y las medidas voluntarias adoptadas, consistentes en retirarlo del mercado y recuperarlo de los consumidores".

Los accidentes con olla exprés, aunque no suelen ser mortales, pueden provocar importantes daños entre quienes las manipulan, tales como quemaduras o impactos por explosión si están mal cerradas o, como sugiere Consumo, si presentan algún defecto de fabricación.