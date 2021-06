"Apoyamos los indultos": el PSOE se posiciona en vísperas de la "solución" tras semanas de silencio

La Ejecutiva del PSOE ha debatido este lunes, por fin, sobre los indultos. Y si el Consejo de Ministros aún no ha tomado una decisión, el Partido Socialista sí lo ha hecho: "Por supuesto, el partido apoya completamente esta cuestión de los indultos". Después de varias semanas sin reuniones en Ferraz, y precisamente en un lunes en el que no estaba el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE toma postura oficialmente, por boca de José Luis Ábalos.

Y lo hace incluso antes de que el Gobierno los motive. No en vano, los expedientes de cada uno de los 12 condenados por el procés no han llegado aún al Consejo de Ministros. Y por tanto, tampoco se han hecho públicos.

Ábalos, secretario de Organización socialista, comparecía en rueda de prensa este lunes y, a preguntas de la prensa, admitía que la Ejecutiva del partido "claro que ha debatido" sobre los indultos. "No podemos evitarlo, es un tema clave para la convivencia en Cataluña", ha dicho. "Y no ponemos ninguna objeción, ni crítica en absoluto" a su concesión.

El también ministro de Transportes ha buscado argumentos, eso sí, para disimular el cambio de opinión de Pedro Sánchez, quien ganó las últimas elecciones en 2019 prometiendo "el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por el 1-O", además de que traería "a Carles Puigdemont a España para que sea juzgado".

Según la cara visible del PSOE, "la posición del partido y del presidente no es nueva". Es más, le resulta "absurdo" que haya quien "no se haya dado por enterado de las cosas que han cambiado en Cataluña". Y citó varios ejemplos: "Lo nuevo es que hubo una sentencia, que se han cumplido condenas y se avanza en su cumplimiento. Pero sobre todo", dijo, "que hay una actitud crítica de ERC, de revisión de la autodeterminación, de rechazo a la unilateralidad y de respeto a quienes no son independentistas".

Para Ábalos, "no es una gran novedad" que Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno apuesten por la medida de gracia. "Éste es un proceso que viene de lejos, de los esfuerzos del PSOE en pos de la cultura del diálogo", apuntó, "como se vio en la investidura". De hecho, dejó entrever que los perdones de las penas sí pueden tener algo que ver con los apoyos en el Congreso al afirmar que "fue así como logramos una mayoría parlamentaria, apostando por el diálogo, eliminando enrarecimiento de la vida pública".

Cuándo serán

A lo que no quiso contestar el secretario de Organización es al calendario. "Los indultos están cerca", dijo este domingo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mano derecha de Sánchez en el Gobierno. La otra, la del partido, es Ábalos, que desde hace más de un año es quien pone voz a la Ejecutiva del PSOE. "Serán antes de agosto", aseguraba Miquel Iceta este mismo lunes en una entrevista en RAC1.

Ya nadie duda de que el presidente del Gobierno sacará de la cárcel a Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del golpe a la Constitución del 1-O de 2017. Y este periódico ya informó de que Sánchez ha urgido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que los 12 expedientes estén cuanto antes. La fecha podría estar incluso más cerca del martes 22, según la sugerencia del ministro este lunes: "No tengo nada que añadir a lo dicho por la vicepresidenta, que es la que coordina y somete los acuerdos a la comisión de secretarios".

Esta reunión es los jueves. Y si los expedientes ya fueron revisados el pasado día 10, eso explicaría las declaraciones de Calvo, las de Ábalos y hasta la toma de posición de la Ejecutiva socialista de este lunes. Son vísperas de la "solución".

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, Ábalos se regodeó en "la vergonzosa foto de Colón" de este domingo, en la supuesta debilidad de Pablo Casado "que hace de avestruz", y en "la corrupción del PP, pues a imputación de María Dolores de Cospedal coincidió con el tercer aniversario de la moción de censura y de la llegada de Pedro Sánchez al poder".

El PP, culpable

Su primera intervención parecía más la rueda de prensa del líder de la oposición al PP que la del portavoz del partido del Gobierno. "Los actores de la crisis de 2017", espetó con verdadera saña sobre el PP, "no nos pueden dar lecciones ahora de cómo arreglar el problema... miren lo que dijo el electorado catalán, que los redujo a la irrelevancia el pasado 14 de febrero".

Ábalos comenzó su comparecencia de este lunes, la primera Ejecutiva en casi un mes y celebrada en ausencia de Sánchez, recordando a las dos pequeñas asesinadas por su padre en Tenerife, celebrando la victoria de Juan Espadas en las primarias del PSOE andaluz, felicitando a "la ministra Ione Belarra" por ser la nueva secretaria general de Podemos y aplaudiendo el ritmo de vacunación y de "recuperación económica".

Es decir, que el secretario de Organización y ministro de Transportes ejerció de auténtico vendedor de las bondades del Gobierno que lidera su partido. "Estamos gobernando el presente sin dejar de mirar al futuro", explicó Ábalos, "que es también buscar soluciones a los problemas territoriales, frente a una derecha que cree que dialogar es claudicar".

Ábalos defendió la "generosidad dentro de la ley" y el "diálogo con Cataluña", aceptando el discurso de los partidos separatistas, que se erigen en portavoces de "todo un pueblo". Criticó la recogida de firmas del PP contra los indultos: "Es la misma técnica que usó contra el Estatut, la misma que nos ha traído hasta aquí".

Y acusó a Casado de "esconderse en una esquina de Colón para que no le abucheen". El líder del PP, dijo, "no convence a la derecha moderada que no lo acompañó a Colón", ni tampoco "a la derecha más radical, de la que se escondió, para no hacerse la foto con el señor Abascal".