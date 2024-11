Sánchez, duramente increpado, abandonó Paiporta mientras los Reyes seguían consolando a los vecinos entre el fango

Aunque la Moncloa lo había desaconsejado, consciente de la tensión y el malestar que existía por el retraso en la llegada de ayuda, el Rey Felipe VI quiso visitar este domingo varias de las poblaciones de la provincia de Valencia más afectadas por las inundaciones de DANA.

Pero apenas iniciado el recorrido, una parte de los vecinos y voluntarios que trabajaban para limpiar las calles de Paiporta recibieron a la comitiva oficial con gritos y lanzando bolas de barro.

Aconsejado por su equipo de seguridad, el presidente Pedro Sánchez abandonó apresuradamente la comitiva, protegido por sus escoltas, que le cubrían con tres paraguas para esquivar los objetos arrojados.

Pedro Sánchez abandona la comitiva oficial en Paiporta (Valencia), protegido por sus escoltas.

En cambio, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continuaron recorriendo las calles de la localidad, cubiertas de barro. Los Reyes escucharon las quejas de los vecinos e intentaron transmitirles comprensión y consuelo, en una de las jornadas más difíciles de su reinado.

El vídeo grabado por un particular muestra el tenso diálogo que los Reyes (con Doña Letizia muy afectada por la situación, y Felipe VI mostrando una gran serenidad) mantuvieron con varios vecinos de la población.

Los Reyes Felipe y Letizia conversan con los vecinos, durante su tensa visita oficial a Paiporta (Valencia).

Una mujer se dirige a la Reina: Letizia, doña Letizia, no tenéis vosotros más culpa, pero no era el día de venir a hacer una foto, no teníais que venir.

Luego se dirige al Rey: Tendríamos que hacer despido directo, no queremos dimisión, queremos despidos directos (dice en alusión a los políticos).

Un hombre: Este Gobierno tiene que irse.

Felipe VI: Pero esto es una democracia...

Le replica: Si no sale el pueblo a la calle, el Gobierno no se irá.

Otro hombre: Esto ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad.

Felipe VI: Todo lo que percibís que no está bien... Es necesario avisar, claro que sí, pero esto supera todo lo imaginado.

El mismo hombre: Claro que lo supera, pero deberíamos estar más preparados en un país como España. Porque fiestas no nos faltan, pero servicios de urgencias...

Felipe VI: A pesar de esto, mira los medios que hay, estamos ayudando en lo posible.

Otro hombre: Toda esta gente que está a vuestro alrededor tendría que estar quitando barro, no aquí, aquí no pintan nada.

Felipe VI: Estamos ayudando en lo posible.

Otro hombre: Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Llevamos aquí dos horas parados por ustedes, y por los que ya se han ido.

Un tercero: Y 200 sin hacer nada. Y por los que se han ido.

Felipe VI: Todo son equilibrios, si quieres no vengo, me quedo en Madrid.

El tercero: ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí?

El segundo hombre: Esos no tenían que haber venido, usted sí (aparentemente se refiere al presidente Pedro Sánchez y su equipo).

Felipe VI: ¿Sabes por qué? Porque la prudencia también manda que... (le interrumpen). El desahogo es normal y hay que comprenderlo, pero se puede volver inmanejable.

Los Reyes, durante su visita a Paiporta (Valencia) esta mañana.

El tercero: Pero se han ido porque han venido cinco días después, si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado.

Otro hombre: Hay gente muerta por ahí, tío, que no los han podido sacar porque los servicios de urgencias no han venido cuando tenían que haber venido.

En otro momento del recorrido, una mujer se acercó llorando a la Reina Letizia, desconsolada: "No nos avisaron, por eso pasó esto. Muchas muertes, muchas muertes..."

La Reina Letizia, visiblemente emocionada, abrazó a la mujer y le dijo: "Sí, tienes razón, tienes razón. Lo siento, lo siento".

La Reina Letizia se rompe al escuchar el llanto desconsolado de una vecina de Paiporta. La mujer, descompuesta, le repite: "No nos avisaron, no nos avisaron"

Mientras tanto, un joven seguía gritando tras la Reina: "¡Poca vergüenza venir aquí, sinvergüenzas, cabrones!"

En ese momento, hacía ya mucho rato que el presidente Pedro Sánchez había dejado solos a los Reyes y a Carlos Mazón. Los vecinos habían aporreado y propinado patadas y puñetazos a uno de los vehículos de la comitiva oficial de Sánchez.

Un vecino de Paiporta (Valencia) se excusa ante la Reina Letizia por las protestas: "No es por ustedes".

Antes de abandonar Paiporta, otro hombre se acercó a Letizia, para hacerle saber que la indignación de los vecinos no era contra los Reyes, sino que se debía a la presencia de los políticos: "No es por ustedes, por ustedes no es, señora", repitió.

La Reina se quebró entonces y comenzó a llorar, con el rostro cubierto de barro. Uno de sus escoltas mostraba una herida que sangraba en la frente, tras ser alcanzado por una pedrada.

El Rey Felipe VI se mostró comprensivo con los vecinos que habían mostrado su malestar, y acabó abrazando a dos jóvenes. Fue una de las imágenes más emotivas de la visita.

El Rey Felipe VI abraza a dos jóvenes, durante la visita a Paiporta (Valencia).

Antes de abandonar la población, cuando se introducía en su vehículo, hizo un gesto juntando las manos: pedía perdón ante los ciudadanos que, en una de las zonas más afectadas por la DANA, sienten que el Estado les ha fallado.