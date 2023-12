Dónde comer en Málaga, según el chef Miguel del Valle

El viaje gastronómico al que EL ESPAÑOL de Málaga les viene invitando desde hace meses continúa esta semana de la mano del chef Miguel del Valle. Pese a su juventud, su currículum es amplio en experiencia y aventuras innovadoras. Del Valle es uno de los integrantes del equipo que recientemente se ha puesto a los mandos de Hacienda Alakran, restaurante que tiene previsto abrir sus puertas al público este próximo mes de enero. No obstante, ya está organizando y celebrando eventos en sus instalaciones, que meses atrás acogieron a La Casería.

Esta es la propuesta que Miguel pone sobre la mesa.

Desayunar en Desal café

"Un sitio precioso y coqueto con una decoración con mucha personalidad en el corazón del Centro de Málaga, que está regentado por dos hermanas malagueñas", relata Miguel, quien recuerda que este negocio abrió sus puertas en diciembre del 2016. "Se han especializado en el concepto del brunch y lo han traído a Málaga con un precio asequible, con productos de la zona como los molletes de Antequera, aguacates de la Axarquía, huevos camperos de Coín y un AOVE de la Sierra de Yeguas", agrega. Es, a su juicio, un lugar ideal para degustar unos “exquisitos” huevos benedictos, "por los que vale la pena ir a este sitio".

Tomar el aperitivo en La Pechá

No es el primero que recomienda este local del barrio de El Perchel para tomar el aperitivo. "Es un rinconcito muy acogedor donde te tratan con una profesionalidad y un corazón increíble", valora el chef, quien destaca la posibilidad de disfrutar de tapas con gusto y unos vermús "espectaculares". "Sin duda es una parada obligatoria para sentir y vivir el ambiente canalla que está implementado en el soho", sentencia.

Almorzar en Base 9

"En Base 9 Restaurante apuestan por un concepto revolucionario y contemporáneo de cocina tradicional, donde los principales protagonistas son el producto y el fondo", señala, virtudes que lo convierten en uno de los lugares favoritos de Miguel para tomar un buen almuerzo. "Es un sitio donde los platos de siempre son adaptados a los tiempos de hoy".

Destaca la labor de Pablo y Christian ("este último comenzó su camino de cocinero haciendo prácticas por las cocinas de Sollo mientras yo era jefe de cocina y de allí nació una hermosa amistad"). "Consiguen que con sus Ollas, productos bien fondeados y sus debidas horas de cocción, valga la pena hacer una parada en este precioso local con toques urbanos en pleno barrio de El Perchel Sur". A modo de sugerencia, habla de la tortilla de patatas "a su manera", del canelón de gallina y de su espresso tres leches. "Aciertos seguros".

Copear en la terraza de Hotel Larios

Aunque Miguel dice no ser muy de copear, cuando sale por el Centro con su esposa opta por los "exquisitos" daiquiris de la terraza del Hotel Larios, desde la que se puede disfrutar de unas vistas "inigualables". "Dispone de una barra de decoración preciosa, un servicio amable, atento y muy profesional que hacen de este sitio un lugar para que tanto visitantes extranjeros como locales disfruten de una variada selección de cócteles, bebidas de autor y snacks perfectamente diseñados para pasar una gran noche".

Cenar en Palodú

"A mi llegada a Málaga me topé con este sitio y desde entonces he estado enamorado de su cocina y su concepto de cocina dual", valora. De hecho, se confiesa cliente "habitual". Ya fuera en su antigua localización, en Teatinos, "donde he tenido el privilegio de verlo crecer", como en su actual emplazamiento, en pleno Centro urbano. "Un local precioso, de alto diseño, en el que tanto Diego como Cristina realizan una cocina de mercado, viva y cambiante con dos opciones de menú". "Es uno de los grandes sitios donde disfrutar de una magnífica cena", afirma.

