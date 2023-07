El Málaga CF entra en la fase clave de la pretemporada

El Málaga CF ya ha recorrido medio camino de la pretemporada y a partir de este lunes aumentará su actividad con una miniconcentración y aglutinando los partidos que le quedan por delante antes de arranque la temporada el último fin de semana del mes de agosto. En Castellón para los de Sergio Pellicer.

Al principio no estaba prevista, pero los jugadores del Málaga se irán tres días de concentración al Hotel Atalaya Park de Estepona, desde el lunes 31 de agosto hasta el miércoles 2 de agosto. Serán tres días trabajo y convivencia para continuar empastando un equipo que es prácticamente nuevo. Sergio Pellicer dispondrá de los suyos las veinticuatro horas del día aunque sea una estancia corta en comparación con lo que es habitual.

En estos tres días, el Málaga CF no jugará ningún partido. Estos llegarán después. Cuatro a partir del 5 de agosto, cuando se dispute en el estadio de La Rosaleda el Trofeo Costa del Sol contra el Antequera, con el que protagonizará un derbi malagueño en un partido oficial veinticinco años después, ya también son rival del Grupo 2 de Primera RFEF.

El día 9 los malaguistas recibirán en la Federación Malagueña al San Fernando, el 16 jugarán un triangular en el Trofeo Ciudad de los Dólmenes contra Antequera y Melilla. El 19 de agosto, jugarán el último partido de preparación también en los campos de la Federación Malagueña contra el Estepona.

Estos partidos llegarán con todos los equipos con más rodaje en las piernas después de casi un mes de pretemporada. Además, todos son contra rivales de la misma categoría que el Málaga, excepto el Estepona, que jugará en Segunda RFEF. Por tanto, lo que le viene a partir de ahora a los blanquiazules se parecerá algo más a lo que se encontrarán a partir del 27 de agosto cuando la pelota eche a rodar de manera oficial.

Y en este periodo, se espera la llegada de más refuerzos necesarios para ampliar la plantilla, no solo para apuntalarla. Además de estar rápidos en el mercado en el caso de que se produzca alguna salida que desde el club no desean, ya que la política de ventas parece ser férrea para no dejar salir a los jugadores a cualquier precio.

Al Málaga le faltan laterales (izquierdo, al menos), otro central con experiencia, extremos y algún delantero que aporte experiencia y amplíe la baraja de Dioni, Loren o Roberto.

La cuenta atrás ya no para y la pretemporada coge velocidad de crucero.

