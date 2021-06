Junqueras acepta ahora los indultos y allana el camino a Sánchez al reconocer "inviable" la vía unilateral

El líder de ERC, Oriol Junqueras, acepta los indultos porque "pueden aliviar el conflicto" político en Cataluña y reconoce que la vía unilateral no funciona no sólo porque es "inviable", también porque "nos aleja del objetivo a alcanzar". Así, apuesta por la vía escocesa porque es la que "genera más garantías y reconocimiento internacional".

A la espera de que el Gobierno dé luz verde al indulto a los 12 condenados del procés, que se prevé sea "antes del verano", Junqueras apuesta por un referéndum pactado y asume la posibilidad del indulto después de rechazarlo en varias ocasiones. "Que se lo metan por donde les quepa", llegó a decir.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido desde Cataluña y en un acto con Pere Aragonès "no buscar revanchas sino soluciones", "dejar atrás la dialéctica estéril", "buscar juntos un nuevo nosotros y cambiar las amenazas por propuestas". "Tenemos que ser generosos. Nos jugamos el futuro y el futuro vendrá de la mano del reencuentro", ha dicho.

Indultos

Por primera vez, Oriol Junqueras habla de los indultos como "gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana". "Cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino", ha escrito este lunes en una tribuna titulada Mirando al futuro publicada en el diario ARA y en La Sexta.

En ella, Junqueras cree que para que los indultos sean posibles "es importante que las dos partes muestren su voluntad y predisposición". "Nosotros hace tiempo que, a pesar de estar en la cárcel privados de libertad, nos sentamos a la mesa y mantenemos siempre la mano tendida. Es el momento de que el Gobierno español demuestre su compromiso con la reconciliación, el diálogo y la negociación, mirando al futuro", escribe en directa referencia a los indultos que tanto él como el resto de condenados llevan meses rechazando.

Sin embargo, mantiene la amnistía de los presos como la prioridad "para acabar con la persecución judicial", algo, apunta, que "no termina ni con los exiliados ni con los presos y presas políticas, sino que hay que hacerla extensiva al resto de las 3.000 personas que sufren causas judiciales".

Vía unilateral

ERC descarta por completo renunciar a la autodeterminación de Cataluña y apuesta en todo momento por el pacto a través de un referéndum acordado tras una vía unilateral que reconoce no ha funcionado.

Sobre la mesa, Junqueras pone la vía escocesa dejando a un lado la unilateralidad y considera que el pueblo de Cataluña debe decidir ya que "tres cuartas partes defienden que la solución al conflicto político existente se resolverá en un referéndum". "No podemos negar la realidad. Nadie. No podemos actuar como si estos consensos no existieran. Nadie", insiste.

"Seguimos creyendo que la mejor vía para hacerlo, como siempre hemos defendido, es la vía escocesa. La vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado", escribe Oriol Junqueras, que cree que esta opción es la que "genera más garantías y reconocimiento internacional" de forma inmediata. Las otras vías, continúa, "no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar".

Esta tesis ya fue defendida por el dirigente de ERC encarcelado por el referéndum ilegal del 1-O, quien ya afirmó en septiembre de 2018, desde la cárcel de Lledoners, que no veía "atajos" para lograr la independencia de Cataluña sin que existiera un referéndum acordado con el Gobierno, recalcando que solo había "un camino" y que este pasaba por un acuerdo con el Estado para materializar un referéndum legal. Y en aquel momento también valoraba de forma positiva la actitud de Pedro Sánchez de dialogar como un "indicador de un cambio de voluntad".

El referéndum llegará

Junqueras deja claro que nunca va a renunciar ni a la negociación ni al pacto y que a largo plazo esa consulta pactada llegará. "Sería una ingenuidad creer que el diálogo político con el Estado dará frutos tangibles de forma inmediata, pero creer que podemos prescindir de él sería una irresponsabilidad carísima", apunta.

En este punto, el líder de ERC pone en valor la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat "por mucho que se critique y se ridiculice" y opina que es todo "un éxito" porque "abre un espacio para la potencial resolución del conflicto político".

Dicho conflicto, continúa, sólo podrá resolverse "por vías políticas y democráticas" y pide al Gobierno de Pedro Sánchez "audacia" y "coraje" para llegar a una solución. "Siempre hemos dicho que hay que volver al ámbito de la política, de donde no se nos debería haber hecho salir nunca. Ahora es el momento de la audacia política, el coraje democrático y la reconciliación social. Porque la conciliación del conjunto de nuestra ciudadanía es fundamento imprescindible del futuro", señala.

Respuesta de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este lunes por aparcar "posturas maximalistas" para que las diferencias "no se transformen jamás en parálisis, atraso y enfrentamiento" y se pueda llegar a acuerdos que permitan recuperar "la concordia y el reencuentro" en Cataluña.



"Hemos vivido demasiado tiempo encerrados en posiciones estrechas, en callejones sin salida. No podemos seguir así: ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan de una vez por todas avanzar y hacerlo con decisión, con serenidad y con un enorme sentido de justicia, buscando en todo momento el beneficio, la tranquilidad, la paz y la convivencia del conjunto de la ciudadanía por encima de la pequeñez de los intereses partidistas", ha dicho.

Sánchez ha pronunciado estas palabras durante un acto en el que la patronal catalana Foment del Treball ha condecorado al editor Javier Godó por su trayectoria profesional, donde ha coincidido por primera vez con Pere Aragonès desde la investidura del republicano como presidente de la Generalitat